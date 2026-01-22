ETV Bharat / state

बसंत पंचमी पर रखी गई थी लोहागढ़ की नींव, इसी दिन सूरजमल ने रचा अजेय इतिहास, दुर्ग की अनसुनी कहानी

बसंत पंचमी को विद्या, नवसृजन और विजय का प्रतीक माना जाता है. महाराजा सूरजमल ने इसी भावार्थ को ध्यान में रखते हुए इस दिन को लोहागढ़ जैसे अजेय दुर्ग की स्थापना के लिए चुना. यह केवल एक सैन्य संरचना नहीं थी, बल्कि जाट स्वाभिमान और स्वतंत्रता की चेतना का केंद्र बनने वाला दुर्ग था. डॉ त्रिगुणायत ने बताया कि लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण अपने आप में एक असाधारण इंजीनियरिंग उपलब्धि रहा. किले के निर्माण से पूर्व जिस स्थान पर दुर्ग बनाया गया, वहां से रूपारेल और बाण गंगा नदियों का प्रवाह होता था.

इतिहास विषय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. सतीश त्रिगुणायत ने बताया कि लोहागढ़ दुर्ग की स्थापना माघ माह की पंचमी तिथि वर्ष 1743 में यानी बसंत पंचमी के दिन की गई थी. इसी तिथि से किले के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ. प्रसिद्ध इतिहासकार उपेंद्र नाथ शर्मा की ओर से लिखित पुस्तक 'जाटों का नवीन इतिहास' में भी इसका उल्लेख मिलता है कि लोहागढ़ दुर्ग की नींव 1743 में रखी गई. यह किला करीब आठ वर्षों की अवधि में बनकर तैयार हुआ.

भरतपुर : बसंत पंचमी केवल ऋतु परिवर्तन या धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि भरतपुर के गौरवशाली इतिहास की शुरुआत का साक्षी दिन भी है. इसी शुभ तिथि पर महाराजा सूरजमल ने उस दुर्ग की नींव रखी, जिसने आगे चलकर न केवल भरतपुर की पहचान बनाई, बल्कि ब्रिटिश सत्ता की सैन्य शक्ति को भी खुली चुनौती दी. माघ माह की पंचमी तिथि, यानी बसंत पंचमी के दिन स्थापित हुआ लोहागढ़ दुर्ग आज भी महाराजा सूरजमल की दूरदर्शिता, रणनीतिक कौशल और दृढ़ इच्छाशक्ति का जीवंत प्रमाण है.

नदियों की दिशा बदली, तब बना किला : ऐसे में इस स्थान पर विशाल किले का निर्माण आसान नहीं था, लेकिन महाराजा सूरजमल की दृढ़ इच्छाशक्ति और दूरदर्शी योजना के चलते दोनों नदियों के प्रवाह को मोती झील, अजान बांध, अटल बांध और सेवर क्षेत्र की ओर मोड़ दिया गया. उस समय नदियों की दिशा बदलना अत्यंत कठिन कार्य था, लेकिन मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था और संगठित श्रमशक्ति के बल पर यह कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया. इसके बाद ही लोहागढ़ दुर्ग के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकी.

विशाल संसाधनों से हुआ निर्माण : डॉ. त्रिगुणायत ने बताया कि लोहागढ़ दुर्ग के निर्माण में तत्कालीन समय के अनुसार अभूतपूर्व संसाधनों का उपयोग किया गया. किले के लिए पत्थर बंसी पहाड़पुर और बंध बरेठा क्षेत्र से लाए जाते थे. इस कार्य में 1500 बैलगाड़ियां, 1000 ऊंट गाड़ियां, 500 घोड़ा गाड़ियां और 500 खच्चर लगातार पत्थर ढोने के काम में जुटे रहते थे.

संरचना ऐसी कि अंग्रेज भी रह गए असफल : उन्होंने बताया कि लोहागढ़ दुर्ग की बनावट इसे अन्य किलों से अलग पहचान देती है. किले में 8 बुर्ज और दो प्रमुख द्वार बनाए गए. दुर्ग के चारों ओर सुजान गंगा नहर का निर्माण किया गया, जिसकी चौड़ाई लगभग 200 फीट और गहराई करीब 30 फीट बताई जाती है. यह नहर दुर्ग को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी. किले की दीवारें भी इसकी अजेयता का प्रमुख कारण रहीं. दीवारों की ऊंचाई लगभग 100 फीट और चौड़ाई करीब 30 फीट रखी गई. पत्थर की मुख्य दीवार के आगे रेत की मोटी परत बनाई गई थी. युद्ध के दौरान जब दुश्मन की तोपों से गोले दागे जाते थे, तो वे इस रेत की दीवार में धंस जाते थे. यही कारण था कि ब्रिटिश सेना कई बार प्रयास करने के बावजूद इस किले को जीत नहीं सकी.

उन्होंने बताया कि दीवारें इतनी चौड़ी थीं कि एक साथ चार बैलगाड़ियां उनके ऊपर से गुजर सकती थी. यह उस समय की अभूतपूर्व निर्माण क्षमता का उदाहरण है. लोहागढ़ दुर्ग की स्थापना बसंत पंचमी के दिन होना भरतपुर के इतिहास को एक अलग ही पहचान देता है. यह दिन न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि भरतपुर के राजनीतिक और सैन्य उत्कर्ष की शुरुआत का प्रतीक भी है. महाराजा सूरजमल की ओर से चुना गया यह शुभ मुहूर्त आगे चलकर सही साबित हुआ, क्योंकि अजेय लोहागढ़ दुर्ग ने भरतपुर को ऐसी पहचान दिलाई, जो आज भी इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में दर्ज है.