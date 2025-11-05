ETV Bharat / state

आखिर गौरा बौराम सीट से क्यों मुकेश सहनी हटे पीछे, जानें क्या है इनसाइड स्टोरी?

तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ( सौ. मुकेश सहनी सोशल साइट (X) )

पटना : बिहार में प्रथम चरण के विधानसभा चुनाव में कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं. चुनाव से पहले कई विधानसभा सीटों पर हाई वोल्टेज ड्रामा भी चल रहा है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मुस्लिम वोट को एकजुट रखने के लिए जोरदार संघर्ष करना पड़ रहा है. जानकारों का कहना है कि गौरा बौराम विधानसभा सीट परअल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने तेजस्वी को बैक फुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया. राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का मानना है कि गौरा बौराम विधानसभा सीट पर अल्पसंख्यक समुदाय की नाराजगी तेजस्वी यादव को महंगा पड़ सकता था. इस वजह से उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी (VIP) पर उम्मीदवार वापस लेने के लिए दवाब बनाया. आरजेडी प्रत्याशी अफजल अली (ETV Bharat) ''राष्ट्रीय जनता दल को इस बात का डर सता रहा था कि अल्पसंख्यक वोटों की नाराजगी बिहार में कई सीटों पर नुकसान कर सकती है. इस वजह से मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी को मैदान से हटाया गया. ऐसे में संभव है कि राष्ट्रीय जनता दल को सहनी समुदाय के लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़े. अल्पसंख्यक बनाम सहनी की लड़ाई तेजस्वी के लिए गले का फांस बन सकती है.''- डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक मुकेश सहनी को लगा झटका : दरअसल, दरभंगा जिले का गौरा बौराम सीट हॉट सीट बन गया है. तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को भले ही उपमुख्यमंत्री का उम्मीदवार प्रोजेक्ट कर दिया है, लेकिन मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी को गौरा बौराम विधानसभा सीट से उम्मीदवारी वापस लेने पड़ी है. राष्ट्रीय जनता दल के फैसले से मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है. राष्ट्रीय जनता दल ने गौरा बौराम सीट पर उस उम्मीदवार का समर्थन किया है जिसे एक दिन पहले पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया था.