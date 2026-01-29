ETV Bharat / state

Chandigarh Mayor: कौन हैं सौरभ जोशी, जिन्हें मिला चंडीगढ़ मेयर का ताज

सौरभ जोशी चंडीगढ़ के 29वें मेयर बने. आईए जानतें हैं कि आखिर सौरभ जोशी कौन हैं, जिन्हें मेयर का ताज मिला है.

CHANDIGARH MAYOR SAURABH JOSHI
जानें कौन हैं सौरभ जोशी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 29, 2026 at 1:08 PM IST

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव में भाजपा के सौरभ जोशी ने जीत हासिल की. 45 वर्षीय सौरभ जोशी को भाजपा ने चंडीगढ़ का महापौर बनाया. इस बार चुनाव में पार्षदों ने हाथ उठाकर वोटिंग की, जबकि पिछली बार सिक्रेट बैलेट वोटिंग का तरीका अपनाया गया था. वहीं, जीत हासिल कर सौरभ जोशी चंडीगढ़ के 29वें मेयर बन गए हैं.

आईए जानते हैं कि आखिर सौरभ जोशी कौन हैं? जिन्हें चंडीगढ़ मेयर की कुर्सी मिली है...

कौन हैं सौरभ जोशी: सौरभ जोशी पंजाब विश्वविद्यालय से विधि स्नातक हैं और दूसरी पीढ़ी के आरएसएस स्वयंसेवक और भाजपा कार्यकर्ता हैं. वर्तमान में सौरभ चंडीगढ़ के वार्ड नंबर 12 के काउंसलर हैं. इस वार्ड के तहत सेक्टर 15, 16, 17 और 24 आते हैं. वहीं, सौरभ जोशी ने अपने X हैंडल पर बताया है कि वह वकील भी हैं.

शुरुआत छात्र राजनीति से की: सौरभ जोशी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से की. वे एबीवीपी के उम्मीदवार के रूप में पंजाब विश्वविद्यालय छात्र परिषद (PUSC) के चुनावों में अध्यक्ष और महासचिव पद के लिए लड़े. मात्र 29 वर्ष की उम्र में वे भाजपा पार्षद के रूप में निर्वाचित हुए और तब से लगातार पार्टी में सक्रिय हैं.

पिता बीजेपी नेता:सौरभ स्वर्गीय श्री जय राम जोशी के बेटे हैं, जिन्हें “चंडीगढ़ के महात्मा गांधी” के नाम से जाना जाता था. वो बीजेपी के नेता थे. वहीं, सौरभ के भाई विनीत जोशी भी छात्र नेता से राजनीति में आए और पंजाब के मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार रहे. जोशी परिवार भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के सम्मान में रहा है, जिसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज शामिल हैं.

लंबे समय से नागरिकों से जुड़े मुद्दों पर कर रहे काम: सौरभ जोशी स्थानीय राजनीति में एक सक्रिय और मुखर नेता के रूप में जाने जाते हैं. वे लंबे समय से चंडीगढ़ के नागरिकों से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे हैं और भाजपा संगठन में मेहनती पार्षद के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं. उनकी जीत सिर्फ पार्टी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह यह भी दर्शाती है कि चंडीगढ़ नगर निगम में भाजपा का दबदबा कायम है. अब शहरवासियों और राजनीतिक हलकों की उम्मीद है कि सौरभ जोशी मेयर के रूप में शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए ठोस कदम उठाएंगे.

राष्ट्रीय नेताओं के साथ अनुभव: राजनीतिक अनुभव की बात करें तो सौरभ जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जे. पी. नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर, प्रेम कुमार धूमल और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ काम किया है.

बीजेपी ने दी बधाई: मेयर चुनाव में जीत हासिल करने पर चंडीगढ़ भाजपा ने सौरभ जोशी को बधाई दी. चंडीगढ़ भाजपा ने लिखा- "चंडीगढ़ को एक सशक्त, विकासशील और दूरदर्शी नेतृत्व प्राप्त हुआ है. भारतीय जनता पार्टी के महापौर के रूप में सौरभ जोशी जी के चयन से शहर के विकास को नई दिशा और गति मिलेगी. उनके नेतृत्व में चंडीगढ़ प्रगति, पारदर्शिता और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित होंगे. सौरभ जोशी जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं."

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा की एकतरफा जीत: वहीं, बात अगर आज हुए चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की करें तो चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की है. मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तीनों पदों पर पार्टी का कब्जा रहा. नए मेयर सौरभ जोशी बने. चुनाव में भाजपा को 18 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को सात और आप उम्मीदवार को 11 वोट मिले. वहीं, सीनियर डिप्टी मेयर पद पर भाजपा के जसमनप्रीत सिंह की जीत हुई, जबकि आप के 11 पार्षद मुन्नवर राणा के पक्ष में रहे. डिप्टी मेयर पद पर भी भाजपा की सुमन शर्मा ने 18 वोट पाकर जीत हासिल की, जबकि आप की जसविंदर कौर को 11 वोट मिले.

संपादक की पसंद

