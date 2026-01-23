कैसे एक 'समझौते' ने लाखों भारतीयों का जीवन बदल दिया? जानिए गिरमिटिया का गुमनाम इतिहास

ETV Bharat / state

100 साल तक कराते रहे गुलामी : डॉ. शुचि गुप्ता बताती हैं, 1833 में एक गुलामी अधिनियम था, जिसके अंतर्गत अफ्रीका के गुलामों को उपनिवेशों में काम कराने के लिए ले जाया जाता था. तब अंग्रेजी हुकूमत ने यह दावा किया कि वे मानवतावादी सरकार हैं और उन्होंने एक अधिनियम पारित कर दिया. साथ ही यह भी योजना बनाई गई कि ऐसे देश को देखा जाए जहां पर अगर 5-10 लाख लोगों को ले जाया जाए, तो वहां की जनसंख्या पर फर्क न पड़े. उस देश के तौर पर तब सबसे बड़ा नाम भारत का ही था. 1833 के बाद से 1933 तक लाखों की संख्या में भारतीय देश के बाहर अंग्रेजी उपनिवेशों में काम करने के लिए भेज दिए गए.

जहाज पर सवार होते ही उनकी नागरिकता हो जाती थी समाप्त : डॉ. शुचि गुप्ता बताती हैं, गिरमिटिया मजदूरों को इतिहास से गायब कर दिया गया, उन्हें इतिहास के पन्नों में जगह ही नहीं मिली. अब (प्रवासी भारतीयों) उनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी खुद को अपनी माटी से जोड़ना चाहती है, ऐसे में वे इतिहास के संरक्षण का प्रयास कर रही हैं. भारतीय लोगों को जब देश से ब्रिटिश उपनिवेशों में ले जाया गया, तो उनसे कहा गया कि अब आप भारतीय नहीं हैं. जहाज पर सवार होते ही भारतीय मजदूरों की नागरिकता समाप्त हो जाती थी.

गिरमिटिया मजदूरों के विषय पर बीते 22 साल से काम कर रहीं डॉ. शुची गुप्ता सूरिनाम के पूर्व गृह मंत्री मोरिट्स हसनखान के भारत कनेक्शन को एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में सहेजने का कार्य किया है. लंबे समय से गिरमिटिया मजदूरों पर रिसर्च के बाद, फिजी में गिरमिटिया मजदूरों की हालत को लेकर लिखी गई किताब कई ऐसे पहलुओं से रूबरू कराती है, जिस पर कभी इतिहास में बहुत ज्यादा चर्चा ही नहीं हुई. गिरमिटिया मजदूरों को अब हम प्रवासी भारतीय कहते हैं.

गिरमिट शब्द अंग्रेजी के Agreement (एग्रीमेंट) का अपभ्रंश है. अनपढ़ मजदूर एग्रीमेंट ठीक से बोल नहीं पाते थे, इसलिए इसे गिरमिट कहने लगे. एग्रीमेंट कागज पर दस्तखत या अंगूठा लगाने वाले मजदूर 'गिरमिटिया' कहलाए. मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, कैरिबियन द्वीपों, पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका के देशों में इन्होंने अत्याचार सहे और फिर आजादी और अधिकारों की आवाज बुलंद की. आज के 'प्रवासी भारतीय' इन देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं. यह उन्हीं गिरमिटिया मजदूरों की दृढ़ इच्छाशक्ति की विरासत है.

आज की इस खबर में जानेंगे भारतीय मजदूरों के गिरमिटिया बनने की कहानी और कैसे एक समझौते ने लाखों भारतीयों का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया.

1834 से 1917 के बीच ब्रिटिश उपनिवेशों में काम करने के लिए भारतीय लोगों को ले जाया गया था. इन्हें ऐसे कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर गुलाम बनाया गया था, जिन्हें यह लोग न पढ़ सकते थे और न ही समझ सकते थे. ब्रिटिश हुकूमत ने इनकी पहचान ही खत्म कर दी. आगे चलकर इन्हें ही गिरमिटिया कहा गया.

आजादी की लड़ाई भारतीयों ने सिर्फ भारत में ही नहीं उन देशों में भी लड़ी जहां-जहां उन्हें मजदूर बनाकर ले जाया गया था.

भारत से मॉरिशस ले जाए गए मजदूर. (Provided by Dr. Shuchi Gupta)

सूरीनाम के पूर्व गृह मंत्री का रीवा से है कनेक्शन : डॉ. शुचि गुप्ता बताती हैं, सूरीनाम के पूर्व गृह मंत्री डॉ. मोरिट्स ने अपने गांव को खोजने का काम किया. उनके गांव को खोजने की यात्रा को संरक्षित करने का काम डॉक्यूमेंट्री में किया गया है. उनके दादा का गांव तो मिल गया है जो कि मध्य प्रदेश के रीवा में है, जबकि उनकी दादी का गांव अभी भी पता नहीं चला. शायद गोरखपुर में कहीं है. क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत के बाद से अब तक कई गांव के नाम भी बदल चुके हैं.

पुरुष मजदूर का इमिग्रेशन लेटर. (Provided by Dr. Shuchi Gupta)

अंग्रेजी में लिखे होते थे गिरमिट पत्र : डॉ. शुची गुप्ता ने बताया, गिरमिटिया को लेकर जितने भी साक्ष्य हैं वह सभी अंग्रेजी में है. सभी साक्ष्यों को एकत्र कर 'फिजी में भारतीय गिरमिटिया मजदूरों का इतिहास' किताब हिंदी में लिखा. शुचि बताती हैं, आज भी जो पुरानी पीढ़ी है वह अंग्रेजी का एक भी शब्द नहीं जानती, ऐसे में पूर्व में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जिन लोगों को देश से ले जाया जाता और गिरमिट पत्र जो कि अंग्रेजी भाषा में होते थे. उन अंग्रेजी पत्रों पर हिंदी भाषी अनपढ़ भारतीयों से अंगूठा तब लगवाया जाता था.

महिला मजदूर का इमिग्रेशन पास. (Provided by Dr. Shuchi Gupta)

अंग्रेजी हुकूमत ने किये थे अरकाती नियुक्त : डॉ. शुचि बताती हैं, उस समय देश के बाहर ले जाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा अरकाती (एजेंट या दलाल) छोड़े जाते थे. ये अरकाती भारतीय ही होते थे. 10 पुरुष के अनुपात में 6 महिलाओं को भी ले जाया जाता था. पुरुषों को तो वे गिरमिटिया मजदूर बनाकर ले जाते, सभी को समझ में आया लेकिन महिलाओं को भी लेकर जाना बेहद ही रहस्यमयी था.

भारतीय मजदूरों को जारी किया गया इमिग्रेंट लेटर. (Provided by Dr. Shuchi Gupta)

महात्मा गांधी ने सबसे पहले उठाई थी आवाज : डॉ. शुचि बताती हैं, इतिहास में इन विषयों को शामिल ही नहीं किया गया, जिस वजह से लोगों को तो कुछ पता ही नहीं चला. आज तक देश में गिरमिटिया मजदूरों को लेकर कुछ भी नहीं बताया जाता. महात्मा गांधी को पहला गिरमिटिया बताया गया है. महात्मा गांधी, मदम मोहन मालवीय और सी एफ एंड्रयूज ने अंग्रेजों के गिरमिटिया कानून का सबसे पहले विरोध किया था. उसके बाद और भी बहुत लोग विरोध में आए. जब देश के बाहर से (अंग्रेजी उपनिवेशों) से इस बारे में निगेटिव रिपोर्ट्स आनी शुरू हुईं तब जाकर बढ़ते दवाब के कारण 1920 में अंग्रेजों ने यह काम बंद किया.

डॉ. शुची गुप्ता ने गिरमिटिया पर लिखी है किताब. (Photo Credit; ETV Bharat)

भारतीयों को देते थे लालच : सुरीनाम के लिए जब अरकाती देश के युवाओं को भेजने का प्रलोभन देते थे, तो उनसे कहा जाता था कि आप बहुत पैसे कमाओगे, 'लाट साहब' बनकर लौटोगे, लेकिन कोई भी वापिस नहीं लौटता था. अंग्रेजी हुकूमत में गरीबी, मजबूरी, भारत की बदहाली, अंग्रेजों की लगान नीति और बार-बार पड़ने वाले अकालों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था, ऐसे में एजेंट झूठे वादे करते. 'सोने का देश' और 'ऊंची मजदूरी' के झूठे सपने दिखाते.

1833 में ब्रिटिश साम्राज्यवाद में दास प्रथा का अंत हुआ. चीनी और रबर के बागानों में मजदूरों की कमी हो गई. नई प्रणाली में गुलामी की जगह 'इंडेंचर्ड लेबर' (Indentured Labour) प्रणाली लाई गई, जो वास्तव में 'गुलामी का ही एक नया रूप' थी. सरकारी संरक्षण ब्रिटिश सरकार ने इस शोषण को कानूनी रूप देने के लिए 'इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस' जैसे कानून बनाए थे.

दास प्रथा बनाम गिरमिटिया प्रथा. (Photo Credit; ETV Bharat)

मॉरीशस के पोर्ट लुई पर रूका था पहला जहाज : डॉ. शुचि बताती हैं, 2 नवंबर 1835 को पहला जहाज ‘एटलस’ मॉरीशस के पोर्ट लुई पर रूका था. 2 नवंबर को आज भी वहां हर साल 'अप्रवासी दिवस' के रूप में मनाया जाता है और जिस स्थान पर भारतीय मजदूरों का पहला जत्था उतरा था, अप्रवासी घाट की वह सीढियां स्मृति स्थल के तौर पर आज भी मौजूद हैं. हिंद महासागर तट पर स्थित पोर्ट लुई का अप्रवासी घाट भारतीयों की अनकही पीड़ा और शोषण के उस उपनिवेशवाद के युग की याद दिलाता है, जो पूर्वजों ने यहां भोगा.

1728 में लाए गए थे 180 गुलाम : 1728 में मॉरिशस के गवर्नर पांडिचेरी से करीब 180 गुलाम और 95 मजदूर लेकर आए थे. फिर ब्रिटेन ने मॉरिशस पर कब्जे की कोशिश की, तो अंग्रेजों से लड़ने के लिए भी भारतीय मजदूरों का इस्तेमाल किया गया. 1815 में ब्रिटेन ने इस पर कब्जा कर लिया. ब्रिटिश सरकार ने भी भारतीयों को यहां लाना जारी रखा. 1855 तक करीब डेढ़ लाख भारतीय मॉरिशस पहुंचा दिए गए थे. मजदूर संगठित हुए. 1917 में जब गिरमिटिया युग का अंत हुआ तब तक मॉरिशस में साढ़े चार लाख से ज्यादा भारतीय आ चुके थे.

भारतीय मजदूरों को इन्हीं कॉलोनियों में रखा जाता था. (Provided by Dr. Shuchi Gupta)

नई बोलियों का हुआ जन्म : फिजी, मॉरीशस, सूरीनाम और कैरिबियन देशों में भारतीय संस्कृति का नया रूप विकसित हुआ. रामचरितमानस गिरमिटिया मज़दूरों के लिए संघर्ष के समय सबसे बड़ा संबल बनी. अवधी, भोजपुरी और मगही के मेल से 'फिजी हिंदी' और 'कैरिबियन हिंदुस्तानी' जैसी नई बोलियों का जन्म हुआ. देश से दूर उन्होंने अपनी परंपराओं को गीतों के माध्यम से जीवित रखा.

मजदूर थे, मालिक बन गए. (Photo Credit; ETV Bharat)

खून-पसीने से बनाई जगह, शीर्ष पर पहुंचे : साल 1902 तक आते-आते गुलामी जैसे हालातों से लड़ते हुए गिरमिटिया मजदूरों अपनी पहचान बनाई. धीरे-धीरे यही मजदूर और उनके वंशज देश के विकास की रीढ़ बन गए. 2025 में, त्रिनिदाद और टोबैगो की कुल जनसंख्या में 42% लोग भारतीय मूल के हैं. यानी, लगभग हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी रूप में भारत से जुड़ा हुआ है.

