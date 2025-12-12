ETV Bharat / state

25 साल बाद यूपी BJP प्रदेश अध्यक्ष के लिए क्यों हो रहा चुनाव, किसका नाम है रेस में सबसे आगे?

भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रविवार को विधि विश्वविद्यालय के अंबेडकर सभागार में घोषित होगा, शनिवार से शुरू होगी चुनाव प्रक्रिया

भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा रविवार को होगी. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 3:42 PM IST

Updated : December 12, 2025 at 4:17 PM IST

लखनऊ: आखिरकार यूपी के नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनने की तारीख नजदीक आ गई है. 25 साल बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का चयन 14 नवंबर यानि रविवार को चुनाव के जरिए होगा. चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रविवार को विधि विश्वविद्यालय के अंबेडकर सभागार में घोषित होगा. इस मौके पर लगभग 3000 नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे.

भूपेंद्र सिंह का कार्यकाल हो चुका पूराः गौरतलब है कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मार्च 2017 से अगस्त 2022 तक कैबिनेट मंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह को 25 अगस्त 2022 को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था. उनके कार्यकाल को तीन साल से ज्यादा का समय हो चुका है. काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कवायद जारी है. 14 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए शुक्रवार को भाजपा के संगठन मंत्री बीएल संतोष शाम को लखनऊ पहुंचे.

कल होगा नामांकनः 13 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल लखनऊ पहुंचेंगे और इसी दिन प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी. हालांकि पिछले 25 सालों से बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चुनाव कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी. इस बार रेस में नाम तो कई चल रहे हैं लेकिन यह 13 दिसंबर को ही तय हो पाएगा कि कितने लोगों ने नामांकन किया.

रविवार 1 बजे होगी घोषणाः भाजपा की ओर से बताया गया है कि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावडे शनिवार को भाजपा कार्यालय पर उपस्थित रहेंगे. दोपहर 2 से 3 बजे के बीच प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा. 3 से 4 बजे तक नामंकन पत्रों की जांच होगी और 4 से 5 बजे के बीच नामांकन पत्र वापस किए जा सकेंगे. 14 दिसंबर को 1 बजे केंद्रीय मंत्री व संगठन चुनाव के प्रभारी पीयूष गोयल नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा करेंगे. राष्ट्रीय परिषद के लिए भी यहां से सदस्यों का चुनाव होगा. भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश के सभी प्रमुख नेताओं, विधायकों और सांसदों के साथ ही प्रांतीय परिषद के तकरीबन 400 सदस्यों को लखनऊ बुलाया गया है. प्रांतीय परिषद के सदस्य ही प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में वोट देते हैं.

ये नाम चर्चा मेंः प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर कई नाम पिछले कुछ दिनों से लाइमलाइट में हैं. इनमें सबसे आगे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम है. पिछड़ा वर्ग के पंकज चौधरी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं. इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्तिमंत्री स्वतंत्र देव सिंह, एमएलसी विद्यासागर सोनकर, मंत्री धर्मपाल सिंह, बीएल वर्मा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साध्वी निरंजन ज्योति भी इस रेस में शामिल हैं. ब्राह्मण चेहरे के तौर पर विजय बहादुर पाठक, दिनेश शर्मा और हरीश द्विवेदी का नाम भी चल रहा है. हालांकि पंकज चौधरी का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए फाइनल होने की अधिक कयास लगाए जा रहे हैं.

कौन होंगे प्रस्तावकः प्रदेश अध्यक्ष पद के नामांकन में प्रस्तावक भी चाहिए होते हैं. प्रस्तावकों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक के साथ ही संगठन के प्रमुख नेता शामिल हो सकते हैं. भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी महेंद्र नाथ पांडेय ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को 14 दिसंबर को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा. 13 दिसंबर को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया होगी. पार्टी के बड़े नेता व जिम्मेदार इस मौके पर मौजूद रहेंगे. 14 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा करेंगे.

Last Updated : December 12, 2025 at 4:17 PM IST

