कौन हैं अनुराग शर्मा ? एक जिला अध्यक्ष जिसे कांग्रेस ने बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार

पेशे से ट्रांसपोर्ट कारोबारी अनुराग शर्मा ने बैजनाथ कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की है. 2 माह पहले ही कांगड़ा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बने थे. इससे पहले वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी रह चुके हैं. स्थानीय स्तर पर उनका सामाजिक नेटवर्क मजबूत माना जाता है. अनुराग शर्मा बीड़ बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप का आयोजन करती है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनुराग शर्मा को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी हैं.

अनुराग शर्मा का जन्म कांगड़ा 4 मार्च 1978 को कांगड़ा जिला के बैजनाथ में हुआ. पार्टी ने उन्हें सबसे बड़ा तोहफा जन्मदिन के दिन ही दिया है. उनकी पूरी शिक्षा कांगड़ा जिला से ही हुई है. वर्तमान में कांगड़ा जिला अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी माने जाते हैं. एनएसयूआई से छात्र राजनीति की शुरूआत की थी. 1994 से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े और जमीनी स्तर पर काम करते रहे हैं. 1996 से 2001 तक उन्हें हिमाचल एनएसयूआई का प्रदेश सचिव बनाया गया. 2002 से 2006 तक युवा कांग्रेस के जिला सचिव रहे. 2006 से 2010 तक हिमाचल युवा कांग्रेस के महासचिव रहे. 2014 से 2019 तक हिमाचल कांग्रेस कमेटी के सह सचिव रहे. 2013 से 2017 तक हिमाचल पर्यटन विकास बोर्ड में बीओडी सदस्य रहे. वर्तमान में 2023 से हिमाचल पथ परिवहन निगम में भी रहे हैं.

शिमला: लंबे इंतजार के बाद गुरुवार को नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया. मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक कई नाम रेस और कयासों की कतार में थे लेकिन पार्टी ने अनुराग शर्मा के नाम का ऐलान करके सभी को चौंका दिया. कांग्रेस ने एक जिला अध्यक्ष को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है जबकि इस रेस में प्रतिभा सिंह से लेकर आनंद शर्मा तक के नाम चर्चाओं में थे. इन सभी को दरकिनार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने कांगड़ा जिला के कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है.

अनुराग शर्मा का परिवार राजनीति से जुड़ा रहा है. उनके पिता प्यारे लाल पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के करीबी रहे थे. बैजनाथ आने पर प्यारे लाल शर्मा के यहां रुकते भी थे. उनके पिता प्यारे लाल शर्मा ग्राम पंचायत बीड़ से छह बार पंचायत प्रधान और एक बार पंचायत समिति अध्यक्ष रहे हैं. अनुराग शर्मा धर्मशाला से बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा के भी करीबी रहे हैं, जो दो साल पहले तक कांग्रेस के विधायक थे. 2024 में हुए राज्यसभा चुनाव में जिन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी उनमें सुधीर शर्मा भी शामिल थे. तब 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के कारण कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए थे और बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन राज्यसभा पहुंच गए थे. 2024 राज्यसभा चुनाव के बाद इन सभी 6 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी. उपचुनाव में पार्टी ने सभी को टिकट भी दिया था लेकिन 6 में से 4 कैंडिडेट चुनाव हार गए थे.

राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा (ETV Bharat)

नामांकन और जन्मदिन एक साथ

NSUI से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और राज्य सभा उम्मीदवार तक पहुंचे अनुराग शर्मा अब देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचने से महज एक कदम दूर हैं. पार्टी ने उन्हें जन्मदिन के दिन ही जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है. आज ही राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकने का आखिरी दिन है, थोड़ी देर में अनुराग शर्मा अपना नामांकने भरेंगे. अगर आज कोई अन्य नामांकने नहीं हुआ तो अनुराग शर्मा की जीत सुनिश्चित हो जाएगी. अगर कोई उम्मीदवार नामांकन भरता है तो 16 मार्च को मतदान के बाद फैसला होगा. बीजेपी ने फिलहाल कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है.

दरअसल हिमाचल विधानसभा में कुल 68 विधायक हैं और हिमाचल में सिर्फ एक सीट पर राज्यसभा चुनाव होना है. जीतने के लिए 35 विधायकों का वोट चाहिए, सदन में कांग्रेस के 40 और बीजेपी के 28 विधायक हैं. आंकड़ों के हिसाब से इस सीट पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है. लेकिन दिलचस्प बात ये है कि 2024 में हुए राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस के पास 40 ही विधायक थे, वहीं बीजेपी के पास 25 और 3 निर्दलीय विधायक थे. कांग्रेस ने मशहूर वकील अभिषेक मनु सिंघवी को टिकट दिया था और आंकड़ों के हिसाब से उनकी जीत तय मानी जा रही थी. लेकिन बीजेपी ने आखिरी दिन हर्ष महाजन को उम्मीदवार बनाया और वोटिंग के दिन कांग्रेस के 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग कर दी, साथ ही 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी उम्मीदवार को ही वोट दिया. इस तरह दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले थे, जिसके बाद ड्रॉ ऑफ लॉट्स की प्रक्रिया यानी पर्ची निकाली गई. जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए और बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन राज्यसभा पहुंच गए. अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए हाइकोर्ट का रुख किया था. मामला अभी हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट में चल रहा है.

