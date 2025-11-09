ETV Bharat / state

देश की नामी कंपनियां पुष्कर से खरीदती हैं आंवला, कई राज्यों में जाते हैं Products

पुष्कर आंवला के उत्पादन में राजस्थान में अव्वल स्थान पर है. जानिए क्या है इसकी खासियत...

पुष्कर का आंवला
पुष्कर का आंवला (ETV Bharat Ajmer)
अजमेर: अंतरराष्ट्रीय पटल पर पुष्कर धार्मिक और पर्यटन के लिए विख्यात है, लेकिन इसके अलावा भी पुष्कर की कई विशिष्टताएं हैं, जिनके कारण उद्योग क्षेत्र में भी पुष्कर कहीं पीछे नहीं है. पुष्कर की पवित्र धरा में होने वाले आंवले देश के कई राज्यों में जाते हैं. यहां आंवले से बनने वाले उत्पाद तक की काफी डिमांड है. पुष्कर के आसपास 15 से 20 प्रोसेसिंग यूनिट्स (फैक्ट्रियां) लगी हुई हैं. इसके अलावा देश की नामी कंपनियां भी पुष्कर से आंवला खरीदती हैं. आयुर्वेद में आंवले को अमृत तुल्य माना गया है. कई गुणों की खान आंवला भी पुष्कर के लिए वरदान है.

पुष्कर की जलवायु और मिट्टी बागवानी के लिए काफी मुफीद है. पुष्कर की धरती पर भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में अमृत तुल्य बताए गए आंवले को काफी रास आती है. यहां छोटे-बड़े सभी किसान अपने के खेतों में आंवले के पेड़ जरूर लगाते हैं, ताकि उन्हें अन्य खेती के साथ साथ आंवले से भी आय होती रहे. किसान नेता ताराचंद गहलोत बताते हैं कि पुष्कर आंवले के उत्पादन में बड़ा क्षेत्र है. सरकार भी पुष्कर में आंवले की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आंवले की पौध मुफ्त में देती है. गहलोत बताते हैं कि पुष्कर के आसपास 50 गांव में आंवले की फसल किसान करते हैं. इसके अलावा करीब ही नागौर जिले के थांवला, पिह और रघुनाथपुरा तक किसान आंवले की फसल करते हैं.

आंवला हब पुष्कर (ETV Bharat Ajmer)

उन्होंने बताया कि आंवले की खेती छोटे-बड़े सभी किसान करते हैं. बड़े किसान 5 हजार तक पेड़ से आंवले की पैदावार लेते हैं तो मध्यम 100 से 1 हजार पेड़ तक. सामान्य किसान 100 से 50 पेड़ से आंवले की पैदावार ले रहा है. इसमें कुल रकबा बताना मुश्किल है. उन्होंने बताया कि 3 साल में आंवले का पौधा पेड़ बनाकर तैयार होता है और फल देने लगता है. आंवले की आठ तरह की वैरायटी होती है. इसमें सबसे बेस्ट वेरायटी चकिया है. चकिया आंवला मोटा और आकार में बड़ा होता है. चकिया आंवले का उपयोग मुरब्बा, च्यवनप्राश में होता है. चकिया आंवले में चमक भी अच्छी होती है. इसके अलावा आंवले को सुखाकर चूर्ण बनाया जाता है, जिसका उपयोग आयुर्वेद की कई दवाइयों में होता है.

आंवला और पुष्कर का कनेक्शन
आंवला और पुष्कर का कनेक्शन (ETV Bharat GFX)

आंवले की खेती सुरक्षित : किसान ताराचंद गहलोत बताते हैं कि आंवले की फसल पैदा करने वाले किसानों को सबसे बड़ा फायदा यह है कि व्यापारी उनके खेत से ही सीधे माल पेड़ों से तुड़वा लेते हैं और आंवले वजन के मुताबिक आंवले का दाम दे देते हैं. कोरोना काल में भी अच्छी पैदावार होने के बावजूद भी किसानों और प्रदेश के व्यापारियों के पास एक भी आंवला नहीं बचा था. उस वक्त आंवले की जबरदस्त डिमांड थी. गहलोत बताते हैं कि आंवले की खेती सुरक्षित है, इसको जानवर नहीं खाते हैं. वर्ष में आंवले का पेड़ एक बार पैदावार देता है. सबसे खास बात यह है कि किसान अपनी सुविधा के अनुसार पेड़ से कभी भी आंवले तोड़ सकता है.

आंवला से बनने वाले प्रोडक्ट्स
आंवला से बनने वाले प्रोडक्ट्स (ETV Bharat GFX)

150 से 200 किलो आंवले की पैदावार : यही वजह है कि आंवले का सीजन अक्टूबर से लेकर मार्च तक रहता है. किसान भी आंवले के भाव मुफीद देखकर ही आंवले पेड़ से तुड़वाता है. पेड़ पर आंवले के गुच्छे आते हैं. ऐसे में किसानों को पेड़ से मोटे आंवले पहले ही तोड़ लेने पड़ते हैं. यदि ऐसा नहीं करते तो आंवलों के वजन से पेड़ की शाखा भी टूट सकती है. उन्होंने यह भी बताया कि एक पेड़ में 150 से 200 किलो आंवले की पैदावार होती है.

प्रोसेसिंग यूनिट्स में तैयार होते आंवला के प्रोडक्ट्स
प्रोसेसिंग यूनिट्स में तैयार होते आंवला के प्रोडक्ट्स (ETV Bharat Ajmer)

60 से 80 टन आंवला रोज जाता है राज्य से बाहर : पुष्कर में आंवला प्रोसेसिंग यूनिट के मालिक प्रेमचंद दग्दी बताते हैं कि पुष्कर के लिए वाला वरदान है. यहां काफी मात्रा में आंवला की फसल किसान करते हैं. ऐसे में पिछले दो दशक से पुष्कर में 15 के करीब प्रोसेसिंग यूनिट खुल चुकी है. इसके अलावा भी किसान अपने स्तर पर आंवले को उबाल कर उसे सुखाकर भी बेचते हैं. दग्दी बताते हैं कि अक्टूबर से मार्च तक प्रतिदिन 60 से 80 टन आंवला पुष्कर से रोज अन्य राज्यों में जा रहा है. इसके अलावा पुष्कर में 15 से 20 प्रोसेसिंग यूनिट में भी कई टन आंवला रोज खरीद कर लाया जाता है.

पुष्कर से कई राज्यों में भेजा जाता है आंवला
पुष्कर से कई राज्यों में भेजा जाता है आंवला (ETV Bharat Ajmer)

आंवले से यह बनते हैं उत्पाद : आंवले से पुष्कर की प्रोसेसिंग यूनिटों में मीठी और नमकीन कैंडी, मुरब्बा, चटनी, बारीक आंवले का मुरब्बा, जूस, अचार, तेल, लड्डू, चूर्ण और च्यवनप्राश आदि शामिल है. सूखे आंवले की भी काफी मांग है, जिसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है. दग्दी बताते हैं कि आंवले के उत्पाद उत्तर भारत के अलावा हैदराबाद, कर्नाटक और केरल तक भेजे जाते हैं.

कैंडी बनाने के लिए आंवले को धूप में सूखाया जाता है
कैंडी बनाने के लिए आंवले को धूप में सूखाया जाता है (ETV Bharat Ajmer)

नामी कंपनियां पुष्कर से खरीदती हैं आंवला : पुष्कर के समीप चावंडिया क्षेत्र में स्थित प्रोसेसिंग यूनिट के मालिक प्रेमचंद दग्दी बताते हैं कि प्रोसेसिंग यूनिट से तैयार आंवले के उत्पाद दिल्ली, हैदराबाद, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मुंबई में जाता है. यहां कई एक्सपोर्टर इस माल को विदेश भी भेजते हैं. उन्होंने बताया कि कई नामी फार्मेसी कंपनियां भी बड़ी मात्रा में आंवला पुष्कर से खरीदती हैं. सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कंपनियां भी आंवले की खरीद यहां करती है.

आंवला के पेड़
आंवला के पेड़ (ETV Bharat Ajmer)

प्रोसेसिंग यूनिट में नहीं होता केमिकल का उपयोग : उन्होंने बताया कि उनकी प्रोसेसिंग यूनिट में भी आंवला कैंडी और मुरब्बा तैयार होता है. प्रोसेसिंग में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होता. केवल शक्कर और आंवले का इस्तेमाल होता है. आंवले को साफ करके बॉयल किया जाता है. इसके बाद हाथों से आंवले की कलियां अलग-अलग की जाती हैं. बीज को भी निकाल लिया जाता है. इसके बाद बड़े-बड़े टैंक में शक्कर के आंवले की कलियों को रखा जाता है. इस प्रोसेस को चार बार दोहराया जाता. इससे आंवले का कसैलापन निकल जाता है.

प्रोसेसिंग यूनिट्स में काम करतीं महिलाएं
प्रोसेसिंग यूनिट्स में काम करतीं महिलाएं (ETV Bharat Ajmer)

बाद में एक दिन के लिए आंवले को धूप में रखा जाता है. इसके बाद कैंडी तैयार होती है, जिस पर पिसी हुई शक्कर की कोटिंग मशीन के माध्यम से की जाती है. इसके बाद पैकिंग भी डिमांड के अनुसार होती है. इसी तरह मुरब्बा भी बिना केमिकल के तैयार किया जाता है. उन्होंने बताया कि अक्टूबर से लेकर मार्च माह तक आंवले का अच्छा सीजन रहता है. उन्होंने बताया कि देश में आंवले की बड़ी मंडी दिल्ली और मुंबई में है. पुष्कर का आंवला दिल्ली और मुंबई की मंडियों में रोज जाता है.

पुष्कर का आंवला
