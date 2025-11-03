ETV Bharat / state

किस नेता को सता रहा कांग्रेस को तोड़ने या तीसरे विकल्प के साथ झामुमो के चले जाने का डर! पढ़ें, ये सियासी रिपोर्ट

झामुमो के गठबंधन की समीक्षा करने की बात को लेकर प्रदेश के एक बड़े और कद्दावर नेता को एक बड़ा सियासी डर सता रहा है.

Know who fears JMM splitting Congress or leaving with third option
कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुचू (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 3, 2025 at 7:29 PM IST

Updated : November 3, 2025 at 7:34 PM IST

रांची: बिहार विधानसभा चुनाव और घाटशिला उपचुनाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, महागठबंधन के सहयोगी दलों के क्रियाकलाप की समीक्षा करने पर अडिग है. पार्टी के नेता बार-बार यह कह रहे हैं कि समीक्षा तो जरूर होगी.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की ओर से बार-बार इस तरह के बयान पर आज झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके प्रदीप कुमार बलमुचू ने पलटवार किया है.

कांग्रेस नेता प्रदीप कुमार बलमुचू का बयान (Etv Bharat)

प्रदीप बलमुचू ने कहा कि उनका लंबा राजनीतिक अनुभव इस ओर संकेत कर रहा है कि या तो झामुमो ने अपनी सरकार को बचाये रखने के लिए किसी तीसरे दल से बातचीत कर ली है. ऐसा नहीं तो वह कांग्रेस-राजद जैसे सहयोगी दलों में टूट कराकर अपनी सरकार बचाये जाने की योजना पर आगे बढ़ रहा है. इसलिए उनके नेता और मंत्री बार-बार समीक्षा की बात कह रहे हैं.

'बिहार में झामुमो को सीट नहीं मिली तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस नहीं'

कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के मीडियाकर्मियों से बातचीत में प्रदीप बलमुचू ने कहा कि बिहार में राजद बड़े भाई की भूमिका में है. अब वहां तो कांग्रेस ने भी भाजपा को परास्त करने के लिए 71 की जगह 60 विधानसभा सीट लेकर त्याग किया है. ऐसे में हमारी दिली इच्छा के बावजूद वहां झामुमो को गठबंधन में जगह नहीं मिली, तो कांग्रेस जिम्मेदार कैसे हो गयी? उन्होंने कहा कि गठबंधन में समीक्षा तो सहयोगी दलों को करना चाहिए कि सरकार में उनके नेताओं और पार्टी को क्या मिल रहा है.

'हमें सचेत रहना है, अगर झामुमो कुछ ऐसा-वैसा करे तो संभल सके'

प्रदीप बलमुचू ने कहा कि हमने झामुमो को लेकर अपने डर से प्रदेश प्रभारी और वरिष्ठ नेताओं को अवगत करा दिया है ताकि अगर कुछ हो तो हम उसके लिए पहले से तैयार रहें. प्रदीप बलमुचू ने कहा कि हमें (कांग्रेस) को तो बिहार में खुद सीटें छोड़नी पड़ी है. ऐसे के अब डर इस बात की है कि कहीं झामुमो हमें ही न तोड़ दे. ऐसे में हमने अपने डर से प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष से इस पर बात की है.

कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदीप बलमुचू ने कहा कि झामुमो समीक्षा की बात कर रहा, पर समीक्षा किसकी होगी? समीक्षा तो गठबंधन के लोगों को करना चाहिए कि सरकार कैसा काम कर रही. क्या झामुमो समीक्षा कर सरकार गिराना चाहती है.

'घाटशिला उपचुनाव में कांग्रेस का कितना सहयोग लेना है यह झामुमो पर निर्भर'

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदीप बालमुचू ने कहा कि वहां 1 नवंबर को बैठक हुई थी. महागठबंधन के सहयोगी के तौर पर हम सब कांग्रेसी झामुमो प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए कृतसंकल्पित हैं. लेकिन हमारा कितना और कैसा सहयोग लेना है, यह झामुमो पर निर्भर करता है.

Last Updated : November 3, 2025 at 7:34 PM IST

