क्या आपको पता है रमजान का महीना हर साल क्यों बदल जाता है? जानें क्या है 33 का चक्र
रमजान का महीना अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हमेशा बदलता रहता है. जानें इसके पीछे के कारण क्या हैं.
Published : February 19, 2026 at 8:53 PM IST
रिपोर्ट- सरताज अहमद
गया : मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान का आगाज आज से हो गया है. इबादत, सब्र और आत्मसंयम का ये महीना इस बार खास होने जा रहा है, क्योंकि 33 सालों के मौसमी चक्र भी लगभग पूरा हो रहा है. इससे पहले साल 1993 से 1995 तक दो साल फरवरी महीने में इसकी शुरुआत हुई थी.
अब 1993 से 33 साल और 1995 से 31 साल बाद फिर से रमजान फरवरी महीने में शुरू हुआ है. 33 सालों के चक्र के बाद नए चक्र में दो साल 2026 और 2027 के फरवरी महीने में ही रमजान पड़ेगा. इस्लामिक स्कॉलरों के अनुसार 33 सालों के चक्र में सभी मौसम पूरे हो चुके हैं. अब नए चक्र की शुरुआत मानी जा रही है.
चांद देखकर इस्लामिक कैलेंडर की तारीख : हिजरी कैलेंडर यानी कि 'इस्लामिक कैलेंडर' के अनुसार चांद देखकर महीने की शुरुआत होती है. पूरा महीना 29 या 30 दिनों का ही होता है. शाबान का महीना इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 8वां महीना होता है जबकि रमजान 9वें महीने में होता है. 31 सालों बाद फिर से 2026 में फरवरी महीने में रमजान की शुरुआत हो रही है. अगली बार चक्र को पूरा कर साल 2058 में फरवरी महीने में रमजान पड़ेगा.
कब-कब पड़ेगा रमजान? : सलाहुद्दीन फरहाद कहते हैं कि 2026 में रमजान फरवरी महीने की 19 तारीख से है, जबकि 2027 में चंद्र वर्ष कैलेंडर के अनुसार इसमें 10 दिन कम किए जाएं तो 2027 में 9 या 10 फरवरी से रोजा होगा. इसी तरह 2028 में 29 जनवरी को रमजान की शुरुआत होगी. 2029 में 17 जनवरी को रमजान पड़ेगा.
2030 में एक साल में दो रोजे : साल 2030 में 1 साल में दो बार रोजे की शुरुआत होगी. 2030 में पहले 6 जनवरी से रोजा शुरू होगा और उसके बाद 2030 में ही चंद्र वर्षा के अनुसार दूसरी बार रोजा 26 दिसंबर से शुरू होगा. इससे पहले साल 1997 में एक साल में दो बार रमजान की शुरुआत हुई थी.
''इस्लामी कैलेंडर लूनर कैलेंडर है. लूनर साल 354 या 355 दिनों का होता है. अर्थात् इस्लामी महीने और त्योहार अंग्रेजी कैलेंडर के अलग अलग महीने और अलग अलग मौसमों में पड़ते हैं.''- सलाहुद्दीन फरहाद, इस्लामिक स्कॉलर
हर साल अलग क्यों होती है तारीख? : खानकाह मोनमिया चिश्तिया रामसागर गया के गद्दी नशीन हजरत मौलाना सैयद सहाबुद्दीन मुनामी कहते हैं कि इस्लामिक कैलेंडर चांद के हिजरी कैलेंडर पर आधारित है. जिसमें महीने 29 या 30 दिन के ही होते हैं, जबकि ग्रेगोरियन ईसवी कैलेंडर सूरज पर आधारित होता है. चंद्र वर्ष में करीब 354 से लेकर 355 दिन होते हैं जबकि सूर्य वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 45 मिनट और कुछ सेकंड होते हैं. ऐसे में हिजरी कैलेंडर के अनुसार रमजान हर साल 10 से 12 दिन पहले आता है. करीब 33 साल में एक चक्र पूरा होता है. इस वजह से हर मौसम में इसकी तारीख बदलती रहती है.
उत्तरी गोलार्ध की आबादी कम घंटे रखेगी रोजा : दुनिया की लगभग 90 प्रतिशत आबादी उत्तरी गोलार्ध में बसती है. भौगोलिक स्थिति के जानकारों का कहना है कि उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली आबादी के लिए इस साल रोजा रखने के घंटे थोड़े कम होंगे. इतना ही नहीं 2031 तक हर साल वक्त कम होते जाएंगे. 2031 में रमजान सर्दियों में यानी साल के सबसे छोटा दिन 15 दिसंबर को भी होगा. ऐसे में कम घंटे रोजा रखने का अवसर भी नई पीढ़ी को मिलेगा.
भूमध्य रेखा के दक्षिण में दिन होगा बड़ा : भूमध्य रेखा के दक्षिण में रोजा रखने वाले मुसलमान के लिए रोजे के घंटे पिछले साल की तुलना में थोड़ा ज्यादा होंगे. जानकारों का कहना है कि इस रमजान में उत्तरी गोलार्ध में सर्दी है. इसलिए वहां रहने वाले लोगों के लिए दिनभर के रोजे की अवधि छोटे होंगे, जो पहले दिन लगभग 12 से 13 घंटे की अवधि के होंगे. हालांकि पूरे महीने में इसका समय एक-दो मिनट बढ़ता भी जाएगा.
''दुनिया भर में अगर देखें तो चिली, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसे दक्षिण देशों में मुसलमान दिनभर के सबसे लंबे अवधि वाले समय के रोजे रखेंगे. जो पहले दिन लगभग 14 से 15 घंटे के होंगे. हालांकि इन क्षेत्रों में पूरे महीने के रोजे के घंटे में समय की कमी भी होती जाएगी. अपने देश भारत की बात करें तो यहां 12 से 14 घंटे ही रोजे रखे जाएंगे.''- मौलाना सैयद सबाहुद्दीन मुनामी
क्या है रोजा? : सलाहुद्दीन फरहाद कहते हैं कि अच्छे हालात में तो अच्छा व्यवहार करना आसान होता है लेकिन इंसान जब भूखा प्यासा होता है तो उसके लिए अच्छा व्यवहार करना मुश्किल होता है. रोजे में इंसान हर समय चौकन्ना रहता है कि उससे कहीं कोई गलती न हो जाए. उसका भूखा प्यासा रहना बेकार न हो जाए. सुखी-संपन्न लोग भी रोजा रखकर भूख प्यास का अनुभव करते हैं. जिससे दूसरों को कैसा लगता होगा जब उन्हें खाना पानी नहीं मिलता होगा? अर्थात रोजा रोजेदार को सहनशील व संवेदनशील बनने में मदद करता है.
''रमजान के पूरे महीने में सूर्य निकलने से लेकर डूबने तक रोजा रखना अर्थात् उपवास करना हर एक मुसलमान पुरुष एवं महिला के लिए अनिवार्य है. अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान में फरमाया है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, जिस तरह तुम से पहले नबियों के मानने वालों पर फर्ज किए गए थे. ताकि तुम्हारे अंदर तक्वा अर्थात धार्मिक निष्ठा पैदा हो सके.''- सलाहुद्दीन फरहाद, इस्लामिक स्कॉलर
3 पार्ट में बंटा है रमजान : मौलाना सैयद सबाहुद्दीन कहते हैं कि रमजान उल मुबारक का महीना मन की स्वच्छता और चरित्र की सफाई का महीना है. जिसका मन जितना साफ व स्वच्छ होगा वो मोह माया से खाली होगा, रोजे का असर उतना ही अच्छा होगा. रोजा को अल्लाह ने फर्ज किया है. इसकी अहमियत इस्लाम में काफी खास है.
''रमजान में 10-10 दिनों की तीन अशरा 'दहाई' होती है. हर दहाई की अपनी विशेषता है. रमजान के पहले यानि एक रमजान से 10 रमजान रहमत के होते हैं. 11 से 20 रमजान मगफिरत यानी कि माफी के होते हैं और अंतिम 10 निजात कल्याण का होता है. इस महीने में भूखे गरीबों बेसहारा गरीब विधवा और फकीरों की विशेष तौर पर खैरात जकात दान अधिक दी जाती है. इसका विशेष महत्व भी है.''- मौलाना सैयद सबाहुद्दीन मुनामी
