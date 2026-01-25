ETV Bharat / state

जानिए काशी के मणिकर्णिका का महारानी अहिल्याबाई होलकर से क्या है कनेक्शन?

महारानी अहिल्याबाई होलकर को काशी में देवी की तरह पूजा जाता है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

काशी में है महारानी के नाम पर अलग घाट : इतिहासकार महेश विक्रम सिंह ने बताया, अहिल्याबाई होल्कर के योगदान को बनारस कभी भूल नहीं सकता. पौराणिकता अपनी जगह है, लेकिन अहिल्याबाई होल्कर ने इंदौर से आकर काशी को गंगा घाटों का अद्भुत तोहफा दिया. गंगा घाट को कच्चे से पक्का बनवाया. अहिल्याबाई घाट के साथ ही बनारस के अधिकांश घाटों को अलग-अलग राजाओं ने बनवाया था.

बाबा विश्वनाथ के मंदिर का करवाया रेनोवेशन : सन 1780 में बाबा विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग का यह स्वरूप अहिल्याबाई होल्कर की ही देन है और विश्वनाथ मंदिर को नया स्वरूप भी उन्होंने ही दिया. काशी के गंगा घाटों के नए स्वरूप से लेकर मणिकर्णिका का एक नया और बृहद रूप उन्हीं की देन है. काशी के घाटों पर तमाम मंदिर उनके और उनके प्रयासों से उनके लोगों ने स्थापित किया जो आज भी विज्ञान के लिए चुनौती हैं.

राजमाता अहिल्याबाई होल्कर का बनारस से विशेष लगाव था. वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं. स्वप्न में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पाने के बाद नर्मदा नदी से शिवलिंग लाकर उन्होंने काशी में स्थापित किया. वह भी तब जब औरंगजेब के आतंक से शिवलिंग को सुरक्षित रखने के लिए उस वक्त साधु संतों ने उसे ज्ञानवापी कुएं में डाल दिया था.

18वीं सदी में कराया था मणिकर्णिका घाट का निर्माण : होलकर राजघराने की महान शासिका अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासन के 200 साल बाद भी देशभर में कराये गए कल्याणकारी कार्यों को लेकर चर्चा में हैं. 18वीं सदी में अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर के नवनिर्माण से लेकर मणिकर्णिका घाट सहित कई घाटों का निर्माण कराया था. यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी विश्वनाथ धाम के निर्माण के दौरान माता अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा को काशी के विश्वनाथ धाम में स्थापित किया है, जो अपने आप में यह बताने के लिए काफी है की महारानी का काशी के मंदिरों और घाटों को संरक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान है.

मणिकर्णिका घाट को लेकर चल रहे विवाद के बीच यह जानना जरूरी है कि मालवा की रानी अहिल्याबाई होल्कर का काशी और मणिकर्णिका घाट से क्या संबंध है?

इस मामले में मूर्तियों को संरक्षित करने की प्रक्रिया भी शुरू हुई और उन्हें वाराणसी के गुरु धाम मंदिर में सुरक्षित रखवा दिया गया. अहिल्याबाई होलकर के वंशज युवराज यशवंत राव होलकर भी पिछले दिनों वाराणसी आए थे. उन्होंने यहां अहिल्याबाई की प्रतिमा को देखा उसकी पूजा की. जिसका वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

वाराणसी (गोपाल मिश्रा) : मणिकर्णिका घाट पर हुई तोड़फोड़ को लेकर इन दिनों भारी बवाल मचा है. दावा किया जा रहा है कि घाट के रेनोवेशन के लिए मालवा की महारानी अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा को तोड़ दिया गया है. खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस मामले में स्पष्टीकरण देना पड़ा कि कोई मूर्ति टूटी नहीं है और जो हटाई गई है उनको संरक्षित किया जाएगा.

मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई होलकर के नाम का शिलापट्ट भी लगा है. (Photo Credit; ETV Bharat)

अंग्रेजी हुकूमत और मुगल शासन के बाद अलग-अलग हिस्सों में राजाओं और विरासतों का क्षरण हो रहा था, उस वक्त अहिल्याबाई ने नए सिरे से अपनी पुरातन संस्कृति को बचाने का दायित्व उठाया था. मध्य प्रदेश सहित यूपी के कई शहरों में पौराणिकता के आधार पर उन्होंने कार्य शुरू किया. बनारस में तो वह आकर रह रही थीं. दशाश्वमेध घाट के पास एक घाट उनके नाम पर है. उन्होंने मणिकर्णिका घाट, सिंधिया घाट सहित कई घाटों पर मंदिरों का निर्माण करवाया, चबूतरे बनवाये, मढ़िया बनवाई और घाटों को एक नया स्वरूप दिया.

अपनी विरासत और गरिमा का रखा ध्यान : महेश विक्रम सिंह ने बताया, अहिल्याबाई का जन्म 1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था. उनकी शादी खांडे राव होलकर से हुई थी. पति की मृत्यु के बाद शासक के रूप में पदभार संभाला. 30 वर्षों के शासनकाल में कुशल नेतृत्व और कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने में राज्य में शांति और आर्थिक स्थिरता लाई, जिसकी वजह से अंग्रेजी नेतृत्व और मुगल शासक भी उनका लोहा मानते थे.

रत्नेश्वर महादेव मंदिर अजूबे से कम नहीं है. (Photo Credit; ETV Bharat)

महारानी ने अपनी प्रजा को खुश और संतुष्ट रखा. अध्यात्म और सनातन के लिए काम किया. उन्होंने भगवान शिव को श्रद्धांजलि के रूप में सोमनाथ, वाराणसी, त्रंबक, गया, पुष्कर, वृंदावन, नाथद्वारा, हरिद्वार, बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित पूरे देश में ज्योतिर्लिंगों का पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार किया. मंदिरों के नीचे गुप्त पूजा स्थलों में मूर्तियां स्थापित कीं, जिससे सनातन की संस्कृति और परंपरा को नष्ट करने वाले यहां तक ना पहुंच सकें.

मणिकर्णिका के नए रूप को सामने लाने में दिया था योगदान : काशी में अलवर राज्य की विरासत को संरक्षित करने वाले संतोष शर्मा ने बताया, अहिल्याबाई ने मणिकर्णिका को 1701 ईस्वी में एक नया स्वरूप दिया. मणिकर्णिका पर बनाई गई मढ़िया और उसमें लगी मूर्तियों को लगवाने का उद्देश्य ही काशी आने वाले लोगों को सनातन संस्कृति से जोड़ना था. इन मढ़ियों का स्वरूप अद्भुत था, इनको बनाने का मकसद यहां महिलाओं को सुरक्षा और सनातन संस्कृति से जुड़े तमाम चीजों को गुप्त रूप से सुरक्षित रखना था.

मणिकर्णिका घाट का धार्मिक महत्व. (Photo Credit; ETV Bharat)

रत्नेश्वर महादेव मंदिर सबसे अलग : संतोष शर्मा ने बताया, मणिकर्णिका घाट पर दो ऐसे मंदिर हैं, जो आज भी अपनी कलाकृति और वैज्ञानिक सवरूप के लिए बड़े-बड़े विज्ञान से जुड़े लोगों को भी चैलेंज दे रहे हैं. मणिकर्णिका कुंड के आगे रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसे उनकी दासी रत्ना बाई ने बनवाया था. यह मंदिर पूरी तरह से पानी में डूबा रहता है और पीसा की मीनार से भी ज्यादा टेढ़ा है, लेकिन आज तक वह मंदिर गिरा नहीं.

रत्नेश्वर महादेव मंदिर का बेस इतना मजबूत है कि झुका हुआ होने के बाद भी मंदिर को कोई नुकसान नहीं है. यहां तक की कुछ साल पहले तेज बिजली गिरने से भी मंदिर का सिर्फ एक छोटा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ और पूरा मंदिर सुरक्षित है. उसकी कलाकृतियां इतनी भव्य और सुंदर हैं कि लोग आज भी काशी में इस मंदिर को देखने दूर-दूर से आते हैं और काशी के घाटों की यह मंदिर एक पहचान है.

डेवलपमेंट का क्यों हो रहा विरोध. (Photo Credit; ETV Bharat)

आज भी लगा है अहिल्याबाई का शिलापट्ट : इसके अलावा मणिकर्णिका घाट पर ही खुद अहिल्याबाई होल्कर ने एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया है. इस मंदिर पर शिलापट्ट लगा हुआ है, जिस पर अहिल्याबाई का नाम अंकित है. यह शिलापट्ट उस समय का है जब उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था. मंदिर की कलाकृति और मंदिर की ऊंचाई देखकर ही महारानी की सोच साफ तौर पर नजर आती है.

क्यों महत्वपूर्ण है मणिकर्णिका : अब सवाल है है कि आखिर महारानी ने मणिकर्णिका घाट को ही क्यों चुना? इस बारे में काशी तीर्थ पुरोहित कृपा शंकर द्विवेदी का कहना है कि मणिकर्णिका कोई आम घाट नहीं है यह महातीर्थ है. यहां भगवान शिव और माता पार्वती ने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से निर्मित चक्रपुष्करिणी में स्नान किया था. जहां उनके कानों का कुंडल और मणि गिरी थी. जिसकी वजह से इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा.

यह स्थान काशी के लिए महत्वपूर्ण तो है ही साथ ही पूरे सनातन संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. यह नाभि स्थल के रूप में विख्यात है. जहां पर सिर्फ मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार करने मात्र से ही शिवलोक की प्राप्ति होती है. लोग यहां दूर-दूर से दाह संस्कार करने आते हैं. यही वह घाट है जहां शिव स्वरूप डोम राजा के रूप में विख्यात हुए.

यह भी पढ़ें : मणिकर्णिका विवाद: घाट जा रहे सपा डेलीगेशन को पुलिस ने रोका, सांसद से नोकझोंक, धरने पर बैठे