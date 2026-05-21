ETV Bharat / state

Monsoon 2026 : देश में मानसून कब मारेगा एंट्री ?, हरियाणा-NCR में इस तारीख से हो सकती है झमाझम बरसात

Monsoon 2026 : देश के कई राज्यों में प्रचंड गर्मी का प्रहार जारी है. जानिए कि हरियाणा एनसीआर में मानसून कब दस्तक देने वाला है.

Know when monsoon 2026 will knock in Haryana NCR IMD Monsoon Tracker Rainfall Weather Update Heat wave
हरियाणा-NCR में इस तारीख से हो सकती है झमाझम बरसात (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 21, 2026 at 5:47 PM IST

|

Updated : May 21, 2026 at 6:40 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

Monsoon 2026 : देश में पड़ रही रिकॉर्डतोड़ गर्मी के बीच लोगों को मानसून का बेसब्री से इंतज़ार है. हरियाणा एनसीआर में भी सूरज के तीखे तेवरों से लोगों का हाल बेहाल है. पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. ऐसे में सवाल है कि आखिर कब तक मानसून हरियाणा एनसीआर पहुंचेगा और चिलचिलाती-झुलसाती गर्मी से आपको राहत देगा.

केरल कब पहुंचेगा मानसून : साल 2025 में मानसून ने वक्त से पहले ही 24 मई को केरल में दस्तक दे दी थी, वहीं हरियाणा में 16 से 18 जून 2025 के बीच दस्तक दे दी थी. इस साल मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक मानसून आज से ठीक 5 दिन बाद 26 मई 2026 को केरल में आने वाला है. हालांकि इसमें ± 4 दिन की पूर्वानुमान त्रुटि हो सकती है.

Know when monsoon 2026 will knock in Haryana NCR IMD Monsoon Tracker Rainfall Weather Update Heat wave
मानसून का सैटेलाइट इमेज (ETV Bharat)

हरियाणा-एनसीआर में इस तारीख को दस्तक देगा मानसून : वहीं अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर मानसून की राह देख रहे हरियाणा एनसीआर में मानसून कब तक दस्तक देने वाला है. अगर मानसून 26 मई को केरल पहुंचा तो ऐसे में मौसम के जानकारों की माने तो अगर मानसून तय रफ्तार में आगे बढ़ता रहा तो जून के अंत तक मॉनसून हरियाणा-एनसीआर को अपनी बूंदों से भिगो सकता है. केरल को टच करने के बाद मानसून को महाराष्ट्र पहुंचने में करीब 9 से 10 दिन लगेंगे यानि कि 10 जून के आसपास मुंबई में मानसून की बारिश शुरू हो सकती है. वहीं 20 जून के आसपास गुजरात, मध्यप्रदेश में मानसून की बारिश का दौर शुरू हो सकता है. वहीं 30 जून से 3 जुलाई के बीच मानसून के हरियाणा-एनसीआर में आने की उम्मीद जताई गई है.

Know when monsoon 2026 will knock in Haryana NCR IMD Monsoon Tracker Rainfall Weather Update Heat wave
मानसून की रफ्तार... (ETV Bharat)

जानिए अब तक देश में कब-कब आया मानसून ? :

सालदेश में कब आया मानसून ?
20201 जून 2020
20213 जून 2021
202229 मई 2022
20238 जून 2023
202430 मई 2024
202524 मई 2025
202626 मई (IMD का पूर्वानुमान)

गर्मी की चपेट में करनाल : वहीं करनाल की बात करें तो शहर इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है. दोपहर होते ही शहर की सड़कें सुनसान दिखाई देने लगी हैं. बाजारों में आम दिनों की चहल-पहल गायब है और दुकानदार ग्राहक आने का इंतजार करते नजर आ रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि जरूरी काम वाले लोग ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, जबकि ज्यादातर लोग तेज धूप और गर्म हवाओं से बचने के लिए घरों में ही रहना बेहतर समझ रहे हैं. व्यापारी मनमीत बावा ने बताया कि इस बार गर्मी ने व्यापार पर सीधा असर डाला है. सुबह से लेकर शाम तक बाज़ार लगभग खाली पड़े रहते हैं और ग्राहक सिर्फ देर शाम को ही थोड़ी संख्या में दिखाई देते हैं. उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे के बाद भी मौसम में गर्मी कम नहीं होती और बाजार में खड़े रहना तक मुश्किल हो रहा है. उन्होंने बताया कि इस समय केवल स्कूल-कॉलेज जाने वाले बच्चे या बेहद जरूरी काम वाले लोग ही बाहर दिखाई देते हैं. ई-रिक्शा तक खाली घूम रही हैं. दुकानदारों की दुकानदारी अब केवल दो-तीन घंटे तक ही सीमित रह गई है, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

गर्मी से लोगों का हाल बेहाल (ETV Bharat)

सिर ढंककर निकल रहे लोग : आम नागरिक सतबीर ने बताया कि गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि बिना सिर ढंके सड़क पर चलना ख़तरे से खाली नहीं है. लोग राहत पाने के लिए पेड़ों की छांव का सहारा ले रहे हैं और बार-बार पानी पीने की जरूरत महसूस हो रही है. उन्होंने कहा कि शहर में हर जगह पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है. गर्म हवाओं ने लोगों की दिनचर्या को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है.

Know when monsoon 2026 will knock in Haryana NCR IMD Monsoon Tracker Rainfall Weather Update Heat wave
शरीर को ढांककर गर्मी में निकलती महिलाएं (ETV Bharat)

“जरूरी हो तभी बाहर निकलें” : वहीं सतीश ने बताया कि पिछले दो-तीन दिनों में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को कपड़ा भिगोकर सिर पर बांधना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि दोपहर के समय बाहर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं है और लोग लगातार छांव की तलाश करते नजर आते हैं. सतीश ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर बेहद जरूरी काम न हो तो घरों में ही रहें, क्योंकि लगातार बढ़ती गर्मी लोगों को बीमार कर सकती है.

Know when monsoon 2026 will knock in Haryana NCR IMD Monsoon Tracker Rainfall Weather Update Heat wave
गर्मी के बीच मुंह ढांककर निकलते लोग (ETV Bharat)

अस्पतालों में बढ़ने लगे मरीज : करनाल सिविल अस्पताल में तैनात एसएमओ डॉ. दीपक गोयल ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकलें और बाहर जाते समय सिर व मुंह को कपड़े से ढंककर रखें. साथ ही पानी की बोतल अपने साथ रखें और थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीते रहें. डॉ. गोयल ने बताया कि पिछले 5 से 7 दिनों में उल्टी, दस्त और सिर दर्द के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. अस्पताल में आने वाले मरीजों को तुरंत उपचार दिया जा रहा है. उन्होंने लोगों को बाहर का और खुले में बिकने वाला खाना खाने से बचने की सलाह दी. डॉक्टर के अनुसार तेज गर्मी में अनहाइजीनिक भोजन बीमारियों को तेजी से बढ़ा सकता है.

Know when monsoon 2026 will knock in Haryana NCR IMD Monsoon Tracker Rainfall Weather Update Heat wave
आसमान में चमकता सूरज (ETV Bharat)

डॉक्टरों की सलाह : कुल मिलाकर अभी दिल्ली-एनसीआर में अगले एक महीने तक गर्मी का टॉर्चर जारी रहने वाला है. ऐसे में डॉक्टरों ने सलाह दी है कि गर्मी के बीच दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक जरूरत पड़ने पर ही घर से बार निकलें, वर्ना घरों में या ठंडी छांव में रहें. गर्मी के बीच ठंडे पेय पदार्थों और ओआरएस का सेवन करें. ढीले-ढाले कपड़े पहनें. हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से अलर्ट रहें.

Know when monsoon 2026 will knock in Haryana NCR IMD Monsoon Tracker Rainfall Weather Update Heat wave
गर्मी में पानी से प्यास बुझाता शख्स (ETV Bharat)
Know when monsoon 2026 will knock in Haryana NCR IMD Monsoon Tracker Rainfall Weather Update Heat wave
गन्ने के जूस की दुकान (ETV Bharat)
Know when monsoon 2026 will knock in Haryana NCR IMD Monsoon Tracker Rainfall Weather Update Heat wave
गर्मी में गन्ने का जूस (ETV Bharat)
Know when monsoon 2026 will knock in Haryana NCR IMD Monsoon Tracker Rainfall Weather Update Heat wave
बाहर जाते समय सावधानी रखें (ETV Bharat)
Know when monsoon 2026 will knock in Haryana NCR IMD Monsoon Tracker Rainfall Weather Update Heat wave
गर्मी से बचान के आसान उपाय (ETV Bharat)
Know when monsoon 2026 will knock in Haryana NCR IMD Monsoon Tracker Rainfall Weather Update Heat wave
हीट वेव में ये गलती बिलकुल ना करें (ETV Bharat)
Know when monsoon 2026 will knock in Haryana NCR IMD Monsoon Tracker Rainfall Weather Update Heat wave
गर्मी से होने वाली प्रमुख समस्याएं (ETV Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : घर हो तो ऐसा...पेड़ को काटे बगैर बना डाला शानदार हाउस...गर्मी में राहत के साथ ले रहे आम का "स्वाद"

ये भी पढ़ें : हरियाणा और चंडीगढ़ में गर्मियों की छुट्टियां घोषित, क्लास में टीचर का मोबाइल यूज़ करना बैन

ये भी पढ़ें : हरियाणा में भीषण गर्मी से बिजली ट्रांसफॉर्मरों का भी चढ़ गया पारा, कूलर से दी जा रही ठंडी-ठंडी हवा

Last Updated : May 21, 2026 at 6:40 PM IST

TAGGED:

MONSOON DATE IN HARYANA NCR
MONSOON 2026
हरियाणा में मानसून
उत्तर भारत में मानसून की तारीख
MONSOON DATE IN HARYANA NCR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.