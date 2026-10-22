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पंचायत चुनाव 2026 : स्थानीय मुद्दों और बदलाव की उम्मीद के साथ मतदान, आसलपुर में युवाओं-महिलाओं में दिखा उत्साह

जयपुर : राजस्थान में गांवों की सरकार चुनने के लिए पंचायती राज चुनाव 2026 के पहले चरण में मतदाताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है. जयपुर जिले में सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर ग्रामीणों की कतारें लगी हैं. युवा, बुजुर्ग और महिला मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस बीच आसलपुर में मतदान करने पहुंचे मतदाताओं ने स्थानीय मुद्दों, गांव की समस्याओं और विकास की उम्मीदों को प्राथमिकता देने की बात कही. मतदाताओं का कहना है कि चुनाव में ऐसे प्रतिनिधियों का चयन जरूरी है, जो गांव की जरूरतों को समझें और विकास कार्यों को धरातल पर उतार सकें.

जयपुर जिले में पहले चरण के तहत चौमूं, दूदू, गोविंदगढ़, झोटवाड़ा, जोबनेर, किशनगढ़ रेनवाल, मौजमाबाद और सांभर में मतदान हो रहा है. जिला परिषद के 22 और पंचायत समितियों के 146 वार्डों सहित कुल 168 वार्डों में 477 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. मतदान के लिए 797 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 7 लाख 43 हजार 640 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं. मतदान शाम 6 बजे तक ईवीएम के जरिए कराया जाएगा.

युवाओं को बदलाव और बेहतर विकास की उम्मीद : आसलपुर के मतदाता संजीव झांझरिया ने कहा कि इस बार चुनाव थोड़ी देरी से हो रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों में मतदान को लेकर काफी उत्साह है. लोग अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुनने और मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं. खासकर युवाओं में बदलाव को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि गांव के युवा और आम लोग ऐसा विकास चाहते हैं, जो पहले देखने को नहीं मिला हो. युवाओं की सोच और उनकी सक्रिय भागीदारी से गांव में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद बढ़ी है. मतदाताओं को उम्मीद है कि चुनाव के बाद चुने जाने वाले प्रतिनिधि गांव की समस्याओं को समझेंगे और विकास को प्राथमिकता देंगे.

दलगत राजनीति से ऊपर उठकर स्थानीय मुद्दों पर जोर : आसलपुर के मतदाता गोपाल कुमावत ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. पंचायत राज चुनाव में मतदाता दलगत राजनीति से ऊपर उठकर स्थानीय मुद्दों और समस्याओं को प्राथमिकता दे रहे हैं. उनके अनुसार, मतदाताओं का रुझान ऐसे परिचित चेहरों की ओर होना चाहिए, जो क्षेत्र में बेहतर सेवाएं देने और विकास करने की क्षमता रखते हों. जिस तरह पौष्टिक आहार शरीर को स्वस्थ बनाता है, उसी तरह योग्य जनप्रतिनिधियों का चयन राजनीति को मजबूत बनाता है. मतदान केवल अधिकार नहीं, बल्कि गांव और क्षेत्र के भविष्य को बेहतर बनाने का अवसर भी है.

पहली बार मतदान कर रही हिमामी ने जताई खुशी : आसलपुर की फर्स्ट टाइम वोटर हिमामी ने मतदान के बाद खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि वह किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं, बल्कि गांव के विकास की उम्मीद लेकर मतदान करने आई हैं. उनके लिए यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझने और उसमें अपनी भागीदारी निभाने का अवसर भी है. हिमामी ने युवाओं से अपील की है कि वे भी मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए युवाओं की भागीदारी जरूरी है. पहली बार मतदान करने का अनुभव उनके लिए खास रहा और उन्हें उम्मीद है कि उनके वोट से गांव के विकास को दिशा मिलेगी.

पानी, बिजली और महिलाओं की समस्याओं का समाधान जरूरी : आसलपुर की मतदाता नेहा कुमावत ने कहा कि उन्होंने गांव की समस्याओं को ध्यान में रखकर मतदान किया है. उनके अनुसार, गांव में पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ महिलाओं से जुड़ी घरेलू समस्याओं का समाधान भी जरूरी है. इसके लिए ऐसे जनप्रतिनिधियों की जरूरत है, जो गांव की वास्तविक समस्याओं को समझकर उनके समाधान के लिए काम करें. नेहा कुमावत ने महिलाओं से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की. उन्होंने बताया कि सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं और महिलाएं घरेलू कामकाज से पहले मतदान को प्राथमिकता दे रही हैं. जिम्मेदारी के साथ मतदान करने से गांव को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

व्हील चेयर पर आई महिला (ETV Bharat)

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सड़क, पानी, रोजगार और शिक्षा पर टिकी ग्रामीणों की उम्मीदें : पंचायत राज चुनाव में ग्रामीणों की प्रमुख अपेक्षाएं सड़क, पेयजल, बिजली, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी हैं. मतदाता चाहते हैं कि गांव की हर ढाणी तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचें और स्थानीय समस्याओं का समाधान केवल चुनावी वादों तक सीमित न रहे. ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधियों को गांव के लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुननी चाहिए. सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जाने चाहिए.

मतदान के साथ विकास की उम्मीदों का इजहार : जयपुर जिले में पहले चरण के मतदान के दौरान आसलपुर के मतदाताओं के बयान स्थानीय मुद्दों और बदलाव की अपेक्षाओं को सामने लाते हैं. गोपाल कुमावत ने योग्य प्रत्याशी चुनने और स्थानीय समस्याओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया, जबकि संजीव झांझरिया ने युवाओं की भागीदारी और बेहतर विकास की उम्मीद जताई. पहली बार मतदान करने वाली हिमामी ने युवाओं से मतदान की अपील की. वहीं, नेहा कुमावत ने पानी, बिजली और महिलाओं की समस्याओं के समाधान को जरूरी बताया. मतदाताओं की अपेक्षा स्पष्ट है कि चुनाव के बाद चुने जाने वाले प्रतिनिधि गांव की जरूरतों को प्राथमिकता दें और वादों को धरातल पर उतारें.

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