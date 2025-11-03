ETV Bharat / state

किस नेता को सता रहा कांग्रेस को तोड़ने या तीसरे विकल्प के साथ झामुमो के चले जाने का डर! पढ़ें, ये सियासी रिपोर्ट

रांची: बिहार विधानसभा चुनाव और घाटशिला उपचुनाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, महागठबंधन के सहयोगी दलों के क्रियाकलाप की समीक्षा करने पर अडिग है. पार्टी के नेता बार-बार यह कह रहे हैं कि समीक्षा तो जरूर होगी.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की ओर से बार-बार इस तरह के बयान पर आज झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके प्रदीप कुमार बलमुचू ने पलटवार किया है.

कांग्रेस नेता प्रदीप कुमार बलमुचू का बयान (Etv Bharat)

प्रदीप बलमुचू ने कहा कि उनका लंबा राजनीतिक अनुभव इस ओर संकेत कर रहा है कि या तो झामुमो ने अपनी सरकार को बचाये रखने के लिए किसी तीसरे दल से बातचीत कर ली है. ऐसा नहीं तो वह कांग्रेस-राजद जैसे सहयोगी दलों में टूट कराकर अपनी सरकार बचाये जाने की योजना पर आगे बढ़ रहा है. इसलिए उनके नेता और मंत्री बार-बार समीक्षा की बात कह रहे हैं.

'बिहार में झामुमो को सीट नहीं मिली तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस नहीं'

कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के मीडियाकर्मियों से बातचीत में प्रदीप बलमुचू ने कहा कि बिहार में राजद बड़े भाई की भूमिका में है. अब वहां तो कांग्रेस ने भी भाजपा को परास्त करने के लिए 71 की जगह 60 विधानसभा सीट लेकर त्याग किया है. ऐसे में हमारी दिली इच्छा के बावजूद वहां झामुमो को गठबंधन में जगह नहीं मिली, तो कांग्रेस जिम्मेदार कैसे हो गयी? उन्होंने कहा कि गठबंधन में समीक्षा तो सहयोगी दलों को करना चाहिए कि सरकार में उनके नेताओं और पार्टी को क्या मिल रहा है.

'हमें सचेत रहना है, अगर झामुमो कुछ ऐसा-वैसा करे तो संभल सके'