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जानिए, गंगा एक्सप्रेसवे पर कब से लगेगा टोल टैक्स, प्लाजा पर लगे गए रेट बोर्ड

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर 14 और 15 जून से टोल वसूली शुरू होगी. आधी रात से शुरू टोल कटने की तैयारी है. फिलहाल एक्सप्रेसवे ट्रायल रन में चल रहा है, इसलिए वाहन चालकों से कोई टोल नहीं लिया जा रहा है. सभी टोल प्लाजा पर रेट लिस्ट लगा दी गई है. यूपीडा के प्रवक्ता ने बताया कि मेरठ से प्रयागराज तक बने 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर रेट 14 और 15 जून की आधी रात से लागू किए जाएंगे. फास्ट टैग से भुगतान होगा. सर्वर डाउन न हो इसके पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं.

12 जिलों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे: गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर दांदू तक जाता है. यह मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज समेत 12 जिलों से होकर गुजरता है. इस एक्सप्रेसवे के बनने से पहले जहां मेरठ से प्रयागराज पहुंचने में 10 से 12 घंटे लगते थे, वहीं अब सिर्फ 5 से 6 घंटे में सफर पूरा हो जाएगा. वाहनों की रफ्तार 120 किमी प्रति घंटा तय की गई है.

कितना देना होगा टोल: यूपीडा ने गंगा एक्सप्रेसवे पर "क्लोज्ड टोल सिस्टम" लागू किया है. यानी जितनी दूरी तय करेंगे, उतना ही टोल लगेगा. पूरे रूट पर 2 मुख्य टोल प्लाजा और 14 से 19 रैंप टोल प्लाजा बनाए गए हैं.