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राहुल गांधी से बस बॉडी मेकर बोले - सरकार जितना वोल्वो को प्रमोट करती है, उतना हमें करे तो हम इंडियन मेड बन जाएं

1 जून को पुष्कर के गंगवाना में राहुल गांधी ने बस बॉडी मेकर के कारखाने में जाकर कारीगरों से बात कर उनकी समस्याएं सुनी थी.

बस बॉडी मेकर कारखाने में राहुल गांधी
बस बॉडी मेकर कारखाने में राहुल गांधी (राहुल गांधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 6, 2026 at 2:25 PM IST

4 Min Read
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जयपुर : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 1 जून को अपने पुष्कर दौरे के दौरान अजमेर-जयपुर हाईवे के पास गंगवाना स्थित बस बॉडी मेकर के कारखाने में जाकर कारीगरों से मुलाकात की थी और उनकी समस्याएं सुनी थी. साथ ही किस तरह से वे बस बॉडी बनाते हैं उसे भी समझा था. अब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरी बातचीत भी सामने आ चुकी है कि राहुल गांधी और बस बॉडी मेकर के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई थी.

राहुल गांधी ने किया था आने का वादा : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज राहुल गांधी के उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी ने बीते माह बस बॉडी मेकर से चर्चा की थी और उनकी समस्याएं सुनी थी. बस बॉडी मेकर्स एसोसिशन ने 18 मार्च 2026 को संसद भवन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाया था. इस पर राहुल गांधी ने बस बॉडी मेकर कारखाने की विजिट करने का वादा किया था.

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इसके बाद राहुल गांधी 1 जून को राजस्थान कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन शिरकत करने पुष्कर आए थे. वापसी में राहुल गांधी ने गगवाना के बस बॉडी मेकर कारखाने गए. राहुल गांधी करीब यहां आधे घंटे तक रुके थे. इस दौरान उन्होंने कारखाने में काम करने वाले कारीगरों, मिस्त्री से भी बात की और किस तरह से बॉडी तैयार करते हैं उसे भी जाना था.

कंपनी से केवल चेचिस आता है : बस बॉडी मेकर्स ने राहुल गांधी को बताया था कि कंपनी से केवल ट्रक और बस का चेचिस ही आता है उसकी पूरी बॉडी हम तैयार करते हैं. कंपनी की तरफ से जो बस और ट्रक का चेचिस आता है उसमें आजकल इलेक्ट्रिक वायरिंग बेहद कमजोर होती है, जिसकी वजह से कई बार आग लगने की घटनाएं हो जाती हैं. इसके लिए हम लोगों को दोषी ठहरा दिया जाता है.

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बस बॉडी मेकर ने कहा कि चेचिस पर पूरी मजबूती के साथ बॉडी तैयार करते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन कई बार आग लगने के हादसे हो जाते हैं, वह तो आग कंपनी की गाड़ी में भी लग जाती है. बस बॉडी मेकर ने कहा कि कंपनी से जो बॉडी बनी हुई आती है, उसमें आगे का फ्रंट भी फाइबर का बना होता है, जो एक ही टक्कर में टूट जाता है. वहीं, जो बॉडी हम तैयार करते हैं उसमें आगे का फ्रंट भी पूरा मजबूत लोहे से बना हुआ होता है जो छोटी-मोटी टक्कर में क्षतिग्रस्त नहीं होता है.

सरकार वोल्वो को प्रमोट कर रही है : बस बॉडी मेकर ने राहुल गांधी से कहा कि सरकार वोल्वो को प्रमोट कर रही है. वोल्वो एक विदेशी कंपनी है, लेकिन जिस तरह से सरकार उसे प्रमोट कर ही अगर उसी तरह से हमें प्रमोट करें तो हम इंडियन मेड बन जाएंगे. वहीं, बस बॉडी मेकर की समस्याओं को लेकर राहुल गांधी 26 मार्च को ही संसद में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मिले थे, जिस पर नितिन गडकरी ने कहा था कि बसों में आग लगने की कई घटनाएं जयपुर में हो चुकी हैं.

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इसकी वजह यह है कि आजकल बसों में इमरजेंसी गेट नहीं होते हैं. आपात स्थिति में लोग समय पर बाहर नहीं निकल पाते हैं और उनकी मौत हो जाती है. इस पर बस बॉडी मेकर ने बताया कि उनके यहां तैयार होने वाली हर बस में दो से तीन इमरजेंसी गेट बने होते हैं. बस बॉडी मेकर ने राहुल गांधी से कहा कि अगर लोकल बस बॉडी मेकर को प्रमोट नहीं किया गया तो यह व्यवसाय आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगा. बस बॉडी मेकर कारखाने की विजिट के दौरान राहुल गांधी ने एक तैयार लग्जरी बस का भी अंदर से अवलोकन किया और उसे फरारी की तरह बताया.

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BUS BODY MAKER TO RAHUL GANDHI
RAHUL GANDHI VISIT IN PUSHKAR
बस बॉडी मेकर और राहुल गांधी
RAHUL GANDHI AND BUS BODY MAKER

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