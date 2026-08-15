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ये हैं अलवर के 'चंदन ग्रोवर', कई भ्रांतियों के बाद भी शुरू की चंदन की खेती, अपने क्षेत्र को चंदन वाटिका बनाने का सपना

आंध्र प्रदेश से मंगवाए पौधे : उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने खुद के 2 बीघा खेत में लगाने के लिए 300 पौधे आंध्र प्रदेश से मंगवाकर अपने खेत में लगवाए और उनकी देखभाल की. उनके इस सफर में उनकी पत्नी व दोनों बेटों ने साथ निभाया. उन्होंने पौधे लगाने के बाद उनके परिवार के सदस्य की तरह देखभाल की, जिसका लाभ हुआ कि आज उनके पौधे बाल्यावस्था से युवावस्था में पहुंच रहे हैं. आज उनकी ओर से लगाए चंदन के पौधे देखकर लोग भी अचंभित हो रहे हैं.

ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए किसान रामकिशोर ने बताया कि सरकारी सेवा से अगस्त 2023 में रिटायर हुए. रिटायरमेंट से पूर्व ही उन्होंने अपने खाली समय को उपयोग करने के बारे में सोच विचार शुरू किया. उन्होंने सोचा कि खेती से हटकर कुछ ऐसा काम किया जाए, जिससे क्षेत्र में नाम बने. साथ ही आय भी अच्छी हो सके. इस दौरान कृषि प्रोग्राम सुनते हुए उन्हें आईडिया आया कि क्यों न चंदन की पौध अपने खेत में लगाई जाए. चंदन की पौध लगाने में कई भ्रांतियां उन्होंने सुनी थी. इसको देखते हुए उन्होंने 2021 में बेंगलुरु स्थित लैब में अपने खेत की मिट्टी के सैंपल भेजे और वहां चंदन की पौध तैयार करवाए. लैब में 2 साल बाद चंदन की पौध 8-10 फीट ऊंचे हुए. अलवर की मिट्टी में चंदन की पौध सफलता को देखते हुए उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपने खेत में चंदन की पौध लगवाई.

सरकारी सेवा से सेवानिवृत होने से पहले किसान रामकिशोर मीणा ने अपने खेत की मिट्टी को बेंगलुरु में सैंपल के तौर पर भेजा, जहां 2 साल तक उन्होंने चंदन की पौध तैयार करवाई. जब यह सैंपल पास हुए तो उन्होंने सेवानिवृत होने के बाद अपने 2 बीघा खेत में सफेद चंदन के 300 पौधे रोप दिए. आज इस किसान से चंदन के बारे में जानकारी लेने के लिए राजस्थान के साथ ही विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं. वहीं, किसान रामकिशोर को अब 'चंदन ग्रोवर' के नाम से भी क्षेत्र में जाना जाता है. किसान रामकिशोर ने 5 हजार से ज्यादा पौध मंगवाकर अन्य किसानों की सहायता की है.

अलवर : कभी पारंपरिक खेती के रूप में पहचान रखने वाली अलवर की मिट्टी में अब समय के साथ बदलाव देखने को मिला रहा है. अब अलवर में चंदन की पौध भी अच्छे से तैयार हो रही है. चंदन के लिए अनुकूल नहीं माने जाने वाले अलवर के जलवायु वातावरण के बावजूद भी जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आज चंदन की महक आती है. ऐसे ही अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील के मलावली गांव के किसान अपने क्षेत्र को चंदन वाटिका बनाने का सपना लेकर अपने खेत में चंदन की खेती कर रहे हैं.

200 किलोमीटर तक ली चंदन की जानकारी : उन्होंने बताया कि चंदन की खेती करने से पहले उन्होंने इसकी अच्छे तरीके से जानकारी ली. उनके क्षेत्र से 200 किलोमीटर तक उन्होंने चंदन के बारे में जानकारी ली. अलवर में किस तरह की मिट्टी है? कौन सा चंदन इस मिट्टी के लिए उपयोगी रहेगा? पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद वह इस क्षेत्र में उतरे और चंदन की पौध लगाई. एक चंदन की पौध आंध्र प्रदेश से उनके खेत तक पहुंचने में 300 की लागत लगी है.

चंदन को लेकर अलग-अलग भ्रांतियां : उन्होंने बताया कि लोगों में चंदन को लेकर अलग-अलग भ्रांतियां हैं. अलवर में इन दिनों कई किसान चंदन लगा रहे हैं, लेकिन भ्रांतियां हैं कि अलवर में विपरीत जलवायु परिवर्तन होने के चलते चंदन इस मिट्टी में सफल नहीं होते. लैब में सैंपल पास होने के बाद उन्होंने ठान लिया कि वह अलवर में चंदन को लगाकर दिखाएंगे. साथ ही चंदन के पेड़ के आसपास सांप होने की भ्रांतियां को लेकर किसान रामकिशोर मीणा ने बताया कि चंदन की लकड़ी महंगी होती है. यह चोरी नहीं हो, इसके लिए सांप वाली बातें सामने आने लगी. अलवर सहित अन्य राज्यों में उन्होंने चंदन की खेती को मौके पर जाकर देखा है, लेकिन यह स्थिति कहीं पर नहीं दिखी.

ऐसे शुरू हुआ सफर - 2 (ETV Bharat GFX)

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चंदन के साथ सपोर्ट पेड़ भी जरूरी : उन्होंने बताया कि चंदन के 300 पेड़ के साथ उन्होंने कैजुनेला के भी इतने ही पेड़ मंगाए और सपोर्ट के रूप में लगाए. कारण है कि चंदन का पेड़ 25 से 30 प्रतिशत तक की खुद भोजन तैयार कर सकता है. उसके सपोर्ट में लगने वाले पेड़ उसे पूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने में मददगार साबित होते हैं. उन्होंने दावा किया कि कैजुनेला का पौधा ऐसा पौधा है, जो तेज गति से बढ़ सकता है. चंदन की पौध लगाने के बाद शुरुआती कुछ सालों में पौध की देखभाल जरूरी है. इसके बाद जब यह बाल्यावस्था को पार करता है, तब चंदन के पेड़ को ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती. समय-समय पर इसके रखरखाव करना पड़ता है. कारण है कि छोटे पेड़ पर मकड़ी टहनी पर चढ़ जाती है, जिससे पेड़ खराब होने की संभावनाएं रहती हैं.

ऐसे शुरू हुआ सफर - 1 (ETV Bharat GFX)

15 साल में होता है तैयार : उन्होंने बताया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार सफेद चंदन की पौध लगाने के करीब 12-15 साल बाद यह पेड़ तैयार हो जाता है. इसके बाद इसकी लकड़ी, तना व अन्य चीजों को बेचा जा सकता है, जिससे अच्छी आए भी किसानों को होती है. इनकी कीमत लाखों में मिलती है. चंदन की लकड़ी कॉस्मेटिक आइटम, परफ्यूम, अगरबत्ती, धूपबत्ती सहित अन्य में काम में ली जा सकती है.

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शुरुआत में लिया रिस्क, अब मिल रही पहचान : उन्होंने बताया कि जब उन्होंने चंदन की पौध लगाई, तब उन्होंने रिस्क लिया था. कारण है कि 15 सालों तक एक ही फसल की देखभाल करना और लाभ के लिए इंतजार करना किसानों के लिए मुश्किल है. हालांकि, आज उन्हें इसका इनाम मिल रहा है. उनकी पहचान गांव में 'चंदन ग्रोवर' के नाम से है. आज लोग उनके पास चंदन के बारे में जानकारी लेने के लिए आ रहे हैं. रोजाना उनके पास अलवर सहित सोनीपत, पानीपत, गाजियाबाद, फरीदाबाद, भरतपुर, दौसा, दिल्ली, गुड़गांव सहित अन्य जगहों से चंदन के बारे में जानकारी लेने के लिए लोग आते हैं.

पत्नी के साथ खेत पर किसान रामकिशोर (ETV Bharat Alwar)

5 हजार पौधे मंगवाए : उन्होंने बताया कि उन्होंने आंध्र प्रदेश से 300 पौध मंगवाए थे. इसके बाद लोगों की इच्छा व मांग के अनुसार 5 हजार पौधे मंगवाकर उनके खेत में चंदन की पौध लगवाई. उन्हें चंदन के बारे में जानकारी है, इसीलिए लोग उनसे चंदन की पौध मंगवा कर लगाने के लिए उनकी मदद लेते हैं. इसी के चलते उनका नाम चंदन ग्रोवर रामकिशोर के रूप में क्षेत्र में प्रसिद्ध हुआ है.

चंदन की पत्तियां (ETV Bharat Alwar)

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लोगों को करते हैं प्रेरित : उन्होंने बताया कि उनके पास जब लोग जानकारी लेने के लिए आते हैं, तो वह लोगों को चंदन लगाने के लिए प्रेरित करते हैं. उन्होंने कहा कि यदि किसी को अच्छा मुनाफा कमाना है तो वह चंदन की खेती कर सकता है. इसके लिए अपने क्षेत्र की मिट्टी की जांच भी करवा सकता है. उन्होंने कहा कि चंदन की पौध लगाने में जानकारी के लिए वह किसानों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.