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जानिए, गंगा एक्सप्रेसवे पर कब से लगेगा टोल टैक्स, प्लाजा पर लगे गए रेट बोर्ड

एक्सप्रेसवे के बनने से पहले मेरठ-प्रयागराज पहुंचने में 10 से 12 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 5 से 6 घंटे में सफर पूरा होगा.

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गंगा एक्सप्रेस वे पर इस दिन से लगेगा टोल टैक्स (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 4:45 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर 14 और 15 जून से टोल वसूली शुरू होगी. आधी रात से शुरू टोल कटने की तैयारी है. फिलहाल एक्सप्रेसवे ट्रायल रन में चल रहा है, इसलिए वाहन चालकों से कोई टोल नहीं लिया जा रहा है. सभी टोल प्लाजा पर रेट लिस्ट लगा दी गई है. यूपीडा के प्रवक्ता ने बताया कि मेरठ से प्रयागराज तक बने 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर रेट 14 और 15 जून की आधी रात से लागू किए जाएंगे. फास्ट टैग से भुगतान होगा. सर्वर डाउन न हो इसके पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं.

12 जिलों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे: गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर दांदू तक जाता है. यह मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज समेत 12 जिलों से होकर गुजरता है. इस एक्सप्रेसवे के बनने से पहले जहां मेरठ से प्रयागराज पहुंचने में 10 से 12 घंटे लगते थे, वहीं अब सिर्फ 5 से 6 घंटे में सफर पूरा हो जाएगा. वाहनों की रफ्तार 120 किमी प्रति घंटा तय की गई है.

कितना देना होगा टोल: यूपीडा ने गंगा एक्सप्रेसवे पर "क्लोज्ड टोल सिस्टम" लागू किया है. यानी जितनी दूरी तय करेंगे, उतना ही टोल लगेगा. पूरे रूट पर 2 मुख्य टोल प्लाजा और 14 से 19 रैंप टोल प्लाजा बनाए गए हैं.

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प्लाजा पर लगाए गए रेट (Photo Credit; ETV Bharat)

टोल की दरें वाहन के हिसाब से तय हैं. कार, जीप, वैन जैसे हल्के वाहनों को 2.55 रुपये प्रति किलोमीटर देना होगा. मेरठ से प्रयागराज तक का एकतरफ का टोल करीब 1,514 से 1,515 रुपये पड़ेगा. वहीं, बस और ट्रक के लिए 8.15 रुपये प्रति किमी के हिसाब से 4,840 से 4,870 रुपये देने होंगे. सबसे ज्यादा टोल ओवरसाइज वाहनों का है- 16.05 रुपये प्रति किमी, यानी पूरा सफर करने पर 9,535 से 9,563 रुपये तक.

इन नियमों का रखें ध्यान

  • 24 घंटे के अंदर वापसी करने पर टोल में 20% की छूट मिलेगी. कार से मेरठ-प्रयागराज आना-जाना करीब 3,030 रुपये का पड़ेगा.
  • टोल FASTag से ऑटोमेटिक कटेगा. पूरे एक्सप्रेसवे पर AI कैमरे लगे हैं, रुकने की जरूरत नहीं.
  • NHAI का 3,000 रुपये वाला सालाना पास यहां मान्य नहीं होगा. गंगा एक्सप्रेसवे UPEIDA के अधीन है, इसके लिए अलग मासिक पास बनेगा.
  • दोपहिया, तिपहिया और ट्रैक्टर चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. पकड़े जाने पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.

टोल की दरों को लेकर बदलाव: टोल की दरों को लेकर पिछले दिनों काफी बदलाव हुए हैं. 29 अप्रैल को हल्के वाहनों के लिए टोल 1,800 रुपये तय किया गया था. फिर 30 अप्रैल को इसे संशोधित कर 1,765 रुपये कर दिया गया.

ये भी पढ़ें: गंगा एक्सप्रेसवे पर स्पीड नियंत्रण के लिए यूपीडा का मास्टर प्लान: 120 किमी की रफ्तार को बनाए रखने के लिए ये उपाय

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