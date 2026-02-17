ETV Bharat / state

यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस; 6 PCS अफसरों का तबादला, जानिये कौन-कौन हैं?

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार की रात में प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) के कई अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिससे प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण फेरबदल हुआ है. ये तबादले मुख्य रूप से उप जिलाधिकारी (SDM), अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), नगर मजिस्ट्रेट और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर हुए हैं.





प्रमुख सचिव कार्मिक एवं नियुक्ति एम देवराज ने बताया कि पीसीएस अधिकारी राजेश चन्द्र जो पहले उप जिलाधिकारी (SDM) गाजीपुर थे अब, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) मैनपुरी होंगे. पीसीएस अधिकारी राजेश चन्द्र को गाजीपुर से हटाकर मैनपुरी में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) की जिम्मेदारी सौंपी गई है.







पीसीएस अधिकारी विकास यादव जो पहले राजस्व परिषद सम्बद्ध थे, अब उप जिलाधिकारी (SDM), अम्बेडकरनगर होंगे. पीसीएस अधिकारी विकास यादव को अम्बेडकरनगर जिले में उप जिलाधिकारी के पद पर तैनात किया गया है. पीसीएस अधिकारी बृजपाल सिंह को उप जिलाधिकारी (SDM), देवरिया से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), लखीमपुर खीरी स्थानांतरित किया गया है. अब वह लखीमपुर खीरी में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) के रूप में कार्यभार संभालेंगे.

पीसीएस अधिकारी राजेश कुमार मिश्रा पहले नगर मजिस्ट्रेट, अयोध्या को अब अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पीसीएस अधिकारी संजीय कुमार उपाध्याय पहले वे विशेष कार्याधिकारी, प्रयागराज विकास प्राधिकरण थे अब वह नगर मजिस्ट्रेट अयोध्या होंगे. पीसीएस अधिकारी अर्चना अग्निहोत्री पहले सम्बद्ध राजस्व परिषद थीं, अब उप जिलाधिकारी (SDM) मऊ बनाई गई हैं.