जानिए कौन थे पंडित पचकौड प्रसाद पांडेय, बाजा मास्टर के नाम से क्यों हुए मशहूर
स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में पंडित पचकौड प्रसाद पाण्डेय ने अहम भूमिका निभाई. रितेश तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 15, 2026 at 8:44 AM IST
रायपुर: जांजगीर चांपा के नंदेली गांव के रहने वाले पंडित पचकौड प्रसाद पाण्डेय की पुण्यतिथि 15 मई को है. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में पंडित पचकौड प्रसाद पाण्डेय की भूमिका अहम रही है. पंडित पचकौड प्रसाद पाण्डेय गायन वादन और हारमोनियम में बजाने में पारंगत थे. उन्हें लोग बाजा मास्टर के नाम से बुलाया करते थे.
पंडित पचकौड प्रसाद पाण्डेय का रायगढ़ सारंगढ़ के राज दरबार के साथ ही जमींदारियों के राज दरबार में उनका काफी सम्मान और पूछपरख हुआ करती थी. हारमोनियम बजाने में उनका नाम देशभर में जाना जाता था. बौद्धिक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना के कामों से भी जुड़े रहे. पंडित पचकौड प्रसाद पाण्डेय ने जनता को जागृत करने का भी काम किया.
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पचकौड प्रसाद पाण्डेय की भूमिका
इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र कहते हैं, "भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में पंडित पचकौड प्रसाद पाण्डेय की भूमिका अविस्मरणीय रही है. वे पामगढ़ चांपा जांजगीर के नंदेली ग्राम के रहने वाले थे. 15 मई को पंडित पचकौड प्रसाद पाण्डेय की पुण्यतिथि पड़ती है. पंडित पचकौड प्रसाद पाण्डेय एक अच्छे गायक थे ध्रुपद के और अन्य रूप में. हारमोनियम बजाने में पंडित पचकौड प्रसाद पाण्डेय का नाम देशभर में था."
राष्ट्रीय आंदोलन के परिपेक्ष में पंडित पचकौड प्रसाद पाण्डेय ने सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत करते हुए जन-जन के मन जागृत किया था. त्रिपुरी कांग्रेस में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी पहुंचे थे जहां उन्हें अध्यक्ष चुना गया था. स्वागत अध्यक्ष और सांस्कृतिक अध्यक्ष के रूप में पंडित पचकौड प्रसाद पाण्डेय जी को चुना गया था. पंडित पचकौड प्रसाद पाण्डेय बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल के साथ त्रिपुरी कांग्रेस में गए थे. ऐसे कई आयोजन में पंडित पचकौड प्रसाद पाण्डेय शामिल हुआ करते थे. उनके पिता भी अच्छे संगीतज्ञ रहे: डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र, इतिहासकार
सादगी भरा जीवन जीया और बाजा मास्टर के रूप में जाने गए
इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र कहते हैं, "संवत् 2000 में रतनपुर में विष्णु स्मारक महायज्ञ हुआ था. उस महायज्ञ के आयोजन में भी संगीत और सांस्कृतिक पक्ष में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी. बाबू प्यारेलाल गुप्ता ने विष्णु स्मारक महायज्ञ ग्रंथ लिखा था, जिसमें पंडित पचकौड प्रसाद पाण्डेय ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था. बौद्धिक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना के कार्य को जनता तक पहुंचाया. इनका जीवन सादगी से परिपूर्ण था."
इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र कहते हैं, "पंडित जी व्यवहार कुशल होने के साथ ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के थे. इसलिए जन-जन के मन में पंडित पचकौड प्रसाद पाण्डेय जी बाजा मास्टर के रूप में समाए हुए थे. उन्होंने जीवन भर अपनी कला और संस्कृति को अपनी माटी के प्रति समर्पित कर दिया. जितने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले आंदोलनकारी थे वे सभी इनसे प्रेरणा लेते थे."
''उनके अमूल्य योगदान को भुलाए नहीं भूला जा सकता''
इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र कहते हैं, "उस वक्त जब भी सभाएं होती थी इनके प्रेरक विचारों के भजन गाए जाते थे. पंडित पचकौड प्रसाद पाण्डेय निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के एक पुरोधा थे, उन्होंने अपना अमूल्य योगदान देश की आजादी में दिया. जो आने वाली भावी पीढ़ी के लिए निःसंदेह अविस्मरणीय रहेगा. पंडित पचकौड प्रसाद पाण्डेय के भांजे रायपुर में रहते थे. वह भी उनके बारे में बताया करते थे. पंडित पचकौड प्रसाद पाण्डेय के जितने भी रिश्तेदार शिष्य और परिचित हैं, वे सभी उनकी प्रतिभा का अपने-अपने ढंग से बखान करते हैं.
सारंगढ़ के राज दरबार और रायगढ़ के राज दरबार में उनका काफी सम्मान था. जन चेतना और सांस्कृतिक विकास के प्रति पंडित पचकौड प्रसाद पाण्डेय का अमूल्य योगदान भुलाए नहीं भूला जाता.
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