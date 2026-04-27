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सोने-चांदी नहीं Gen Z को पसंद आ रही टाइटेनियम ज्वेलरी, जानिए क्या है खासियत

सोने-चांदी की जगह युवाओं टाइटेनियम ज्वेलरी का ट्रेंड बढ़ रहा है. पढ़िए अरविन्द व्यास की रिपोर्ट में...

टाइटेनियम ज्वेलरी
टाइटेनियम ज्वेलरी (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 27, 2026 at 9:43 AM IST

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Updated : April 27, 2026 at 10:03 AM IST

5 Min Read
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बीकानेर : स्टेटस सिंबल का पर्याय बन चुके सोने के आभूषण को हर कोई पहनना चाहता है, लेकिन इसकी बढ़ती कीमतों ने इसे आम आदमी की पहुंच से धीरे धीरे दूर करना शुरू कर दिया है. अब आभूषण के तौर पर टाइटेनियम ज्वेलरी इसके विकल्प के रूप में सामने आ रही है. परंपरागत रूप से भारतीय समाज में आभूषणों का नाम आते ही सोने की चमक आंखों के सामने आ जाती है, लेकिन बदलते फैशन ट्रेंड और युवाओं की पसंद ने अब टाइटेनियम ज्वेलरी को भी चर्चा में ला दिया है. हल्के वजन, आधुनिक डिजाइन और मजबूती के कारण टाइटेनियम ज्वेलरी धीरे-धीरे बाजार में अपनी जगह बना रही है.

मजबूती और टिकाऊपन कारण : बीकानेर के प्रतिष्ठित ज्वेलरी कारोबारी मुदित खजांची का परिवार पांच सात पीढ़ियों से इसी कारोबार से जुड़ा है. मुदित कहते हैं कि अब बदलते समय में ट्रेंड बदला है और ट्रेडिशनल कारोबार से हटकर कुछ नया करना समय की जरूरत है. इसी को देखते हुए कारोबार में एक कॉन्सेप्ट के रूप में टाइटेनियम ज्वेलरी की एक लंबी रेंज शुरू की है. टाइटेनियम धातु बेहद मजबूत और स्क्रैच-रेसिस्टेंट होती है. यह आसानी से टूटती या मुड़ती नहीं है. ऐसे में ये रोजाना पहनने के लिए उपयुक्त मानी जा रही है. इसके मुकाबले सोना अपेक्षाकृत नरम धातु है, जिसमें खरोंच आने की संभावना अधिक रहती है. टाइटेनियम ज्वेलरी काफी हल्की होती है, जिससे लंबे समय तक पहनने में आराम रहता है. वहीं, सोने के भारी गहने, खासकर पारंपरिक डिजाइनों में कई बार असहज महसूस होते हैं.

टाइटेनियम ज्वेलरी का ट्रेंड (ETV Bharat Bikaner)

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टाइटेनियम ज्वेलरी की रेंज
टाइटेनियम ज्वेलरी की रेंज (ETV Bharat Bikaner)

Gen Z की पसंद : मुदित कहते हैं कि एक ओर जहां सोने के भाव आसमां को छू रहे हैं, वहीं टाइटेनियम ज्वेलरी की कीमत सोने के मुकाबले काफी कम होती है. टाइटेनियम आम ग्राहकों के लिए किफायती विकल्प बनकर उभरा है. सोने की ज्वेलरी भारी होती है. यही कारण है कि युवा वर्ग और मिडिल क्लास इसमें ज्यादा रुचि दिखा रहा है. वह कहते हैं कि सोने के साथ टाइटेनियम को मिक्सअप करके बीकानेर की परंपरागत पोलकी और डायमंड के कई आइटम तैयार किए हैं, जो भी काफी पसंद किए जा रहे हैं. बीकानेर से बाहर इनकी काफी डिमांड है. वे कहते हैं कि इस ज्वेलरी में सारा बेस टाइटेनियम धातु का ही होता है और उसके ऊपर डायमंड को ऐड ऑन यानी की जोड़ा जाता है. इससे वह दिखने में भी सुंदर लगता है और पसंद भी आता है.

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हल्के वजन, आधुनिक डिजाइन के कारण भी लोग कर रहे पसंद
हल्के वजन, आधुनिक डिजाइन के कारण भी लोग कर रहे पसंद (ETV Bharat Bikaner)

डिजाइन और फैशन का बदलता ट्रेंड : टाइटेनियम ज्वेलरी में आधुनिक, मिनिमल और वेस्टर्न डिजाइन अधिक देखने को मिलते हैं, जो युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं. आजकल हल्के और मॉडर्न स्टाइल्स का ट्रेंड बढ़ रहा है. टाइटेनियम ज्वेलरी को किसी भी तरह से मोड़कर बनाया जा सकता है. इसमें कई तरह की डिजाइन बन सकती है, जो सोने में बनना संभव नहीं है. यदि बनती भी है तो इतनी डिजाइन के लिए सोना काफी खर्च करना पड़ता है. यही कारण है कि टाइटेनियम ज्वेलरी आधुनिकता, मजबूती और किफायती साबित हो रही है. सोने में केवल उसकी चमक और पीलापन होता है और आजकल रेड गोल्ड और व्हाइट गोल्ड का टच देकर उसको इस तरह से आकर्षित बनाया जाता है. टाइटेनियम धातु में कई तरह के कलर से कलरफुल ज्वेलरी भी बनती है, जो आकर्षण का मुख्य कारण हैं.

हल्के और मॉडर्न स्टाइल्स का ट्रेंड
हल्के और मॉडर्न स्टाइल्स का ट्रेंड (ETV Bharat Bikaner)

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टाइटेनियम ज्वेलरी की कीमत सोने के मुकाबले काफी कम
टाइटेनियम ज्वेलरी की कीमत सोने के मुकाबले काफी कम (ETV Bharat Bikaner)

त्वचा को कोई नुकसान नहीं और किफायती : टाइटेनियम हाइपोएलर्जेनिक होता है, यानी इससे त्वचा पर एलर्जी की संभावना बहुत कम होती है. इस कारण युवाओं में इसे काफी पसंद किया जा रहा है. वे कहते है कि टाइटेनियम 1500 से 5000 रुपए किलो का मिलता है. ज्वेलरी में क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए सबसे बढ़िया टाइटेनियम धातु काम में लिया जाता है. अगर खाली टाइटेनियम की ज्वेलरी बनाई जाए तो बहुत सस्ती होती है, लेकिन उसको निवेश की दृष्टि से जोड़ते हुए लुक देते हुए हमने इसमें डायमंड के साथ जोड़ा है, जो कि अपर मिडिल क्लास और इससे ऊपर के लोग भी पहन सकते हैं. कुल मिलाकर यह एक ऐसी रेंज है, जो हर किसी के लिए पहली पसंद के रूप में भी सामने आ रही है.

टाइटेनियम ज्वेलरी काफी हल्की होती है
टाइटेनियम ज्वेलरी काफी हल्की होती है (ETV Bharat Bikaner)

बाहर से भी मिल रहे ऑर्डर : राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर सहित पर्यटक स्थलों पर इसकी डिमांड शुरू हुई है. यहां अब बीकानेर से इसकी आपूर्ति शुरू हुई है. मुंबई और देश के बड़े महानगरों और दूसरे राज्यों से भी ऑर्डर मिल रहे हैं. 10 ग्राम टाइटेनियम ज्वेलरी की कीमत 6000 से लेकर 9000 तक डिजाइन मेकिंग अनुसार है. इसके साथ ही पोलकी और डायमंड में ब्रेसलेट, पेंडेंट, अंगूठी, इयर रिंग और अन्य लेडीज आइटम बन रहे हैं.

ये रोजाना पहनने के लिए उपयुक्त
ये रोजाना पहनने के लिए उपयुक्त (ETV Bharat Bikaner)
Last Updated : April 27, 2026 at 10:03 AM IST

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