MCD उपचुनाव 2025: शालीमार बाग बी और द्वारका बी वार्ड में जानें किस प्रत्याशी के पास कितनी दौलत, कौन कितना साक्षर

एमसीडी उपचुनाव में इस बार शालीमार बाग बी और द्वारका बी वार्ड इस बार वीआईपी माने जा रहे हैं. जानें यहां के प्रत्याशियों का विवरण.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 23, 2025 at 2:37 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) उपचुनाव में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही अपनी ताकत लगाए हुए हैं. अगर वीआईपी वार्ड की बात करें तो शालीमार बाग बी वार्ड और द्वारका बी वार्ड में भी प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ मैदान में डटे हुए हैं. यह दोनों वार्ड इसलिए वीआईपी माने जा रहे हैं क्योंकि शालीमार बाग वार्ड मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पार्षद पद से इस्तीफे के बाद खाली हुआ है, जबकि द्वारका वार्ड सांसद कमलजीत सेहरावत के इस्तीफे के कारण खाली हुआ है. कुल 12 वार्ड में हो रहे उपचुनाव के लिए 51 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं.

हालांकि, नामांकन 133 उम्मीदवारों ने दाखिल किया था जिनमें से 83 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो गए थे और दो प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए थे. इसके बाद कुल 51 उम्मीदवार मैदान में हैं. आइए नजर डालते हैं शालीमार बाग बी और द्वारका बी वार्ड में चुनाव लड़ रहे भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बारे में कि कौन कितना धनवान है और कौन कितना पढ़ा लिखा है.

शालीमार बाग बी के प्रत्याशियों का विवरण
शालीमार बाग बी के प्रत्याशी: शैक्षिक योग्यता की बात करें तो तीनों ही पार्टियों की शैक्षिक योग्यता मिली जुली है. शालीमार बाग बी वार्ड से चुनाव लड़ रही भाजपा प्रत्याशी अनीता जैन ने बीकॉम तक की पढ़ाई की है और वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं. वहीं संपत्ति देखें तो उनके पास 58,90,173 रुपए की चल संपत्ति है, जिसके साथ उन्होंने इसी संपत्ति में 95,000 कैश भी दिखाया है. हालांकि उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है.

इसी वार्ड से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी बबीता राणा पेशे से वकील हैं. संपत्ति में उनके पास एक लाख 24 हजार 530 कैश के साथ कुल चल संपत्ति में 38,29,349 रुपये की चल संपत्ति है, जबकि अचल संपत्ति की उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है. उनके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी सरिता कुमारी ने अपने एफिडेविट में खुद को दसवीं पास बताया है. वहीं चल संपत्ति 75,000 कैश और 100 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी के साथ कुल 11,90,700 रुपये दिखाई है, जबकि अचल संपत्ति शून्य बताई है. उन्होंने अपना बिजनेस नर्सरी चलाना बताया है.

द्वारका बी वार्ड के प्रत्याशियों का विवरण
द्वारका बी वार्ड के प्रत्याशी: इसी तरह द्वारका बी वार्ड से भाजपा प्रत्याशी मनीषा की बात करें तो उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता के तौर पर खुद को दसवीं पास बताया है. उन्होंने चल संपति के विवरण में 50 हजार रुपये नकद सहित 43,23,027 रुपये की संपत्ति दिखाई है. वहीं अचल संपत्ति के विवरण में 6 करोड़ 50 लाख रुपये की संपत्ति दिखाई है.

इसी वार्ड से आप प्रत्याशी राजबाला ने अपनी शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास दिखाई है. उन्होंने अपनी चल संपत्ति के रूप में 3,97,500 बताए हैं, जबकि अचल संपत्ति के रूप में 70 लाख रुपये की संपत्ति बताई है. उनके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी सुमिता मलिक ने अपनी चल संपत्ति में पांच लाख रुपये दिखाए हैं. वहीं बैंक बैलेंस और इंश्योरेंस पॉलिसी व गोल्ड ज्वेलरी सहित 40 लाख 19 हजार 351 रुपये की चल संपत्ति व अचल संपत्ति में 3 करोड़ 50 लाख रुपये की संपत्ति दिखाई है.

