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हिमाचल में नए प्रधान-उप प्रधानों को कब से मिलेगा मानदेय? सामने आया ये बड़ा अपडेट

शिमला: हिमाचल में त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था के लिए चुनावी प्रक्रिया 1 जून को पूरी होने के साथ ही गांव की सरकार को लेकर नई तस्वीर सामने आ गई है. पंचायत वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद सदस्य तक प्रदेशभर में कुल 31,182 जनप्रतिनिधि चुने गए हैं. इनमें 10,854 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद गांवों में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं. हालांकि, चुनाव जीतने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल नए जनप्रतिनिधियों के सामने उनके कार्यकाल की शुरुआत और मानदेय मिलने की तिथि को लेकर है.

इस संबंध में हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के सेक्शन-128 में स्पष्ट प्रावधान है कि नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनकी पहली आधिकारिक बैठक की तारीख से मानदेय मिलना शुरू होगा. इस बैठक की तारीख राज्य सरकार निर्धारित करती है और यह प्रक्रिया प्रधान और उपप्रधान के शपथ ग्रहण के बाद आगे बढ़ती है.

सूत्रों के अनुसार पंचायतों के गठन और शपथ ग्रहण की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 15 जून के बाद नए जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल शुरू होने की संभावना है। ऐसे में पहली बैठक आयोजित होते ही वार्ड सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य मानदेय के पात्र बन जाएंगे.

एक सप्ताह में जिला परिषद सदस्य की शपथ

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के मुताबिक जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य की शपथ चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर होना अनिवार्य है. प्रदेश में 31 मई को जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव नतीजे घोषित किए गए थे. इस तरह 7 जून से पहले जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों को शपथ दिलानी होगी.

जिला परिषद सदस्य को संबंधित जिला के डीसी शपथ दिलाते हैं, वहीं पंचायत समिति सदस्य के लिए डीसी संबधित उपमंडल के एसडीएम को शपथ दिलाने के लिए अधिकृत कर सकते हैं. इसके अलावा प्रधान और उप प्रधान को मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम आयोजित कर शपथ दिलाते हैं. इसके लिए नियमों में शपथ दिलाने को जरूरी दिनों का हवाला नहीं है. वहीं, पंचायत वार्ड सदस्यों को संबंधित पंचायतों में प्रधान शपथ दिलाएंगे.

जिला परिषद अध्यक्ष को मिलेगा सबसे ज्यादा मानदेय

पंचायतीराज संस्थाओं में सबसे अधिक मानदेय जिला परिषद अध्यक्ष को दिया जाएगा. जिला परिषद अध्यक्ष को हर महीने 25 हजार रुपये मिलेंगे, जबकि जिला परिषद उपाध्यक्ष को 19 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा. इसके अलावा जिला परिषद सदस्य को भी हर महीने 8 हजार 300 रुपये मिलेंगे.