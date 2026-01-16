काशी के मणिकर्णिका पर तोड़े गए चबूतरे और फेंकी गई मूर्तियों की जानिए पूरी सच्चाई, पढ़िए किसने क्या कहा
विवाद बढ़ने पर मेयर और भाजपा सरकार में राज्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी. साथ ही ठेकेदार पर कार्रवाई की बात कही.
January 16, 2026
वाराणसी : मणिकर्णिका के पास जलासेन घाट पर कॉरिडोर का एंट्री पॉइंट बनाया जा रहा है. मणिकर्णिका घाट को नया रूप देने के लिए लगभग चार दिन पहले एक पत्थर का चबूतरा तोड़ा गया, जिसमें राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा, एक शिवलिंग और एक अन्य मूर्ति को निकाल कर मलबे में रख दिया गया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ. अहिल्याबाई होलकर से जुड़े समिति के लोगों ने मध्य प्रदेश और बनारस में विरोध शुरू कर दिया. जिसके बाद अब बीजेपी के नेता और प्रदेश सरकार के मंत्री अपना पक्ष रख रहे हैं.
शुक्रवार को महापौर अशोक तिवारी, पूर्व मंत्री और विधायक नीलकंठ तिवारी मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि जो भी चीज टूटी है या मूर्तियां हटाई गई हैं, उन्हें संरक्षित रखा गया है. उनका नव निर्माण के साथ ही पुन: स्थापना करके पूजित किया जाएगा. वहीं राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वायरल वीडियो को एआई जेनरेटेड बताया और कहा कि रेनोवेशन के दौरान हटाई गई मूर्तियों के पुनर्स्थापना की जाएगी. काशी विद्वत परिषद ने भी मीटिंग के बाद सरकार के पक्ष को सही मानते हुए मूर्तियों के पुनर्स्थापना की बात पर बल दिया है.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो : दरअसल, पिछले सप्ताह काशी के मणिकर्णिका घाट के जीर्णोद्धार के दौरान एक पत्थर के चबूतरे और उसके नीचे लगी राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा के साथ एक शिवलिंग व एक अन्य मूर्ति को निकाल कर मलबे में फेंके जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. जिसके बाद हड़कंप मच गया. बनारस से लेकर मध्य प्रदेश तक माता अहिल्याबाई होलकर के समर्थकों ने नाराजगी जताई और विरोध प्रदर्शन किया. अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर राजमाता अहिल्याबाई होल्कर का अपमान बताया.
ठेकेदार पर होगी कार्रवाई : इसके बाद मेयर और प्रदेश सरकार के मंत्री ने अपनी सफाई दी. राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा, जिस तरह से लोग अपने घर के दरवाजे पर गणेश जी की प्रतिमा लगते हैं, तो उसे हम मंदिर नहीं मान सकते. इस तरह काशी में जगह-जगह पर ऐसी पत्थर की मनिया बनी हैं जो घाटों पर है. जिसका इस्तेमाल लोग बैठने और योग इत्यादि के लिए करते हैं. वहां किसी ने यह मूर्ति लगा दी, तो हम उसे मंदिर नहीं कहेंगे. हां गलती हुई, ठेकेदार ने रेनोवेशन के दौरान इस पर ध्यान नहीं दिया और इसे तोड़ दिया. हम इसे ठीक करवाएंगे. मूर्तियों को संरक्षित करके रख दिया गया है. संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
घाट का हो रहा डेवलपमेंट : घाट पर पहुंचे पूर्व मंत्री और विधायक नीलकंठ तिवारी ने कहा, मणिकर्णिका घाट पर लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है. यहां जलाने के लिए अभी सिर्फ 12 से 15 प्लेटफार्म हैं, जहां डेड बॉडीज ज्यादा होने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. यहां यात्रियों के लिए न शौचालय की व्यवस्था है न बैठने की, ना ही वेटिंग रूम. अब घाट का नया स्वरूप तैयार हो रहा है. यहां 36 प्लेटफार्म तैयार किए जा रहे हैं. तीन बड़ी चिमनियां लगाई जा रही हैं, ताकि धुआं सीधे ऊपर की तरफ जाए. एक बार में तीन दर्जन से ज्यादा शवों का दाह संस्कार संभव हो पाएगा.
मूर्तियों को किया जाएगा पुनर्स्थापित : वहीं काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी का कहना है कि काशी के विकास का काम तेजी से चल रहा है. इस दौरान कुछ वीडियो मणिकर्णिका के वायरल हुए हैं, उसकी जांच काशी विद्युत परिषद ने की है. वीडियो में मूर्तियां या अन्य चीज दिखाई दी है. उसे संदर्भ में प्रशासन से बात की गई है. चीजों को संरक्षित करके पुनर्स्थापित किया जाएगा.
विरासत को पहुंचाया जा रहा नुकसान : कांग्रेस का आरोप है कि काशी में माता अहिल्याबाई होल्कर से जुड़े धार्मिक स्थलों और धरोहरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. वाराणसी प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि काशी में विकास के नाम पर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. प्रशासन को चाहिए कि वह पारदर्शिता के साथ पूरे मामले की जांच करे.
कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया. इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम की विरासत से जुड़े सर्वसेवा संघ आश्रम को वाराणसी में उजाड़ा गया. दालमंडी क्षेत्र में भी तोड़फोड़ की जा रही है. अब विकास के नाम पर धार्मिक विरासतों और धरोहरों को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है.
जानिए कौन थीं अहिल्याबाई होल्कर : इंदौर की अहिल्याबाई होल्कर का शासन 30 वर्षों तक चला था. एक ऐसे काल के रूप में इनका शासन प्रसिद्ध हुआ जो उत्तम व्यवस्था और अच्छी सरकार के रूप में जानी गई. राजमाता अहिल्याबाई होल्कर मालवा साम्राज्य की होलकर रानी थी. उन्हें भारत की सबसे दूरदर्शी महिला शासको में माना जाता है. औरंगजेब के हमले से ध्वस्त हुए और टूटे मंदिरों का रेनोवेशन महारानी ने करवाया था.
1780 में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर मंदिर का नवीनीकरण का कार्य महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने ही करवाया. इसके अलावा सोमनाथ मंदिर, नीलकंठ महादेव और अन्य कई मंदिरों का कायाकल्प भी महारानी नहीं करवाया था. उनके नाम पर काशी में अहिल्याबाई घाट भी है. मणिकर्णिका घाट से भी उनका बेहद लगाव था. जहां पर एक टेढ़ा मंदिर के रूप में उनकी दासी रतनबाई के नाम पर रत्नेश्वर महादेव का मंदिर आज भी स्थापित है.
क्या है योजना :
- काशी के मणिकर्णिका घाट का भव्य कायाकल्प हो रहा है.
- रूपा फाउंडेशन सीएसआर फंड से यह काम करवा रहा है, जिसे इसी साल पूरा होना है. 2024 में प्रोजेक्ट को पूरा होना था.
- घाट के पुनर्विकास का काम चरण-1, 2 और 4 के तहत युद्धस्तर पर जारी है.
- प्राचीन दाह-घाट और ऐतिहासिक मंदिरों को बिना क्षति पहुंचाए निर्माण करने का दावा किया जा रहा है.
- 38 दाह-चिता स्थलों का नवीनीकरण, साथ ही 3 आधुनिक चिमनियां लगाई जानी हैं.
- अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों के लिए एप्रोच रैम्प, प्रतीक्षालय और व्यूइंग गैलरी का निर्माण होगा.
- महाकालेश्वर मंदिर के आसपास प्रार्थना और पूर्व-संस्कार के लिए विकसित किया जाएगा विशेष स्थान.
- लकड़ी ढुलाई के लिए अलग रैम्प, पंजीकरण कार्यालय और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होगी.
- खुदाई में मिलने वाली प्राचीन मूर्तियों और अवशेषों को नए ढांचों में सम्मान के साथ पुनः स्थापित किया जाएगा.
- इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य दाह-संस्थान का आधुनिकीकरण और लोगों के लिए सुगम पहुंच सुनिश्चित करना है.
- यह निर्माण कार्य 18 करोड़ की लागत से हो रहा है.
