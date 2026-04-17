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सम्राट चौधरी ने 'टोपी' क्यों नहीं पहनी?

"ऋग्वेद में कहा गया है कि राजा को प्रजा के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए. भेदभाव करने वाला राजा नहीं बन सकता है. अब बीजेपी के लोग कौन सा हिंदुत्व लेकर चल रहे हैं यह तो वही बताएंगे."- आसित नाथ तिवारी,कांग्रेस प्रवक्ता

कांग्रेस ने साधा निशाना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक मुस्लिम से टोपी नहीं लेने पर राजद के नेता कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं तो वहीं कांग्रेस ने निशान साधा है. कांग्रेस प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी ने कहा नीतीश कुमार तो टोपी पहनते थे, लेकिन बीजेपी के लोग टोपी नहीं पहनते हैं.

सम्राट ने पहना मिथिला पाग: मुख्यमंत्री बनने के बाद से सम्राट चौधरी लोगों का लगातार अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं. भाजपा, जदयू और एनडीए के सहयोगी दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं से तो मिल ही रहे हैं, साथ ही आम लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं. इस दौरान सम्राट चौधरी ने मिथिला का पाग जरूर पहना, लेकिन टोपी नहीं पहनी.

गार्ड को टोपी कर दिया पास: वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स टोपी पहनाना चाह रहा था, लेकिन सम्राट चौधरी ने पहले मना किया और फिर उसके हाथ से टोपी ले ली. हालांकि उस शख्स को सम्राट चौधरी ने गमछा जरूर पहनाने दिया. सम्राट चौधरी ने मिलने का कार्यक्रम ही रखा था, जिसमें विधायक, विधान पार्षद, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि के साथ कार्यकर्ता भी पहुंचे थे. कोई गुलदस्ता लेकर पहुंच रहा था तो कोई भगवा गमछा. उसी तरह से एक शख्स टोपी और गमछा लेकर पहुंचा था.

सम्राट चौधरी ने नहीं पहनी टोपी: सम्राट चौधरी से मुलाकात के दौरान कई लोगों ने उनका अभिवादन किया. किसी ने उन्हें फूल माला पहनाई तो किसी ने शॉल ओढ़ाकर सम्मान दिया. इसी दौरान मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि ने सम्राट चौधरी को टोपी पहनाने की कोशिश की. लेकिन मुख्यमंत्री ने टोपी हाथ में ले लिया और गमछा ओढ़कर सम्मान स्वीकार किया. इस दौरान सम्राट चौधरी ने पीछे खड़े गार्ड को टोपी पास कर दी.

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद शुक्रवार को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय चार देश रत्न मार्ग में नेताओं और आम लोगों से मुलाकात की है. इस दौरान एनडीए के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे थे. एक-एक कर सबसे सम्राट चौधरी ने मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया. इस दौरान सम्राट चौधरी की टोपी से दूरी बनाने की तस्वीर भी सामने आई, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गरम हो गया है.

सम्राट चौधरी ने नहीं पहनी टोपी (ETV Bharat)

नीतीश टोपी भी पहनते थे और टीका भी लगाते थे: वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर प्रमोद कुमार का कहना है कि "मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जब कोई व्यक्ति जाता है तो उससे सब तरह के लोग मिलेंगे. सबका मन रखता है."

"संभव है कि मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति की आस्था किसी विशेष धर्म के प्रति हो. लेकिन नीतीश कुमार उसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं. टोपी भी पहनते थे और टीका भी लगाते थे."- प्रोफेसर प्रमोद कुमार,राजनीतिक विशेषज्ञ

'CM मोदी' ने नहीं पहनी थी मुस्लिम टोपी: ऐसा नहीं है कि यह कोई पहला मामला है जिसमें मुस्लिम पारंपरिक टोपी पहनने से इनकार किया गया हो. जब 2011 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने भी टोपी (जालीदार टोपी) पहनने से इनकार कर दिया था. लेकिन पीएम बनने के बाद 2018 में सात साल बाद उन्होंने उदारवादी नीति का परिचय तब दिया जब वह मध्य प्रदेश के इंदौर में दाऊदी बोहरा समुदाय के कार्यक्रम में सैफी मस्जिद पहुंचे थे. वहां उन्हें शॉल ओढ़ाई गई और तसबी दी गई, जिसे पीएम ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था.

सम्राट ने पहना मिथिला पाग (ETV Bharat)

आखिरी दौर में नीतीश ने भी टोपी पहनने से किया किनारा: नीतीश कुमार अक्सर टोपी पहनते नजर आते थे, लेकिन 2020 के चुनाव के बाद से उनकी भी रणनीति में बदलाव देखने को मिला. कई कार्यक्रमों में उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया था. अगस्त 2025 में पटना के बापू सभागार में आयोजित 'मदरसा शिक्षा बोर्ड' के शताब्दी समारोह में जब जमा खान ने उनको टोपी पहनाने की कोशिश की तो उन्होंने मुस्कुराते हुए वही टोपी जमा खान को पहना दी थी, लेकिन शॉल खुशी-खुशी स्वीकार कर ली थी. हालांकि ईद के मौके पर नीतीश 'टोपी' में नजर आए थे.

सम्राट ने क्यों नहीं पहनी टोपी?: बिहार की राजनीति में मुस्लिम टोपी न पहनने को लेकर यह विवाद नया नहीं है. जब नरेंद्र मोदी ने टोपी नहीं पहनी थी तो नीतीश कुमार ने बयान दिया था कि सत्ता के लिए टोपी भी पहननी पड़ती है और टीका भी लगाना पड़ता है. साथ ही उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेते हुए कहा था कि वह सबको साथ लेकर चलते थे.

सम्राट चौधरी द्वारा टोपी न पहनने के कारणों की बात करें तो कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी राजनीति अक्सर हिंदुत्व और अपने लव-कुश (कुशवाहा) वोट बैंक को मजबूत करने पर केंद्रीत रहती है. बीजेपी के कई बड़े नेता सार्वजनिक रूप से मुस्लिम टोपी पहनने से बचते दिखते हैं. इसे तुष्टिकरण की राजनीति के विरोध के रूप में देखा जाता है. फिलहाल सम्राट चौधरी के टोपी न पहनने को लेकर बीजेपी के किसी भी नेता की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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