हिमाचल में नए प्रधान-उप प्रधानों को कब से मिलेगा मानदेय? सामने आया ये बड़ा अपडेट
हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं ने चुनाव संपन्न हो चुके हैं. प्रदेश में इस बार 3,754 नए प्रधान और 3,754 उपप्रधान चुने गए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 7:07 PM IST
शिमला: हिमाचल में त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था के लिए चुनावी प्रक्रिया 1 जून को पूरी होने के साथ ही गांव की सरकार को लेकर नई तस्वीर सामने आ गई है. पंचायत वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद सदस्य तक प्रदेशभर में कुल 31,182 जनप्रतिनिधि चुने गए हैं. इनमें 10,854 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद गांवों में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं. हालांकि, चुनाव जीतने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल नए जनप्रतिनिधियों के सामने उनके कार्यकाल की शुरुआत और मानदेय मिलने की तिथि को लेकर है.
इस संबंध में हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के सेक्शन-128 में स्पष्ट प्रावधान है कि नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनकी पहली आधिकारिक बैठक की तारीख से मानदेय मिलना शुरू होगा. इस बैठक की तारीख राज्य सरकार निर्धारित करती है और यह प्रक्रिया प्रधान और उपप्रधान के शपथ ग्रहण के बाद आगे बढ़ती है.
सूत्रों के अनुसार पंचायतों के गठन और शपथ ग्रहण की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 15 जून के बाद नए जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल शुरू होने की संभावना है। ऐसे में पहली बैठक आयोजित होते ही वार्ड सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य मानदेय के पात्र बन जाएंगे.
एक सप्ताह में जिला परिषद सदस्य की शपथ
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के मुताबिक जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य की शपथ चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर होना अनिवार्य है. प्रदेश में 31 मई को जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव नतीजे घोषित किए गए थे. इस तरह 7 जून से पहले जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों को शपथ दिलानी होगी.
जिला परिषद सदस्य को संबंधित जिला के डीसी शपथ दिलाते हैं, वहीं पंचायत समिति सदस्य के लिए डीसी संबधित उपमंडल के एसडीएम को शपथ दिलाने के लिए अधिकृत कर सकते हैं. इसके अलावा प्रधान और उप प्रधान को मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम आयोजित कर शपथ दिलाते हैं. इसके लिए नियमों में शपथ दिलाने को जरूरी दिनों का हवाला नहीं है. वहीं, पंचायत वार्ड सदस्यों को संबंधित पंचायतों में प्रधान शपथ दिलाएंगे.
जिला परिषद अध्यक्ष को मिलेगा सबसे ज्यादा मानदेय
पंचायतीराज संस्थाओं में सबसे अधिक मानदेय जिला परिषद अध्यक्ष को दिया जाएगा. जिला परिषद अध्यक्ष को हर महीने 25 हजार रुपये मिलेंगे, जबकि जिला परिषद उपाध्यक्ष को 19 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा. इसके अलावा जिला परिषद सदस्य को भी हर महीने 8 हजार 300 रुपये मिलेंगे.
पंचायत समिति अध्यक्ष और सदस्यों को कितना मिलेगा?
पंचायत समिति अध्यक्ष को हर महीने 12 हजार रुपये मानदेय मिलेगा. वहीं, पंचायत समिति उपाध्यक्ष को 9 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. पंचायत समिति सदस्य को हर महीने 7 हजार 500 रुपये मानदेय मिलेगा.
प्रधान और उपप्रधान के खाते में आएंगे इतने रुपये
ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधान और उपप्रधान को भी हर महीने सरकार की ओर से तय मानदेय मिलेगा. ग्राम पंचायत प्रधान को 7 हजार 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, जबकि उपप्रधान को हर महीने 5 हजार 100 रुपये मिलेंगे. इसके अलावा पंचायत बैठकों में शामिल होने वाले पंचायत सदस्यों (मेंबर) को भी प्रति बैठक 1050 रुपये दिए जाएंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत प्रतिनिधियों की जिम्मेदारियां लगातार बढ़ने के कारण सरकार ने यह व्यवस्था लागू की है. सरकार का मानना है कि पंचायत प्रतिनिधियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने से ग्रामीण विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी.
रिकॉर्ड 31,182 जनप्रतिनिधि चुने गए
प्रदेश में इस बार पंचायतों की संख्या बढ़ने के बाद इस बार रिकॉर्ड 31,182 जनप्रतिनिधि चुने गए. इनमें प्रधान के 3,754, उपप्रधान 3,754, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के 21,654, पंचायत समिति सदस्य के 1,769 और जिला परिषद सदस्य के 251 सदस्य चुने हुए हैं. वहीं, नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 70,224 उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला हुआ था.
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