आखिर गौरा बौराम सीट से क्यों मुकेश सहनी हटे पीछे, जानें क्या है इनसाइड स्टोरी?
गौरा बौराम सीट पर लालटेन तो जला पर नाव नहीं चल पायी. आगे पढ़ें आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी?
Published : November 5, 2025 at 3:03 PM IST
पटना : बिहार में प्रथम चरण के विधानसभा चुनाव में कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं. चुनाव से पहले कई विधानसभा सीटों पर हाई वोल्टेज ड्रामा भी चल रहा है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मुस्लिम वोट को एकजुट रखने के लिए जोरदार संघर्ष करना पड़ रहा है. जानकारों का कहना है कि गौरा बौराम विधानसभा सीट परअल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने तेजस्वी को बैक फुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया.
राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का मानना है कि गौरा बौराम विधानसभा सीट पर अल्पसंख्यक समुदाय की नाराजगी तेजस्वी यादव को महंगा पड़ सकता था. इस वजह से उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी (VIP) पर उम्मीदवार वापस लेने के लिए दवाब बनाया.
''राष्ट्रीय जनता दल को इस बात का डर सता रहा था कि अल्पसंख्यक वोटों की नाराजगी बिहार में कई सीटों पर नुकसान कर सकती है. इस वजह से मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी को मैदान से हटाया गया. ऐसे में संभव है कि राष्ट्रीय जनता दल को सहनी समुदाय के लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़े. अल्पसंख्यक बनाम सहनी की लड़ाई तेजस्वी के लिए गले का फांस बन सकती है.''- डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक
मुकेश सहनी को लगा झटका : दरअसल, दरभंगा जिले का गौरा बौराम सीट हॉट सीट बन गया है. तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को भले ही उपमुख्यमंत्री का उम्मीदवार प्रोजेक्ट कर दिया है, लेकिन मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी को गौरा बौराम विधानसभा सीट से उम्मीदवारी वापस लेने पड़ी है. राष्ट्रीय जनता दल के फैसले से मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है. राष्ट्रीय जनता दल ने गौरा बौराम सीट पर उस उम्मीदवार का समर्थन किया है जिसे एक दिन पहले पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया था.
बिहार में बदलाव की लड़ाई, सामाजिक न्याय की स्थापना और समाज को उसका हक दिलाने की यात्रा आसान नहीं होती। कभी–कभी अपने बड़े लक्ष्य के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष सहनी जी ने गौड़ाबौराम और बेहतर बिहार के हित में बड़ा त्याग करने का फैसला… pic.twitter.com/Jy7pZxQRFB— Mukesh Sahani (@sonofmallah) November 4, 2025
अफजल अली खान हुए थे निलंबित : गौरा बौराम विधानसभा सीट पर विकासशील इंसान पार्टी की टिकट पर मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी चुनाव लड़ रहे थे. शुरुआती दौर में राष्ट्रीय जनता दल ने भी वहां से अफजल अली खान को टिकट दिया था.
अफजल अली खान पर इस बात के लिए दबाव बढ़ा कि आप नाम वापस ले लीजिए लेकिन अफजल अली खान ने नाम वापस लेने से इनकार कर दिया. राष्ट्रीय जनता दल को 3 नवंबर को पत्र जारी करना पड़ा. पत्र के द्वारा यह खबर प्रकाशित की गई कि अफजल अली खान को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 6 साल के लिए निलंबित किया जाता है.
अल्पसंख्यक समुदाय के दबाव में झुके तेजस्वी! : जानकारों का कहना है कि अफजल अली खान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दरभंगा जिले के अल्पसंख्यक नेताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर आ गया. अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने स्थानीय नेता और पूर्व सांसद अली अशरफ फातमी का जमकर विरोध किया. 24 घंटे के भीतर तेजस्वी यादव को फैसला पलटना पड़ा और फिर से अफजल अली खान को चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन का औपचारिक उम्मीदवार घोषित किया गया.
10 सीटों पर VIP के उम्मीदवार : कभी 60 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाले मुकेश सहनी की हिस्सेदारी महागठबंधन में लगातार कम हो रही है. अब वह 10 सीट पर सिमिटती दिख रही है. वैसे मुकेश सहनी को 15 सीटें मिली थी. मुकेश सहनी के दो उम्मीदवार पहले ही मैदान से बाहर हो गए हैं.
सुगौली और कुशेश्वरस्थान विधानसभा सीट पर विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो चुका है. तारापुर विधानसभा सीट पर वीआईपी के उम्मीदवार भाजपा में शामिल हो गए हैं. चैनपुर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ ब्रिज किशोर बिंद को उम्मीदवार बनाया है. गौरा बौराम सीट पर तो विकासशील इंसान पार्टी के प्रेसिडेंट को उम्मीदवारी वापस लेना पड़ा है.
ये भी पढ़ें :-
गौरा बौराम सीट: वोटिंग से पहले मुकेश सहनी के भाई ने छोड़ी चुनावी रेस, अफजल अली को मिला समर्थन