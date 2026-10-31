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ये क्या बोल रहे नीतीश कुमार? JDU ऑफिस का वीडियो आया सामने

जेडीयू कार्यालय पहुंचे नीतीश कुमार ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार शनिवार (31 अक्टूबर) को जदयू कार्यालय पहुंच गए. जेडीयू कार्यालय में सरदार पटेल की जयंती के मौके पर नीतीश कुमार पहुंचे थे. नीतीश कुमार के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं की ओर से जिंदाबाद के नारे लगने लगे. इस दौरान एक तस्वीर ने सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

आप ऊपर ही रहते हैं..नीचे आइये- नीतीश कुमार