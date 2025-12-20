घर की छत पर कर सकते हैं खेती, मिलेंगे ताजे फल-फूल और सब्जी, जानिए रूफटॉप खेती के लिए सीएसए विवि की क्या है प्लानिंग
सीएसए विवि शहर के सभी वर्ग के लोगों को प्रशिक्षण देने की तैयारी में है. दो दिनों तक वैज्ञानिक खेती से जुड़े टिप्स देंगे.
कानपुर : ग्रामीण परिवेश के अलावा जो लोग आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में रहते हैं उनके मन में हमेशा एक कसक होती है कि अगर उनके पास अधिक से अधिक जमीन हो तो वह भी खेती करें और आर्गेनिक फल व सब्जियां खा सकें. बाजार से घरों में जो सब्जियां या फल पहुंचते हैं, उनमें केमिकल्स होता है. ऐसे में शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि (सीएसए विवि) के वरिष्ठ वैज्ञानिक लोगों को रूफटॉप खेती के लिए प्रशिक्षित करेंगे.
इसकी शुरुआत सीएसए विवि के छात्रों से की जाएगी. आने वाले जनवरी माह में ही शहर के सभी वर्ग के लोगों को प्रशिक्षण देने की तैयारी है. उद्यान महाविद्यालय विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. वीके त्रिपाठी ने कहा, रूफटॉप खेती का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है.
दो दिन की होगी कार्यशाला : उन्होंने कहा लोग अपने छतों पर ही अब कई तरह की जहां सब्जियां उगा रहे हैं. फल व फूल भी अच्छे खिल रहे हैं. उन्होंने कहा, शहर के सीएसए विवि स्थित उद्यान विभाग की ओर से अब लोगों को रूफटॉप खेती के लिए प्रशिक्षण देने की योजना बनी है. दो दिनों तक विभिन्न वैज्ञानिक सभी को इस खेती से जुड़े जरूरी टिप्स देंगे.
25 दिनों में ग्रो बैग में उगाइए पालक : प्रो. वीके त्रिपाठी ने बताया, अगर कोई व्यक्ति ग्रो बैग में केवल पालक लगाता है, तो उसे महज 25 दिनों में ही ताजी पालक खाने को मिल सकती है. इसी तरह गमले में हरी मिर्च, बैंगन, टमाटर समेत अन्य सब्जियां उगा सकते हैं. बेल वाली सब्जियों के लिए छतों पर बांस व बल्लियों की मदद से लौकी, कद्दू, तरोई जैसी फसलों की खेती की जा सकती है.
