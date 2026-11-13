छठ पर कब और कितने बजे दे सूर्यदेव को अर्घ्य? देखें झारखंड के सभी 24 जिलों की समय सारिणी
सूर्यदेव को अर्घ्य कब और कितने बजे दें, इसे लेकर 24 जिलों की समय सारिणी जारी की गई है. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 13, 2026 at 8:53 PM IST
रांची: लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ हो चुकी है. चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में अब श्रद्धालुओं को संध्या और उषा अर्घ्य का इंतजार है. शनिवार, 14 नवंबर को खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठव्रती 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत करेंगे. इसके बाद रविवार, 15 नवंबर की शाम अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा.
वहीं, सोमवार, 16 नवंबर की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का समापन होगा. व्रती निर्धारित समय पर ही अस्ताचलगामी और उदियमान भाष्कर को अर्घ्य अर्पित करते हैं. इसको ध्यान में रखते हुए मौसम केंद्र ने सूर्योदय और सूर्यास्त की समय सारणी जिलावार जारी की है.
साहिबगंज और पाकुड़ में सबसे पहले अस्त होंगे सूर्यदेव
मौसम विभाग की ओर से जारी समय-सारिणी के मुताबिक, 15 नवंबर को सबसे पहले साहिबगंज में शाम 4 बजकर 51 मिनट पर सूर्यास्त होगा. इसके बाद पाकुड़ में शाम 4 बजकर 52 मिनट पर भगवान भास्कर अस्त होंगे. वहीं, सबसे देर से गढ़वा में शाम 5 बजकर 9 मिनट पर सूर्यास्त होगा. रांची में रविवार शाम 5 बजकर 5 मिनट पर सूर्यास्त होगा. बोकारो और कोडरमा में शाम 5 बजकर 1 मिनट, धनबाद और गिरिडीह में शाम 4 बजकर 59 मिनट तथा जमशेदपुर और सरायकेला में शाम 5 बजकर 2 मिनट पर सूर्यास्त होगा.
झारखंड के सभी 24 जिलों में अर्घ्य का समय
16 नवंबर को गढ़वा में सबसे देर से होगा सूर्योदय
सोमवार, 16 नवंबर को उषा अर्घ्य के लिए सूर्योदय के समय में भी जिलों के बीच अंतर रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, सबसे पहले पाकुड़ में सुबह 5 बजकर 55 मिनट पर सूर्यदेव उदय होंगे. वहीं, साहिबगंज और दुमका में सुबह 5 बजकर 57 मिनट पर सूर्योदय होगा.
इसके विपरीत गढ़वा में सबसे देर से सुबह 6 बजकर 10 मिनट पर सूर्योदय होगा. रांची में सुबह 6 बजकर 3 मिनट पर सूर्यदेव के दर्शन होंगे. बोकारो में सुबह 6 बजकर 1 मिनट, धनबाद और देवघर में सुबह 5 बजकर 59 मिनट तथा जमशेदपुर में सुबह 5 बजकर 59 मिनट पर सूर्योदय होगा.
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पहुंचने की तैयारी
छठ महापर्व में संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य दोनों का अपना धार्मिक महत्व है. इसलिए व्रती अपने जिले के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को ध्यान में रखकर घाटों पर पहुंचने की तैयारी कर सकते हैं. खासकर जिन जिलों में सूर्यास्त और सूर्योदय का समय दूसरे जिलों की तुलना में पहले है, वहां श्रद्धालुओं को उसी के अनुसार, अपनी तैयारी करनी होगी.
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