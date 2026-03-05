ETV Bharat / state

जानिये कौन हैं IIT Kanpur की प्रो. बुशरा अतीक?; साल 2025 में मिला GD बिड़ला पुरस्कार, नौजवानों को दिया खास संदेश

आईआईटी कानपुर में प्रो.बुशरा अतीक ने ईटीवी भारत से कई अहम जानकारियां साझा कीं.

प्रोफेसर बुशरा अतीक
प्रोफेसर बुशरा अतीक (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 8:17 PM IST

Updated : March 5, 2026 at 8:37 PM IST

रिपोर्ट : समीर दीक्षित

कानपुर : "मेरा बचपन से ही विज्ञान के प्रति रुझान रहा. ऐसे खिलौनों में मेरी रुचि थी, जिनमें विज्ञान छुपा हो. कभी मैग्नेट का उपयोग करके कुछ बनाना, या फिर दूसरे खिलौनों से खेलना. ये सोचकर आखिर कैसे यह हुआ होगा? फिर मेरी मम्मी की दोस्त बायोलॉजी की लेक्चरर थीं, तो उनकी लैब में जाकर स्पेसिमेन (नमूना) देखा करती थीं. उत्सुकता रहती थी, आखिर ये कैसे बनते होंगे? फिर मेरा इसी तरह से जीव विज्ञान को लेकर फोकस बढ़ा और मैंने 10वीं के बाद उसे विषय के तौर पर चुना. इसके बाद इसी क्षेत्र में काम करते हुए कैंसर को लेकर खोजबीन शुरू कर दी. जिसमें प्रोस्टेट कैंसर पर काफी काम किया है. कैंसर एक जटिल बीमारी है, जिसमें कोशिकाओं के बदलावों को समझना होता है." आईआईटी कानपुर में बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग की प्रोफेसर बुशरा अतीक ने यह जानकारी साझा की.

महिला दिवस विशेष (Video credit: ETV Bharat)

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) को लेकर ईटीवी भारत ने प्रोफेसर बुशरा अतीक से बातचीत की. बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी करने वाली प्रो. बुशरा को साल 2025 में जीडी बिड़ला व साल 2020 में शांति स्वरुप भटनागर पुरस्कार भी मिल चुका है. प्रस्तुत हैं उनसे की गई बातचीत के अंश...



प्रश्न : कैंसर को लेकर कब काम शुरू किया, कैसे जुड़ीं आप, क्या चुनौतियां रहीं?

उत्तर : कैंसर एक चुनौतीपूर्ण बीमारी है. इसमें हर कोशिका के अंदर जीन सिग्नेचर को समझना होता है. जो काफी जटिल काम है. हालांकि, हम आधुनिक विज्ञान का प्रयोग करके जिसमें डीएनए सिक्वेसिंग, आरएनए सिक्वेसिंग शामिल हैं. काफी कुछ जान सकते हैं. कौन सा पाथ वे तैयार हो रहा है, जो कैंसर को बढ़ा रहा है? कौन सी दवाई का प्रयोग असरदार होगा, ये अब जाना और समझा जा सकता है. हालांकि, फिर भी कैंसर एक कॉम्पलीकेटेड डिजीज है.

उन्होंने कहा कि उनकी पीएचडी कैंसर से न होकर जेनेटिक्स प्रॉक्सीलॉजी से पूरी हुई है. जिसमें डीएनए के टूटने, कैंसर से होने वाले जीन के बदलाव को लेकर शोध किया गया. उन्होंने कहा कि मेरा कैंसर के प्रति शोध शुरू करने का मकसद था कि कुछ ऐसा काम करना है जो मैनकाइंड यानी आमजन के लिए उपयोगी साबित हो. प्रो. बुशरा ने एम्स नई दिल्ली में भी सीनियर प्रोफेसर के साथ काम किया.

प्रश्न : कैंसर में अभी जो शोध हुए हैं, उनमें कितना काम हुआ है? भारत में कैसी स्थिति है?

उत्तर : देखिए, भारत के अंदर रहने वाले लोगों की जीवनशैली में जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं उससे कैंसर के केस बढ़ रहे हैं. ओरल कैंसर के मामलों को देखें, तो भारत में स्थिति भयावह है. जबकि दूसरे देशों में ऐसा बिल्कुल नहीं है. इसी तरह से लंग कैंसर के आंकड़े भी डरावने हैं. वहीं, अगर ओल्ड एज कैंसर को देखेंगे, तो प्रोस्टेट कैंसर तेजी से फैल रहा है, जिसके लिए पूरी तरह से लाइफस्टाइल ही जिम्मेदार है.

उन्होंने कहा कि अगर हमारी लाइफ स्टाइल बेहतर होगी, जिसमें न्यूट्रिशनल रिच फूड व सब्जियां शामिल होंगी, डेली रूटीन में एक्सरसाइज करेंगे तो हम फिट रहेंगे. प्रोस्टेट कैंसर को लेकर कहा कि सभी ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है उन्हें अपनी स्क्रीनिंग जरूर करानी चाहिए. जिसमें प्रोस्टेट स्पेसिफिकेशन एंटीजन टेस्ट होता है, जिसकी इकाई चार नैनोग्राम प्रति डेसीलीटर तक होनी चाहिए. अगर रिपोर्ट में मात्रा बढ़ी है तो सावधान हो जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमारी लैब ने प्रोस्टेट कैंसर को लेकर एक टेस्ट विकसित किया है, जो लिक्विड बायोप्सी टेस्ट है, जिसमें केवल ब्लड व यूरीन टेस्ट से ही नतीजा सामने आ जाता है.


प्रश्न : साल 2013 में आप आईआईटी से जुड़ीं, इस तरह के शिक्षण संस्थानों में कैसा माहौल मिलता है?

उत्तर : मेरा मानना है, एक महिला से पहले मैं एक वैज्ञानिक हूं. आईआईटी कानपुर हो या कोई दूसरा ऐसा ही शिक्षण संस्थान. सभी जगह आपको काम करने के लिए बहुत अच्छा माहौल मिलता है. आप अपने परिवार के साथ रहते हुए सभी संसाधनों के साथ काम कर सकते हैं. इसे ये भी कह सकते हैं, यहां का माहौल बहुत सपोर्टिव है. आप जो काम कर रहे हैं, उसे लेकर आपको प्रोत्साहित किया जाता है. ये सबसे अच्छी बात है. अगर किसी तरह की परेशानी में आप हैं, तो आपके सीनियर्स आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

प्रश्न : कैंसर के निदान और उपचार के लिए भारत में जो वैज्ञानिक संभावनाएं हैं, उन्हें किस नजरिए से आप देखती हैं?

उत्तर : मेरे हिसाब से अभी भारत में कैंसर के निदान को लेकर बहुत अधिक काम किया जाना है. कैंसर केवल एक प्रकार का नहीं है, इसके कई प्रकार हैं, जिसमें हमें मरीजों की जीनोम सिक्वेसिंग पर सबसे अधिक काम करना होगा. इसके बाद एक बड़ा डेटाबेस तैयार हो, जिससे मरीज को कैंसर की स्थिति में पहुंचते ही, उसे डिटेक्ट किया जा सके. कुछ देशों में इस पर काम हो रहा है. भारत में तो ब्रेस्ट कैंसर ही एक बड़ा प्रोजेक्ट है. इसके अलावा हेड एंड नेक कैंसर है.

उन्होंने कहा कि हमें जानना होगा, कौन सी ऐसी जींस है जिसकी वजह से कैंसर बढ़ रहा, कौन सा पाथ वे है और उसमें कौन सी दवा इफेक्टिव साबित होगी? साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में कैंसर को लेकर जो शोध कार्य हो रहे हैं उनसे सस्ता इलाज मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती है. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और डीपटेक लर्निंग जैसी तकनीकों से हम डिजीटल पैथोलॉजी का फॉर्म बना सकते हैं, जिससे कैंसर की सटीक स्थिति का आंकलन हो जाए. साथ ही इन तकनीकों का प्रयोग दवाओं के इस्तेमाल में भी कर सकते हैं. इम्यूनोथेरेपी पर बहुत अधिक शोध कार्य करना होगा.


प्रश्न : महिला दिवस पर देश की महिलाओं व युवा शोधार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी?

उत्तर : मैं पूरे उत्साह से यही कहूंगी कि कभी अपने सपनों से कंप्रोमाइज मत करिए. हमेशा बड़े सपने देखिए, और उन्हें पूरा करने के लिए जमकर मेहनत करिए. कभी चुनौतियों से मत डरिए. उन्होंने कहा कि मुश्किलें किसी इंसान के जीवन में इसलिए आती हैं कि वह उसे और मजबूत बना सके. मैंने भी हमेशा यही सोचा कि केवल और केवल आगे बढ़ते रहिए. पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करिए. लोग आपको क्या बोल रहे हैं, इसकी फिक्र नहीं करनी है. आप सभी को महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं.

