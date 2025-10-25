ETV Bharat / state

जानिए, छठ को लेकर अपने जिला में अर्घ्य वाले दिन सूर्यास्त और सूर्योदय की क्या है टाइमिंग

छठ पूजा को लेकर व्रतियों में उत्साह ( Etv Bharat )

रांची: नहाय खाय के साथ लोकआस्था का महापर्व छठ का चार दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो गया है. रविवार की शाम खरना के बाद सोमवार 27 अक्टूबर की शाम व्रती अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे. वहीं 28 अक्टूबर की सुबह उदयाचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व का समापन हो जाएगा.

लोक आस्था के इस महापर्व में सूर्यास्त और सूर्योदय का खास महत्व को देखते हुए रांची मौसम केंद्र ने 27 और 28 अक्टूबर को होने वाले सूर्योदय और सूर्यास्त की टाइमिंग सारणी जारी की है. जिससे छठव्रतियों को सही समय पर भगवान भास्कर को अर्घ्य देने में सुविधा हो.

जानें, अर्घ्य वाले दिन सूर्यास्त और सूर्योदय की टाइमिंग (ETV Bharat)

27 अक्टूबर 2025 को जिलावार सूर्यास्त का समय