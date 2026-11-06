धनतेरस पर क्यों खरीदते हैं झाड़ू, क्या है भगवान धन्वंतरि और मां लक्ष्मी से जुड़ा रहस्य?
Buying broom on Dhanteras: धनतेरस पर बाजारों में झाड़ू खरीदने की होड़ मची हुई है. रिपोर्ट- शशि तुल्सयान
Published : November 6, 2026 at 5:54 PM IST
पटना : धनतेरस के दिन बाजारों में सोना-चांदी, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी तो होती ही है, लेकिन हर हाथ में एक झाड़ू भी नजर आती है. कोई झाड़ू को सिर पर रखकर ले जाता है तो कोई उसे बड़े सम्मान से घर लाता है. आखिर इस छोटी सी झाड़ू में ऐसा क्या है कि धनतेरस के दिन यह सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज बन जाती है. इसके पीछे पौराणिक परंपरा और धार्मिक मान्यता छिपी है.
धनतेरस के पीछे की कहानी क्या है?
श्री राम जानकी ठाकुरवाड़ी मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य गोपाल पांडे ने बताया कि पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे. इसलिए इस दिन को धनतेरस कहा जाता है.
'झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास'
भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का जनक और स्वास्थ्य का देवता माना जाता है. उसी दिन धन की देवी मां लक्ष्मी का भी प्राकट्य माना जाता है. इसलिए धनतेरस को स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों का पर्व माना जाता है. मान्यता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है. झाड़ू घर से गंदगी, दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है.
''धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना घर में मां लक्ष्मी का स्वागत करने के समान है. कहा जाता है कि जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है, वहां लक्ष्मी नहीं ठहरतीं. इसलिए झाड़ू को कभी पैर नहीं लगाना चाहिए और उसे हमेशा छिपाकर रखना चाहिए.''- आचार्य गोपाल पांडे, मुख्य पुजारी, श्री राम जानकी ठाकुरवाड़ी मंदिर, मसौढ़ी
'दरिद्रता को झाड़कर बाहर निकालना'
एक और मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती. झाड़ू खरीदना इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति अपने घर से दरिद्रता को झाड़कर बाहर निकाल रहा है और समृद्धि को भीतर ला रहा है. इस दिन झाड़ू खरीदकर घर लाने पर मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और पूरे साल घर में सुख-शांति बनी रहती है.
यही कारण है कि धनतेरस पर लोग भले ही सोना-चांदी न खरीद पाएं, लेकिन झाड़ू जरूर खरीदते हैं. यह परंपरा आज भी गांव से लेकर शहर तक उसी श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है. बहरहाल धनतेरस के दिन प्रदेश के विभिन्न बाजारों में झाड़ू का दिखा, जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में झाड़ू खरीदने की होड़ मची रही
''झाड़ू में मां लक्ष्मी की वास होती है. झाड़ू केवल घर की साफ-सफाई ही नहीं करती हैं बल्कि दरिद्रता भी दूर होती है. इसलिए हमलोग धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने हैं.''- सोनी देवी, स्थानीय महिला, मसौढ़ी
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