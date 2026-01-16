ETV Bharat / state

काशी के मणिकर्णिका पर तोड़े गए चबूतरे और फेंकी गई मूर्तियों की जानिए पूरी सच्चाई, पढ़िए किसने क्या कहा

वाराणसी : मणिकर्णिका के पास जलासेन घाट पर कॉरिडोर का एंट्री पॉइंट बनाया जा रहा है. मणिकर्णिका घाट को नया रूप देने के लिए लगभग चार दिन पहले एक पत्थर का चबूतरा तोड़ा गया, जिसमें राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा, एक शिवलिंग और एक अन्य मूर्ति को निकाल कर मलबे में रख दिया गया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ. अहिल्याबाई होलकर से जुड़े समिति के लोगों ने मध्य प्रदेश और बनारस में विरोध शुरू कर दिया. जिसके बाद अब बीजेपी के नेता और प्रदेश सरकार के मंत्री अपना पक्ष रख रहे हैं.

शुक्रवार को महापौर अशोक तिवारी, पूर्व मंत्री और विधायक नीलकंठ तिवारी मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि जो भी चीज टूटी है या मूर्तियां हटाई गई हैं, उन्हें संरक्षित रखा गया है. उनका नव निर्माण के साथ ही पुन: स्थापना करके पूजित किया जाएगा. वहीं राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वायरल वीडियो को एआई जेनरेटेड बताया और कहा कि रेनोवेशन के दौरान हटाई गई मूर्तियों के पुनर्स्थापना की जाएगी. काशी विद्वत परिषद ने भी मीटिंग के बाद सरकार के पक्ष को सही मानते हुए मूर्तियों के पुनर्स्थापना की बात पर बल दिया है.

जानिए किसने क्या कहा. (Video Credit; ETV Bharat)

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो : दरअसल, पिछले सप्ताह काशी के मणिकर्णिका घाट के जीर्णोद्धार के दौरान एक पत्थर के चबूतरे और उसके नीचे लगी राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा के साथ एक शिवलिंग व एक अन्य मूर्ति को निकाल कर मलबे में फेंके जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. जिसके बाद हड़कंप मच गया. बनारस से लेकर मध्य प्रदेश तक माता अहिल्याबाई होलकर के समर्थकों ने नाराजगी जताई और विरोध प्रदर्शन किया. अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर राजमाता अहिल्याबाई होल्कर का अपमान बताया.

ठेकेदार पर होगी कार्रवाई : इसके बाद मेयर और प्रदेश सरकार के मंत्री ने अपनी सफाई दी. राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा, जिस तरह से लोग अपने घर के दरवाजे पर गणेश जी की प्रतिमा लगते हैं, तो उसे हम मंदिर नहीं मान सकते. इस तरह काशी में जगह-जगह पर ऐसी पत्थर की मनिया बनी हैं जो घाटों पर है. जिसका इस्तेमाल लोग बैठने और योग इत्यादि के लिए करते हैं. वहां किसी ने यह मूर्ति लगा दी, तो हम उसे मंदिर नहीं कहेंगे. हां गलती हुई, ठेकेदार ने रेनोवेशन के दौरान इस पर ध्यान नहीं दिया और इसे तोड़ दिया. हम इसे ठीक करवाएंगे. मूर्तियों को संरक्षित करके रख दिया गया है. संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

घाट का हो रहा डेवलपमेंट : घाट पर पहुंचे पूर्व मंत्री और विधायक नीलकंठ तिवारी ने कहा, मणिकर्णिका घाट पर लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है. यहां जलाने के लिए अभी सिर्फ 12 से 15 प्लेटफार्म हैं, जहां डेड बॉडीज ज्यादा होने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. यहां यात्रियों के लिए न शौचालय की व्यवस्था है न बैठने की, ना ही वेटिंग रूम. अब घाट का नया स्वरूप तैयार हो रहा है. यहां 36 प्लेटफार्म तैयार किए जा रहे हैं. तीन बड़ी चिमनियां लगाई जा रही हैं, ताकि धुआं सीधे ऊपर की तरफ जाए. एक बार में तीन दर्जन से ज्यादा शवों का दाह संस्कार संभव हो पाएगा.