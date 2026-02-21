ETV Bharat / state

संत, सियासत और 'कालनेमि ':योगी V/S शंकराचार्य, जानिए कौन हैं पौराणिक पात्र "कालनेमि"

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और सीएम योगी दोनों ही संत हैं. दोनों एक दूसरे को 'कालनेमि' की संज्ञा दे रहे हैं. जानिए कौन है कालनेमि?

'कालनेमि' पर कोलाहल.
'कालनेमि' पर कोलाहल. (Photo Credit; ETV Bharat)
वाराणसी : प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है. मामले में बयानबाजियों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने 'कालनेमि' का नाम लेकर विवाद को धर्म से जोड़ दिया. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और सीएम योगी दोनों ही संत हैं. दोनों एक दूसरे को 'कालनेमि' की संज्ञा दे रहे हैं. साथ ही विवाद असली और नकली हिंदू पर भी शुरू हो गया है. आइए उस कालनेमि के बारे में जानते हैं, जिसका सबसे पहले सीएम योगी ने जिक्र किया.

सीएम योगी ने 22 जनवरी को एक रैली में इस शब्द का प्रयोग पहली बार किया था. सीएम ने कहा था, ऐसे तमाम कालनेमि होंगे, जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे. हमें उनसे सावधान रहना होगा. इसके बाद मामला बढ़ता चला गया. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी पलटवार किया. शंकराचार्य ने कहा कि सीएम योगी नकली हिंदू हैं.

शंकराचार्य ने सीएम योगी से गौ हत्या रोकने और गाय को राज्य माता घोषित करने की मांग करते हुए उन्हें 40 दिन का वक्त दिया. उन्होंने कहा कि यह न होने पर सीएम योगी को नकली हिंदू और कालनेमि घोषित करने करेंगे. शंकराचार्य लगातार मुख्यमंत्री के लिए कालनेमि शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं. अब जानते हैं आखिर कौन था कालनेमि?

कालनेमि पर योगी बनाम शंकराचार्य. (Video Credit; ETV Bharat)

छल-कपट में माहिर था : कालनेमि एक राक्षस था, जिसका जिक्र रामायण में मिलता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार,कालनेमि रावण के मामा मारीच का पुत्र था. वो लंकापति रावण की सेना का एक शक्तिशाली राक्षस था. वो रावण की सेवा में रहकर उसके आदेशों को पूरा करता था. कालनेमि सिर्फ बलवान ही नहीं, बल्कि चालाक और मायावी राक्षस था. वह छल-कपट से अपने कार्य को करने में माहिर था.

रावण ने भेजा था कालनेमि को : देश विदेश में रामायण और प्रभु श्री राम की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले संत श्री छोटे जी महाराज के पुत्र और प्रभु श्री राम का वंदन और रामचरितमानस का नवाहन पाठ करने वाले आचार्य राम कपूरिया बताते हैं, कालनेमि का जिक्र तब आता है, जब युद्ध के समय मेघनाथ ने शक्ति बाण से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था. तब सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने के लिए संजीवनी बूटी लाने का सुझाव दिया था.

हनुमानजी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तब रावण ने उन्हें रास्ते में रोकने के लिए कालनेमि को भेजा था. रावण के आदेश पर कालनेमि ने एक साधु का रूप बनाया और अपनी माया से तालाब, मंदिर, बाग आदि की रचना कर वहीं ध्यान लगाकर बैठ गया. इस दौरान संजीवनी लेने जा रहे हनुमानजी रास्ते में सुंदर आश्रम देखकर साधु रूप में बैठे कालनेमि के पास पहुंच गए.

सीएम योगी ने सबसे पहले कालनेमि शब्द का प्रयोग किया था.
सीएम योगी ने सबसे पहले कालनेमि शब्द का प्रयोग किया था. (Photo Credit; ETV Bharat)

हनुमानजी का रोका था रास्ता : साधु होने के नाते हो उसे प्रणाम किया. साधु के भेष में कालनेमि ने उन्हें वहां रुकने के लिए कहा. उस साधु ने हनुमान से कहा कि वह नदी में स्नान करके आए तब वे उसे एक विशेष ज्ञान देंगे. जिसके बाद हनुमान जब स्नान करने के लिए जल में उतरे तो जल में पहले से मौजूद एक मगरी ने उनका पैर पकड़ लिया. जिसपर हनुमान ने उस मगरी का वध कर दिया. मगरी अप्सरा रूप में आई और उसने साधु के मायावी राक्षस कालनेमि होने की बात बताई.

हनुमानजी ने किया था वध : इस बारे में संकट मोचन मंदिर के महंत प्रो विशंभर नाथ मिश्र का कहना है कि कालनेमि ब्राह्मण स्वरूप धारणकर साधु वेश धारी बनकर जिस तरह से हनुमान जी को भ्रमित कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि हनुमान बुद्धि से बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं. वह समझ गए थे कि यह साधु रूप में कोई राक्षस ही है, क्योंकि इसने रावण और राम युद्ध का जिक्र किया. पहले रावण का नाम लेने से ही स्पष्ट हो गया कि वह रावण का दूत है और किसी गलत उद्देश्य से यहां आया है. जिसके बाद हनुमानजी के एक प्रहार से ही कालनेमि गायब हो गया.

गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस में लिखा है...

लाखि सुभेष जग बंचक जेऊ।
वेष प्रताप पूजिअहिं तेऊ॥
उघरहिं अंत न होइ निभाहू।
कालनेमि जिमि रावन राहू॥

इसका अर्थ: जो वेषधारी ठग हैं, उन्हें शुरू में लोग पूजते हैं, लेकिन अंत में उनका झूठ सामने आ ही जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कालनेमि, रावण और राहु का विनाश हुआ.

साधु-संतों को बचना चाहिए : राजनीति शास्त्र के प्रो. हेमंत मालवीय बताते हैं, राजनीति में अक्सर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी चलती है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से साधु संतों को इस प्रकरण पर थोड़ा बचकर रहने की जरूरत है. साधुओं का मतलब ही है संन्यासी होकर हर उस बात से दूर होना जो किसी को भी तकलीफ पहुंचाये और उससे किसी का नुकसान हो. इस तरह के शब्दों का प्रयोग राजनीति में आम माना जाता है, लेकिन संन्यासी रूप में इसका अर्थ बहुत दूर तक जाता है, क्योंकि अब जाति, धर्म की राजनीति को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है.

शंकराचार्य ने सीएम योगी को असली हिंदू होने का प्रमाण देने के लिए 40 दिन का वक्त दिया है.
शंकराचार्य ने सीएम योगी को असली हिंदू होने का प्रमाण देने के लिए 40 दिन का वक्त दिया है. (Photo Credit; ETV Bharat)

कालनेमि शब्द का राजनीतिकरण : ऐसे में कालनेमि शब्द का राजनीतिकरण देखने को मिल रहा है. असली और नकली संत के लिए इस शब्द का प्रयोग भले ही राजनीतिक पृष्ठभूमि से शुरू हुआ हो, लेकिन अब धार्मिक दृष्टि से इसे राजनीति में प्रयोग किया जा रहा है. यहां पर अब लड़ाई असली बनाम नकली हिंदू की हो गई है, एक दूसरे को नकली हिंदू साबित करने की होड़ में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जो आगे राजनीतिक दृष्टि से भी एक बड़े असर के रूप में देखने को मिल सकता है.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक संत शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और संत के साथ ही मुख्यमंत्री के पद पर बैठे योगी आदित्यनाथ के बीच चल रहा विवाद राजनीतिक दृष्टि से जहां संत और ब्राह्मण के अपमान के मुद्दे को हवा दे रहा है, तो वहीं शंकराचार्य गौ रक्षा के विषय पर मजबूती के साथ रखकर सीएम योगी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं.

2027 चुनाव में होगा अलग ही खेल : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बार-बार अल्टीमेटम देकर मुख्यमंत्री को कालनेमि कह रहे हैं और 2027 में चुनावों से पहले असली और नकली हिंदू का चेहरा उजागर करने की बात भी बोल रहे हैं, जो निश्चित तौर पर यह मैसेज दे रहा है कि यूपी चुनावों से पहले राजनीति में धर्म के जरिए एक अलग ही खेल जारी है. जिसमें धर्म को आगे रखकर राजनीतिक गलियारे में कालनेमि का शोर सुनाई दे रहा है.

