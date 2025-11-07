ETV Bharat / state

तदाशा मिश्रा जिनके नाम से खौफ खाते थे नक्सली, अब बतौर डीजीपी अल्प कार्यकाल में चुनौतियां हैं बेशुमार!

झारखंड की पहली महिला डीजीपी तदाशा मिश्रा, उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है. अब अल्पावधि कार्यकाल में उनके सामने चुनौतियां काफी हैं.

झारखंड डीजीपी तदाशा मिश्रा
ETV Bharat Jharkhand Team

November 7, 2025

6 Min Read
रांचीः झारखंड की पहली महिला डीजीपी के तौर पर आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा ने अपना योगदान दे दिया है. लेकिन तदाशा मिश्रा के प्रभारी डीजीपी बनने के बाद भी एक बार फिर से झारखंड में एक नए डीजीपी की तलाश में शुरू हो गई है. क्योंकि तदाशा मिश्रा का कार्यकाल इसी वर्ष समाप्त हो जाएगा.

कौन हैं तदाशा मिश्रा

झारखंड की पहली महिला डीजीपी तदाशा मिश्रा ओडिशा की रहने वाली हैं. 1994 में यूपीएससी में सफल होने के बाद उन्हें बिहार कैडर मिला, झारखंड अलग होने के बाद वह झारखंड कैडर में ही रह गईं. तदाशा मिश्रा की छवि एक ईमानदार आईपीएस अफसर की रही है. पूरे करियर में उनका किसी भी विवाद से कोई नाता नहीं रहा है.

झारखंड राज्य के निर्माण होने के बाद आईपीएस तदाशा मिश्रा झारखंड कैडर में ही रह गईं. करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने रांची के सिटी एसपी के रूप में योगदान दे चुकी हैं. झारखंड में तदाशा मिश्रा ने बोकारो एसपी के अलावा एडीजी रेल और गृह, जेल और आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष सचिव के रूप में काम कर चुकी हैं.

जूनियर होने के बावजूद बनीं प्रभारी डीजीपी

आईपीएस तदाशा मिश्रा के खुद का करियर और जीवन बिल्कुल सादगी भरा रहा है वह आज तक किसी भी विवाद में नहीं फंसीं. लेकिन उनके प्रभारी डीजीपी बनते ही झारखंड पुलिस में चर्चाओं का दौरा शुरू हो गया है. तीन सीनियर आईपीएस अधिकारियों अनिल पालटा, प्रशांत सिंह और एमएस भाटिया के होते हुए तदाशा मिश्रा को प्रभारी डीजीपी बनाए जाने को लेकर एक बड़ा खेमा नाराज चल रहा है.

31 दिसंबर तक ही रहेंगी डीजीपी

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य की पहली महिला डीजीपी का कार्यकाल बेहद संक्षिप्त होगा. इसी वर्ष तदाशा मिश्रा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्ति हो जाएंगी. यूपीएससी के गाइडलाइंस के साथ-साथ झारखंड सरकार के द्वारा बनाए गए बोर्ड के अनुसार भी उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है. ऐसे में झारखंड की पहली महिला डीजीपी का कार्यकाल 50 दिनों का ही होगा.

पदभार ग्रहण करतीं डीजीपी तदाशा मिश्रा

नक्सल, साइबर अपराध और संगठित अपराध बड़ी चुनौती साबित होंगे

वीआरएस लेने वाले डीजीपी अनुराग गुप्ता अपने कार्यकाल के दौरान बेहद सफल डीजीपी साबित हुए थे. नक्सल, साइबर अपराध सहित संगठित आपराधिक गुटों के खिलाफ कार्रवाई के लिए किए गए उनके प्रयास हमेशा याद किए जाएंगे. अब प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा को इन सभी फ्रंट पर अपने आपको बेहतर साबित करना होगा. लेकिन अपने आपको साबित करने के लिए उनके पास बेहद कम समय है.

तदाशा के नाम से खौफ खाते थे नक्सली

तदाशा मिश्रा बोकारो की पहली महिला एसपी बनी थीं और बाद में पहली बोकारो जोनल आईजी का पद संभालने का गौरव भी प्राप्त हुआ था. एसपी सीआईडी के पद से बोकारो एसपी के पद पर स्थानांतरित किया गया था. उस समय बोकारो में नक्सली गतिविधि चरम पर थी.

साल 2002 में तत्कालीन बाबूलाल मरांडी की सरकार ने बोकारो की पहली महिला एसपी के पद पर उनका स्थानांतरण किया. एसपी ने पदभार ग्रहण करते ही नक्सलियों के खिलाफ लगातार पुलिसिया कार्रवाई और ऑपरेशन जारी रखा. महिला अधिकारी होने के बावजूद अपनी निर्भीकता का परिचय बतौर एसपी के रूप में दिया.

नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले बहुचर्चित झुमरा पहाड़, रहावन, कसमार और नावाडीह नक्सलियों के चरम गतिविधियों का केंद्र था. झुमरा और लुगू पहाड़ पर लगातार कई दफा पूरे सप्ताह कैंप कर पुलिसिया कार्रवाई और ऑपरेशन जारी रखा. जिस ऑपरेशन के दौरान पहली बार झुमरा पहाड़ से हथियार सहित भारी मात्रा में समान की बरामदगी की गई थी.

वहीं दूसरी तरफ नावाडीह प्रखंड अंतर्गत ऊपर घाट के इलाके में लगातार चलाए जा रहे अभियान के चलते कई हथियार बरामद हुए बल्कि कई नक्सलियों की गिरफ्तारी भी हुईतदाशा मिश्रा के कार्यकाल में एक बड़ी उपलब्धि भी रही की बोकारो एसपी के तौर पर उनके प्रयासों से एरिया कमांडर कमल महतो के नेतृत्व में 37 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया.

तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और डुमरी विधायक सह तत्कालीन ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो के सामने इन हथियारबंद नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था. इस आत्मसमर्पण से बौखलाए नक्सली संगठन के द्वारा एरिया कमांडर कमल महतो के जेल से छूटने के बाद नक्सलियों ने प्रतिशोध के रूप में नावाडीह प्रखंड के कंजकीरों में बीच बाजार दिन में गला रेत कर उसकी हत्या कर दी थी.

तदाशा मिश्रा ने बोकारो की बदल दी थी तस्वीर

इसके बाद तदाशा मिश्रा का दूसरा कार्यकाल पदोन्नति के बाद जोनल आईजी के रूप में हुआ. 7 नवंबर 2014 से 23 फरवरी 2016 तक इस पद पर रहीं. जिसे उन्होंने बोकारो की पहली महिला एसपी के बाद पहली महिला जोनल आईजी बनने का भी कीर्तिमान स्थापित किया.

हालांकि बोकारो में नक्सलियों का यह दौर उनका पीछा नहीं छोड़ा और 24 जुलाई 2015 को तत्कालीन गिरिडीह सांसद रविंद्र कुमार पांडे के 24 हाईवा ट्रक में आग लगा दी. सांसद रविंद्र पांडे का तत्कालीन एसपी ए विजयलक्ष्मी से नहीं बनने के कारण आईजी तदाशा मिश्रा ने खुद इस केस को हैंडल किया था और इसका नतीजा था कि कई नक्सली इस मामले में गिरफ्तार किए गए.

तदाशा मिश्रा की नियुक्ति बतौर डीजीपी झारखंड पुलिस बल के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा. उनके अनुभव और सख्त प्रशासक की छवि से राज्य में विधि व्यवस्था कोई एक नई धार मिलेगी और उनका अनुभव नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाने में कारगर साबित होगा.

