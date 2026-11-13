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छठ पर कब और कितने बजे दे सूर्यदेव को अर्घ्य? देखें झारखंड के सभी 24 जिलों की समय सारिणी

छठ पूजा 2026 ( ETV BHARAT )

रांची: लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ हो चुकी है. चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में अब श्रद्धालुओं को संध्या और उषा अर्घ्य का इंतजार है. शनिवार, 14 नवंबर को खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठव्रती 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत करेंगे. इसके बाद रविवार, 15 नवंबर की शाम अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा.

वहीं, सोमवार, 16 नवंबर की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का समापन होगा. व्रती निर्धारित समय पर ही अस्ताचलगामी और उदियमान भाष्कर को अर्घ्य अर्पित करते हैं. इसको ध्यान में रखते हुए मौसम केंद्र ने सूर्योदय और सूर्यास्त की समय सारणी जिलावार जारी की है.