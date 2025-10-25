जानिए, छठ को लेकर अपने जिला में अर्घ्य वाले दिन सूर्यास्त और सूर्योदय की क्या है टाइमिंग
छठ पूजा में शाम और सुबह के अर्घ्य को लेकर मौसम विभाग ने सूर्यास्त और सूर्योदय की समय सारणी जारी की है.
Published : October 25, 2025 at 11:55 PM IST
रांची: नहाय खाय के साथ लोकआस्था का महापर्व छठ का चार दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो गया है. रविवार की शाम खरना के बाद सोमवार 27 अक्टूबर की शाम व्रती अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे. वहीं 28 अक्टूबर की सुबह उदयाचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व का समापन हो जाएगा.
लोक आस्था के इस महापर्व में सूर्यास्त और सूर्योदय का खास महत्व को देखते हुए रांची मौसम केंद्र ने 27 और 28 अक्टूबर को होने वाले सूर्योदय और सूर्यास्त की टाइमिंग सारणी जारी की है. जिससे छठव्रतियों को सही समय पर भगवान भास्कर को अर्घ्य देने में सुविधा हो.
27 अक्टूबर 2025 को जिलावार सूर्यास्त का समय
|क्रम
|जिला का नाम
|सूर्यास्त का समय
|1.
|देवघर
|शाम 05 बजकर 07 मिनट
|2.
|धनबाद
|शाम 05 बजकर 08 मिनट
|3.
|दुमका
|शाम 05 बजकर 05 मिनट
|4.
|गिरिडीह
|शाम 05 बजकर 09 मिनट
|5.
|गोड्डा
|शाम 05 बजकर 04 मिनट
|6.
|जामताड़ा
|शाम 05बजकर 07 मिनट
|7.
|पाकुड़
|शाम 05 बजकर 02 मिनट
|8.
|साहिबगंज
|शाम 05 बजकर 02 मिनट
|9.
|कोडरमा
|शाम 05 बजकर 11 मिनट
|10.
|चतरा
|शाम 05 बजकर 15 मिनट
|11.
|गढ़वा
|शाम 05 बजकर 19 मिनट
|12.
|लातेहार
|शाम 05 बजकर 17 मिनट
|13.
|लोहरदगा
|शाम 05 बजकर 16 मिनट
|14.
|पलामू
|शाम 05 बजकर 18 मिनट
|15.
|बोकारो
|शाम 05 बजकर 11 मिनट
|16.
|रामगढ़
|शाम 05 बजकर 13 मिनट
|17.
|हजारीबाग
|शाम 05 बजकर 13 मिनट
|18.
|रांची
|शाम 05बजकर 14 मिनट
|19.
|खूंटी
|शाम 05 बजकर 14 मिनट
|20.
|गुमला
|शाम 05 बजकर 17 मिनट
|21.
|पूर्वी सिंहभूम
|शाम 05 बजकर 11 मिनट
|22.
|सरायकेला
|शाम 05 बजकर 12 मिनट
|23.
|प. सिंहभूम
|शाम 05 बजकर 12 मिनट
|24.
|सिमडेगा
|शाम 05 बजकर 18 मिनट
28 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय की टाइमिंग
- देवघर- सुबह 05 बजकर 48 मिनट.
- धनबाद- सुबह 05 बजकर 47 मिनट.
- दुमका- सुबह 05 बजकर 45 मिनट.
- गिरिडीह- सुबह 05 बजकर 49 मिनट.
- गोड्डा- सुबह 05 बजकर 46 मिनट.
- जामताड़ा- सुबह 05 बजकर 47 मिनट.
- पाकुड़- सुबह 05 बजकर 43 मिनट.
- साहिबगंज- सुबह 05 बजकर 45 मिनट.
- कोडरमा- सुबह 05 बजकर 52 मिनट.
- चतरा- सुबह 05 बजकर 55 मिनट.
- गढ़वा- सुबह 05 बजकर 59 मिनट.
- लातेहार- सुबह 05 बजकर 56 मिनट.
- लोहरदगा- सुबह 05 बजकर 55 मिनट.
- पलामू- सुबह 05 बजकर 58 मिनट.
- बोकारो- सुबह 05 बजकर 50 मिनट.
- रामगढ़- सुबह 05 बजकर 52 मिनट.
- हजारीबाग- सुबह 05 बजकर 53 मिनट.
- रांची- सुबह 05 बजकर 52 मिनट.
- खूंटी- सुबह 05 बजकर 52 मिनट.
- गुमला- सुबह 05 बजकर 55 मिनट.
- पूर्वी सिंहभूम- सुबह 05 बजकर 48 मिनट.
- सरायकेला- सुबह 05 बजकर 49 मिनट.
- प. सिंहभूम- सुबह 05 बजकर 49 मिनट.
- सिमडेगा- 05 बजकर 55 मिनट.
इसे भी पढ़ें- चक्रवातीय तूफान मोंथा का झारखंड में भी असर, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट!
इसे भी पढे़ं- नहाय-खाय के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व, सूर्योपासना के लिए घर से लेकर छठ घाट तक की गई विशेष तैयारी
इसे भी पढे़ं- आकर्षण का केंद्र है दानरो नदी का छठ घाट! जानें, पटना के बाद गढ़वा के छठ की क्या है महत्ता