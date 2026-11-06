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धनतेरस पर क्यों खरीदते हैं झाड़ू, क्या है भगवान धन्वंतरि और मां लक्ष्मी से जुड़ा रहस्य?

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पटना : धनतेरस के दिन बाजारों में सोना-चांदी, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी तो होती ही है, लेकिन हर हाथ में एक झाड़ू भी नजर आती है. कोई झाड़ू को सिर पर रखकर ले जाता है तो कोई उसे बड़े सम्मान से घर लाता है. आखिर इस छोटी सी झाड़ू में ऐसा क्या है कि धनतेरस के दिन यह सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज बन जाती है. इसके पीछे पौराणिक परंपरा और धार्मिक मान्यता छिपी है.

धनतेरस के पीछे की कहानी क्या है?