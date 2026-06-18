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सुपर अल-नीनो की आशंका, पर्यावरणविद् बोले- किसानों के लिए समस्या, कई राज्य रह सकते हैं सूखे की चपेट में

उन्होंने कहा कि देश भर में किसान खरीफ की फसल की बुवाई की तैयारी में जुट गए हैं. मानसून को लेकर बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं. वहीं, वैज्ञानिक, मौसम विभाग सहित पर्यावरणविद् इस बार विश्व के कई देशों में अल-नीनो के प्रभाव की आशंका जता रहे हैं. उनका कहना है कि इस बार सुपर अल-नीनो का प्रभाव रहने के कारण देश के कई राज्य सूखे की चपेट में रह सकते हैं.

भीलवाड़ा: विश्व के वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों के साथ ही मौसम विभाग ने इस बार सुपर अल-नीनो की आशंका के चलते कम बारिश होने की आशंका जताई है. भीलवाड़ा के पर्यावरणविद् और वनस्पति शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉ. बी एल जागेटिया ने कहा कि इस बार सुपर अल-नीनो प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे कम बारिश होगी. ऐसे में किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

डॉ. बी एल जागेटिया ने अल-नीनो प्रभाव को लेकर कहा कि सामान्य अवस्था में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से व्यापारिक पवनें ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ती है, जिससे ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर क्रिएट होता है. वहां से हवाएं चलकर भारत और विश्व के अन्य भागों में सामान्य व मौसमी गतिविधियों को प्रभावित करती हैं. जब अल-नीनो के प्रभाव से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर कम दबाव (लो प्रेशर) का क्षेत्र नहीं बन पाता है और गर्म जल का क्षेत्र दक्षिण अमेरिका की ओर शिफ्ट हो जाता है, तो इसके कारण वॉकर सर्कुलेशन कमजोर हो जाता है. परिणामस्वरूप, सामान्य मानसून की तुलना में हिंद महासागर में उच्च दबाव क्षेत्र का उचित निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे भारतीय मानसून कमजोर हो जाता है.

किसे कहा जाता है सुपर अल-नीनो : जब केंद्रीय और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 0.5°C से 1.0°C के बीच अधिक होता है, तो इस विसंगति को 'सामान्य या हल्का अल-नीनो' कहा जाता है. वहीं, अगर यह तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है तो उसे सुपर अल-नीनो कहा जाता है. इस बार ऐसी ही सुपर अल-नीनो की परिस्थितियां बनती दिख रही हैं. इसके कारण से विश्व में अनेक प्रकार की जलवायु और मौसम की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी.

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कब-कब सुपर अल-नीनो का प्रभाव देखा गया : डॉक्टर जागेटिया ने कहा कि वर्ष 1950 के बाद सामान्यत: 9 से 10 बार अल-नीनो रिपोर्ट हुआ है. हर चौथे व पांचवें वर्ष में इसका प्रभाव नजर आता है. वहीं, वर्ष 1950 के बाद तीन बार सुपर अल-नीनो रिपोर्ट हो चुका है. वर्ष 2015 में भी सुपर अल-नीनो का प्रभाव देखा गया. वर्ष 1977 में भी बड़ा प्रभाव हुआ था. उस समय पूरे विश्व में बड़ा संकट देखा गया था. इसका प्रभाव 1 वर्ष से 2 वर्ष तक मानसून पर आ सकता है. सुपर अल-नीनो के कारण बारिश कम होने से खाद्य सुरक्षा और जल अभाव व पर्यटन पर भी प्रभाव पड़ता है.

उन्होंने कहा कि मानसून कमजोर रहेगा तो अर्थ चक्र पर भी प्रभाव आएगा. निश्चित रूप से हमारी एजेंसियों ने सुपर अल-नीनो की भविष्यवाणी की है. इसका प्रभाव मानसून की शुरुआत से होता है. किसानों को बारिश कम होने की चिंता सता रही है. यह उनकी चिंता लाजमी है. इस बार मानसून कमजोर रह सकता है. किसानों को ऐसे समय पर खरीफ की फसल के रूप में कम पानी की फसल की बुवाई करनी चाहिए.