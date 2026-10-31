ये क्या बोल रहे नीतीश कुमार? JDU ऑफिस का वीडियो आया सामने
Nitish Kumar At JDU Office: नीतीश कुमार जैसे ही पार्टी दफ्तर पहुंचे ऊपर खड़े कार्यकर्ताओं को कहा- नीचे आईये. रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : October 31, 2026 at 4:27 PM IST
पटना: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार शनिवार (31 अक्टूबर) को जदयू कार्यालय पहुंच गए. जेडीयू कार्यालय में सरदार पटेल की जयंती के मौके पर नीतीश कुमार पहुंचे थे. नीतीश कुमार के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं की ओर से जिंदाबाद के नारे लगने लगे. इस दौरान एक तस्वीर ने सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
आप ऊपर ही रहते हैं..नीचे आइये- नीतीश कुमार
नीतीश कुमार के पक्ष में कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे. इस दौरान नीतीश कुमार काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी नजर ऊपर खड़े कार्यकर्ता पर पड़ी और कहने लगे कि आप ऊपर ही रहते हैं हमेशा, नीचे आइये. नीतीश कुमार के इस बयान और अंदाज ने सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
"आपलोग यहीं रहते हैं, ऊपर. नीचे नहीं रहते हैं. ई भी देखिए एकदम वहां पर खड़ा है. नीचे नहीं आते हैं आपलोग, नीचे आईये."- नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री,बिहार
नीतीश ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि
इस दौरान नीतीश कुमार ने सरदार पटेल की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और कुछ देर पार्टी कार्यालय में रहने के बाद बाहर निकल गए. विधान परिषद चुनाव के रिजल्ट के बाद नीतीश कुमार पहली बार जदयू कार्यालय पहुंचे थे. लेकिन सबको प्रणाम करते हुए कुछ देर में ही निकल भी गये.
5 नवंबर को JDU में समीक्षा बैठक
जदयू ने पांच नवंबर को समीक्षा बैठक बुलाई है. विधान परिषद चुनाव में जदयू 4 में से केवल एक ही सीट जीत पायी है. तीन सीट हारने को लेकर. समीक्षा की जाएगी.
पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर भी चर्चा होगी और चुनाव में हार के कारणों को भी तलाशा जाएगा. जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, विधायक दल के नेता और मंत्री श्रवण कुमार, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहेंगे.
यूपी में निशांत के चेहरे पर दांव!
बैठक में निशांत कुमार भी शामिल हो सकते हैं. समीक्षा बैठक से पहले निशांत बनारस में 1 नवंबर को रैली भी करने जा रहे हैं. उसकी तैयारी भी जोर-जोर से चल रही है. उत्तर प्रदेश के प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार लगातार दौरा कर तैयारी कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जदयू निशांत के चेहरे का इस्तेमाल करना चाहती है.
पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण अनंत सिंह पर कार्रवाई
पटना स्नातक चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण ही मोकामा के विधायक अनंत सिंह को जदयू से निकाला गया है. वहीं बाढ़ जेडीयू इकाई पर भी कार्रवाई की गई है.
क्या और लोगों पर गिरेगी गाज?
अनंत सिंह की विधानसभा सदस्य समाप्त करने के लिए भी विधानसभा अध्यक्ष को जड़ियों के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने लेटर दिया है. अब 5 नवंबर को समीक्षा बैठक के बाद कुछ और लोगों पर गाज गिर सकती है.
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