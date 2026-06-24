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2015 से लेकर 2026 तक... क्यों नीट पेपर लीक मामले में हर बार PMCH के छात्र बनते हैं सॉल्वर?

पैसों का भारी लालच और कार्रवाई की कमी के कारण नीट पेपर लीक मामले में पीएमसीएच के छात्रों का नाम आता रहता है. पढ़ें..

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नीट पेपर लीक मामले में पीएमसीएच के छात्र सॉल्वर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 24, 2026 at 7:30 PM IST

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पटना: नीट (NEET) परीक्षा में सॉल्वर गैंग के तार एक बार फिर से बिहार के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पीएमसीएच से जुड़ रहे हैं. मेडिकल परीक्षाओं में होने वाले फर्जीवाड़े में पीएमसीएच के छात्रों का नाम आना कोई नई बात नहीं है. इससे पहले भी तेलंगाना, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों की पुलिस परीक्षा माफियाओं से साठगांठ मामले में जांच के लिए पीएमसीएच आ चुकी है.

पैसे का भारी लालच है कारण: बिहार के वरिष्ठ चिकित्सा और भासा के पूर्व अध्यक्ष डॉ अजय कुमार का कहना है कि इस क्षेत्र में इतना पैसा दिया जाता है कि स्टूडेंट पैसे के लालच में फंस जाते हैं और उन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है. इसलिए मेडिकल स्टूडेंट फर्जीवाड़ा करने का साहस करते हैं.

नीट पेपर लीक मामले में पीएमसीएच के छात्र सॉल्वर (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश से आई थी CID: 2015 में फरवरी में मेडिकल परीक्षा में हुई फर्जीवाड़े की जांच के सिलसिले में मध्य प्रदेश सीआईडी की टीम पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल जांच के लिए आई थी. मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला उस समय खूब चर्चा में आया था. बिहार के चार छात्रों की संलिप्तता की बात आई थी. मध्य प्रदेश सीआईडी की टीम ने संदिग्ध छात्रों से पूछताछ भी की थी.

हरियाणा और तेलंगाना से भी आई थी पुलिस: 2015 में ही मेडिकल परीक्षा के फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में ही एक छात्र की तलाश में हरियाणा की पुलिस भी पीएमसीएच जांच के लिए आई थी. 2016 में मेडिकल पेपर लीक मामले में तेलंगाना की पुलिस पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल आई थी. पटना पुलिस के साथ आरोपी छात्र को लेकर जांच पड़ताल भी भी की गई थी.

दिल्ली पुलिस ने काटे थे कई बार चक्कर: 2017 में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने भी पीएमसीएच में परीक्षा में फ्रॉड करने के मामले में रेडियोलोजी विभाग के एक पोस्ट ग्रेजुएट छात्र को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस की टीम कई बार पीएमसीएच का दौरा की थी.

चर्चाओं में डॉक्टर रंजीत डॉन: बिहार में नालंदा के रंजीत डॉन की चर्चा खूब होती है. 1990 के बाद के दशक में मेडिकल परीक्षा में रंजीत डॉन की भूमिका विशेष रूप से चर्चा में रही. बिहार की मुख्य विपक्षी दल राजद का कहना है कि पीएमसीएच में पहली बार ऐसा नहीं है कि सॉल्वर गैंग मिला है.

"पहले भी कारनामा करते रहे हैं और कहीं ना कहीं ऊपर से इन्हें संरक्षण मिलता है. अब नीट एग्जाम मजाक बनकर रह गया है. यह स्थिति इसलिए आई है क्योंकि शासन और प्रशासन की मिलीभगत है. ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जाता है."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, राजद

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एजाज अहमद, प्रवक्ता, राजद (ETV Bharat)

सरकार गंभीर.. दोषी बचेंगे नहीं- JDU: बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग जदयू के पास है और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री हैं. नीट एग्जाम के बाद निशांत कुमार ने पटना मेडिकल कॉलेज का दौरा भी किया है और कई तरह की जानकारी ली है. लेकिन पीएमसीएच में सॉल्वर गैंग का नाम सामने आने के बाद जदयू के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि पूरे मामले में सरकार गंभीर है दोषी बचेंगे नहीं.

"नीट की परीक्षा यहां से तो होता नहीं है. फिर भी सरकार ऐसे मामले में संवेदनशील होती है. सरकार देख रही है."- उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जदयू

बिहार के प्रसिद्ध नेत्र रोग चिकित्सक डॉ सुनील कुमार का कहना है कि सरकार की तरफ से जब भी इस तरह के मामले आते हैं कार्रवाई होती है. क्योंकि इतने इंतजाम के बाद भी सॉल्वर गैंग घोटाला करना चाहता है. यह चिंता की बात तो है लेकिन सरकार की तरफ से इस बार भी कार्रवाई हुई है.

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उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जदयू (ETV Bharat)

"आपराधिक मानसिकता वाले मेधा घोटाला करना चाहते हैं. सरकार कठोर से कठोर कदम उठाती है. इतने एतिहात के बाद इस तरह की बातें हुईं तो सरकार ने उसको धर-पकड़ किया. गैंग में शामिल लोगों का उद्भेदन किया गया."- डॉ सुनील कुमार, नेत्र रोग विशेषज्ञ

बिहार के वरिष्ठ चिकित्सक और भासा के पूर्व अध्यक्ष डॉ अजय कुमार का कहना है जिस प्रकार से पटना मेडिकल कॉलेज के छात्र का नाम आ रहा है, यह चिंता की बात है. मेडिकल कॉलेज के छात्र पर लोभ में फंस जाते हैं. क्योंकि उन्हें मोटी रकम दी जाती है. फंसने के बाद भी उनपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है और इसका कारण यह है कि इसमें बड़े लोग की भूमिका होती है.

"बड़े लोग दोषियों को बचा लेते हैं. इसीलिए पहले भी कई घटनाएं इस तरह की हुई है. उसके बाद भी मेडिकल स्टूडेंट मोटी रकम के प्रलोभन में सॉल्वर गैंग के चंगुल में फंस जाते हैं. हम लोगों के लिए भी यह चिंता की बात है. सरकार और मेडिकल कॉलेज को मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा. क्योंकि यह भविष्य के डॉक्टर के साथ खिलवाड़ है."- डॉ अजय कुमार,वरिष्ठ चिकित्सक और भासा के पूर्व अध्यक्ष

PMCH के 47 छात्र नीट एग्जाम के दिन अनुपस्थित:मुन्ना भाइयों की तलाश में कई राज्यों की पुलिस बिहार आई है. बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज सहित कई मेडिकल कॉलेज अस्पताल के छात्रों की धर पकड़ भी की है. इस बार भी पटना मेडिकल कॉलेज के साथ कई कॉलेज के छात्रों का नाम आ रहा है. पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही 47 छात्र नीट एग्जाम के दिन अनुपस्थित थे.

लालच और कार्रवाई की कमी मुख्य कारण: मेडिकल के छात्र जिन्हें लाखों रुपया दूसरे स्टूडेंट के बदले परीक्षा में बैठने के लिए दिया जाता है, हिम्मत इसलिए जुटा पाते हैं क्योंकि उन्हें किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने का भरोसा दिलाया जाता है. सॉल्वर गैंग का टारगेट टॉपर स्टूडेंट होते हैं.

ऐसे तो हर बार सरकार की तरफ से कार्रवाई होती है लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है. अब इस बार देखना है कि ऐसे छात्रों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करती है और आगे क्या ऐसी व्यवस्था बनाती है कि जिससे मेडिकल के छात्र भविष्य के डॉक्टर लालच में कोई काम ना करें.

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