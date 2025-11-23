ETV Bharat / state

MCD उपचुनाव 2025: शालीमार बाग बी और द्वारका बी वार्ड में जानें किस प्रत्याशी के पास कितनी दौलत, कौन कितना साक्षर

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) उपचुनाव में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही अपनी ताकत लगाए हुए हैं. अगर वीआईपी वार्ड की बात करें तो शालीमार बाग बी वार्ड और द्वारका बी वार्ड में भी प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ मैदान में डटे हुए हैं. यह दोनों वार्ड इसलिए वीआईपी माने जा रहे हैं क्योंकि शालीमार बाग वार्ड मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पार्षद पद से इस्तीफे के बाद खाली हुआ है, जबकि द्वारका वार्ड सांसद कमलजीत सेहरावत के इस्तीफे के कारण खाली हुआ है. कुल 12 वार्ड में हो रहे उपचुनाव के लिए 51 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं.

हालांकि, नामांकन 133 उम्मीदवारों ने दाखिल किया था जिनमें से 83 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो गए थे और दो प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए थे. इसके बाद कुल 51 उम्मीदवार मैदान में हैं. आइए नजर डालते हैं शालीमार बाग बी और द्वारका बी वार्ड में चुनाव लड़ रहे भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बारे में कि कौन कितना धनवान है और कौन कितना पढ़ा लिखा है.

शालीमार बाग बी के प्रत्याशियों का विवरण (ETV Bharat)

शालीमार बाग बी के प्रत्याशी: शैक्षिक योग्यता की बात करें तो तीनों ही पार्टियों की शैक्षिक योग्यता मिली जुली है. शालीमार बाग बी वार्ड से चुनाव लड़ रही भाजपा प्रत्याशी अनीता जैन ने बीकॉम तक की पढ़ाई की है और वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं. वहीं संपत्ति देखें तो उनके पास 58,90,173 रुपए की चल संपत्ति है, जिसके साथ उन्होंने इसी संपत्ति में 95,000 कैश भी दिखाया है. हालांकि उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है.

इसी वार्ड से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी बबीता राणा पेशे से वकील हैं. संपत्ति में उनके पास एक लाख 24 हजार 530 कैश के साथ कुल चल संपत्ति में 38,29,349 रुपये की चल संपत्ति है, जबकि अचल संपत्ति की उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है. उनके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी सरिता कुमारी ने अपने एफिडेविट में खुद को दसवीं पास बताया है. वहीं चल संपत्ति 75,000 कैश और 100 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी के साथ कुल 11,90,700 रुपये दिखाई है, जबकि अचल संपत्ति शून्य बताई है. उन्होंने अपना बिजनेस नर्सरी चलाना बताया है.