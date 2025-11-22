ETV Bharat / state

सर्दियों में धुंध-कोहरे में बढ़ते सड़क हादसे, जानिए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे और परिवहन विभाग का क्या है प्लान

2024 में जनवरी से अक्टूबर तक 36,940 और 2025 में जनवरी से अक्टूबर तक 41,598 सड़क हादसे हुए. दुर्घटनाओं में 4658 का इजाफा हुआ है.

कोहरे में करें सेफ ड्राइविंग.
कोहरे में करें सेफ ड्राइविंग. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 1:48 PM IST

Updated : November 22, 2025 at 2:23 PM IST

लखनऊ : सर्दियों में कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम होती है, जिससे सड़क हादसे बढ़ जाते हैं. हादसों से बचने के लिए रेलवे ट्रेनों में एंटी फॉग डिवाइस लगवा रहा है. वहीं परिवहन निगम बसों में ऑल वेदर बल्ब लगा रहा है. परिवहन विभाग भी फिटनेस के समय आने वाले वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगवाने के साथ ही सड़क पर चेकिंग अभियान और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी में है.

2024 में जनवरी से अक्टूबर तक 36,940 और 2025 में जनवरी से अक्टूबर तक 41,598 सड़क हादसे हुए. यानी सड़क दुर्घटनाओं में 4658 का इजाफा हुआ है. जो प्रतिशत में काउंट किया जाए तो 12.6% अधिक है.

सर्दियों में हादसे से बचाव के लिए तैयार की गई प्लानिंग. (Video Credit; ETV Bharat)

मृतकों की संख्या में 2994 का इजाफा : 2024 में जनवरी से अक्टूबर तक 19,251 की मौत हुई. जबकि 2025 में जनवरी से अक्टूबर तक 22,245 की जान गई. आंकड़े बताते हैं कि 2025 में 2,994 मौत ज्यादा हुई. यह प्रतिशत दुर्घटनाओं की संख्या से भी ज्यादा है. जहां दुर्घटनाओं में 12.6% की वृद्धि हुई है, वहीं इन हादसों में मरने वालों की संख्या 15.6 प्रतिशत पहुंच गई है.

घायलों में 3,970 की बढ़ोतरी : अगर इसी अवधि में घायलों की संख्या की बात की जाए तो जनवरी 2024 से अक्टूबर तक यह संख्या 27,769 थी, जो 2025 में जनवरी से अक्टूबर तक बढ़कर 31,739 हो गई है. यानी पिछले साल की तुलना में इस अवधि में 3,970 की बढ़ोतरी हुई है और यह 14.3 फीसद है. दुर्घटनाओं, घायलों और मृतकों की संख्या 2025 में बढ़ी है. सड़क हादसों को कम करना सभी विभागों के लिए चुनौती बनी हुई है.

परिवह निगम कोहरे से बचने के लिए बसों में ऑल वेदर बल्ब लगा रहा है.
परिवह निगम कोहरे से बचने के लिए बसों में ऑल वेदर बल्ब लगा रहा है. (Photo Credit; ETV Bharat)

स्पीड कम कर दुर्घटनाओं पर कर सकते हैं कंट्रोल : लखनऊ के आरटीओ (प्रवर्तन) प्रभात पांडेय ने बताया, नवंबर माह खत्म होने वाला है. सर्दियां बढ़ जाएंगी. कोहरा बढ़ जाएगा. कोहरे में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है. हमारी प्रवर्तन टीम के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे, जिससे चालकों को अवेयर किया जा सके कि वह अपने वाहन की स्पीड कम रखें. कोहरे में विजिबिलिटी कम हो जाती है. स्पीड अगर कंट्रोल होगी तो वाहन को कंट्रोल किया जा सकेगा, जिससे दुर्घटना रोकी जा सकेगी.

रिफ्लेक्टिव टेप लगाए जाएंगे : उन्होंने कहा, इस बारे में बस यूनियन और ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों को पत्र लिखकर उनके चालकों को जागरूक करने के लिए कहा जाएगा. रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप वाहनों में अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं लगे हैं, तो उन्हें बदलवाया जाएगा. एक्सप्रेस-वे और हाईवे पर कभी-कभी किनारे खड़े वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप नजर नहीं आता, जिससे पीछे से वाहन लड़ जाता है और बड़ी दुर्घटना हो जाती है. ट्रैक्टर-ट्रॉली हादसे का बड़ा कारण बनते हैं. ट्रॉलियों और ट्रैक्टरों में रिफ्लेक्टिव टेप पर खास ध्यान दिया जाएगा.

रेलवे ट्रेनों में एंटी फॉग डिवाइस लगवा रहा है.
रेलवे ट्रेनों में एंटी फॉग डिवाइस लगवा रहा है. (Photo Credit; ETV Bharat)

जीपीएस आधारित फॉग सेफ डिवाइस से लैस की जा रहीं ट्रेनें : पूर्वोत्तर रेलवे में 980 फॉग सेफ डिवाइस की व्यवस्था ट्रेनों में की गई है. इनमें से लखनऊ मंडल में 315, इज्जतनगर मंडल में 250 और वाराणसी मंडल में 415 फॉग सेफ डिवाइस उपलब्ध हैं. कोहरे के दौरान पूर्ण ब्लॉक पद्धति और स्वचालित ब्लॉक पद्धति में ट्रेनों के संचालन के संबंध में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में सभी लोको पायलटों और सहायक लोको पायलटों की काउसलिंग की गई है.

पटरियों पर की जा रही पेट्रोलिंग : पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों मंडलों में सभी रेल खंडों पर यात्रियों और मालगाड़ियों में फॉग पास डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है. पटरियों की निगरानी के लिये पेट्रोलिंग की जा रही है. उत्तर रेलवे की 300 से ज्यादा ट्रेनों में भी फॉग सेफ डिवाइस लगाई गई है, जिससे ट्रेनों के संचालन में कोई दिक्कत न हो और कोई दुर्घटना न होने पाए.

सिग्नल पोस्टों पर ल्यूमिनस स्ट्रिप लगाई गई : पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह का कहना है कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है. इस मौसम में कोहरे का प्रभाव रहता है, जिसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सभी प्रकार के सिग्नल पोस्टों पर ल्यूमिनस स्ट्रिप लगाई गई है, सिग्नल साइटिंग बोर्ड पर लाइन मार्किंग करा दिया गया है. क्रॉसिंग पर लगे बैरियर पर ल्यूमिनस स्ट्रिप लगाई गई है.

ट्रेन की स्पीड 60 से 75 हुई : कोहरे के दौरान सुरक्षित, संरक्षित और अपेक्षाकृत तेज ट्रेन संचालन में आधुनिक जीपीएस आधारित फॉग सेफ डिवाइस का महत्पूर्ण योगदान है. इस डिवाइस के उपयोग में आने के पूर्व कोहरे के दौरान अधिकतम गति 60 किमी प्रति घंटा तय थी जबकि फॉग सेफ डिवाइस के लग जाने के बाद अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है. यानी पहले की तुलना में अब कोहरे के दौरान 25 प्रतिशत ज्यादा गति से ट्रेनें चल सकती हैं. इस फॉग सेफ डिवाइस से लोको पायलटों का भरोसा बढ़ा है और आगामी सिग्नल की जानकारी इस डिवाइस के माध्यम से मिलती रहती है.

कोहरे में कम हो जाती है बसों की स्पीड : कोहरे में बसों के संचालन में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है. विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है की गाड़ियां रेंगते हुए चलती हैं. कोहरे में बसों की दुर्घटनाएं भी बढ़ जाती हैं. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में बसों की फ्लीट तकरीबन 14000 पहुंच गई है. इन सभी बसों का संचालन हर रोज कराया जाता है. लगभग 17 लाख लोग रोडवेज बसों से रोजाना सफर करते हैं. हालांकि सर्दियों में बसों से यात्री सफर करना कम कर देते हैं जिससे कम बसें चलाई जाती हैं. रात के समय बसों का संचालन विशेष तौर पर कम कर दिया जाता है, जिससे कोई हादसा न होने पाए. हालांकि कोहरे में भी बसों का संचालन होता रहे इसके लिए परिवहन निगम भी अपनी बसों के मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान देता है.

बसों में लगाई जा रही विशेष लाइट : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक व प्रवक्ता अमरनाथ सहाय का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है. सर्दियों में निश्चित तौर पर कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है. ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा और भी ज्यादा बढ़ जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए पहले जहां बसों में सर्दी आने पर कोहरे के लिए विशेष लाइट लगाई जाती थी, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है. उसका इस्तेमाल परिवहन निगम कर रहा है.

ड्राइवरों को दी जाती है विशेष ट्रेनिंग : अब बसों में जो ऑल वेदर बल्ब लगाकर आ रहे हैं. जो बसें पुरानी है उनमें भी ऑल वेदर बल्ब लगाए जा रहे हैं. यह बल्ब हर मौसम में काम करते हैं. सर्दियों में भी इन बसों की लाइट काफी दूर तक जाती है और तेज होती है जिससे कोहरे में भी ड्राइवर को आगे का रास्ता नजर आता है. चालकों को विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है कि वह कोहरे में बसों की स्पीड नियंत्रित रखें, साथ ही कार्यशालाओं को भी यह निर्देश दिए जाते हैं कि बसों का मेंटेनेंस हाई क्लास हो. सर्दियों में जो वायर टाइट हो जाते हैं उन्हें बदल दिया जाए, जिससे स्मूदली बस का संचालन हो सके.

