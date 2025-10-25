ETV Bharat / state

जानिए, छठ को लेकर अपने जिला में अर्घ्य वाले दिन सूर्यास्त और सूर्योदय की क्या है टाइमिंग

छठ पूजा में शाम और सुबह के अर्घ्य को लेकर मौसम विभाग ने सूर्यास्त और सूर्योदय की समय सारणी जारी की है.

Know timing of sunset and sunrise on day of Arghya in Jharkhand regarding Chhath Puja 2025
छठ पूजा को लेकर व्रतियों में उत्साह (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 25, 2025 at 11:55 PM IST

रांची: नहाय खाय के साथ लोकआस्था का महापर्व छठ का चार दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो गया है. रविवार की शाम खरना के बाद सोमवार 27 अक्टूबर की शाम व्रती अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे. वहीं 28 अक्टूबर की सुबह उदयाचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व का समापन हो जाएगा.

लोक आस्था के इस महापर्व में सूर्यास्त और सूर्योदय का खास महत्व को देखते हुए रांची मौसम केंद्र ने 27 और 28 अक्टूबर को होने वाले सूर्योदय और सूर्यास्त की टाइमिंग सारणी जारी की है. जिससे छठव्रतियों को सही समय पर भगवान भास्कर को अर्घ्य देने में सुविधा हो.

Know timing of sunset and sunrise on day of Arghya in Jharkhand regarding Chhath Puja 2025
जानें, अर्घ्य वाले दिन सूर्यास्त और सूर्योदय की टाइमिंग (ETV Bharat)

27 अक्टूबर 2025 को जिलावार सूर्यास्त का समय

क्रमजिला का नामसूर्यास्त का समय
1.देवघरशाम 05 बजकर 07 मिनट
2.धनबादशाम 05 बजकर 08 मिनट
3.दुमकाशाम 05 बजकर 05 मिनट
4.गिरिडीहशाम 05 बजकर 09 मिनट
5.गोड्डाशाम 05 बजकर 04 मिनट
6.जामताड़ाशाम 05बजकर 07 मिनट
7.पाकुड़शाम 05 बजकर 02 मिनट
8.साहिबगंजशाम 05 बजकर 02 मिनट
9.कोडरमाशाम 05 बजकर 11 मिनट
10.चतराशाम 05 बजकर 15 मिनट
11.गढ़वाशाम 05 बजकर 19 मिनट
12.लातेहारशाम 05 बजकर 17 मिनट
13.लोहरदगाशाम 05 बजकर 16 मिनट
14.पलामूशाम 05 बजकर 18 मिनट
15.बोकारोशाम 05 बजकर 11 मिनट
16.रामगढ़शाम 05 बजकर 13 मिनट
17.हजारीबागशाम 05 बजकर 13 मिनट
18.रांचीशाम 05बजकर 14 मिनट
19.खूंटीशाम 05 बजकर 14 मिनट
20.गुमलाशाम 05 बजकर 17 मिनट
21.पूर्वी सिंहभूमशाम 05 बजकर 11 मिनट
22.सरायकेलाशाम 05 बजकर 12 मिनट
23.प. सिंहभूमशाम 05 बजकर 12 मिनट
24.सिमडेगाशाम 05 बजकर 18 मिनट

28 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय की टाइमिंग

  • देवघर- सुबह 05 बजकर 48 मिनट.
  • धनबाद- सुबह 05 बजकर 47 मिनट.
  • दुमका- सुबह 05 बजकर 45 मिनट.
  • गिरिडीह- सुबह 05 बजकर 49 मिनट.
  • गोड्डा- सुबह 05 बजकर 46 मिनट.
  • जामताड़ा- सुबह 05 बजकर 47 मिनट.
  • पाकुड़- सुबह 05 बजकर 43 मिनट.
  • साहिबगंज- सुबह 05 बजकर 45 मिनट.
  • कोडरमा- सुबह 05 बजकर 52 मिनट.
  • चतरा- सुबह 05 बजकर 55 मिनट.
  • गढ़वा- सुबह 05 बजकर 59 मिनट.
  • लातेहार- सुबह 05 बजकर 56 मिनट.
  • लोहरदगा- सुबह 05 बजकर 55 मिनट.
  • पलामू- सुबह 05 बजकर 58 मिनट.
  • बोकारो- सुबह 05 बजकर 50 मिनट.
  • रामगढ़- सुबह 05 बजकर 52 मिनट.
  • हजारीबाग- सुबह 05 बजकर 53 मिनट.
  • रांची- सुबह 05 बजकर 52 मिनट.
  • खूंटी- सुबह 05 बजकर 52 मिनट.
  • गुमला- सुबह 05 बजकर 55 मिनट.
  • पूर्वी सिंहभूम- सुबह 05 बजकर 48 मिनट.
  • सरायकेला- सुबह 05 बजकर 49 मिनट.
  • प. सिंहभूम- सुबह 05 बजकर 49 मिनट.
  • सिमडेगा- 05 बजकर 55 मिनट.

