ETV Bharat / state

पैरों में न सही,पर हौसले में दम ! कुछ कर गुज़रने के जज़्बे ने बनाया इंटरनेशनल चैंपियन

जतिन ने बताया, मैंने इस खेल के बारे में सीखा. अपनी खेलने की जिद और जुनून से मैंने तीन या चार दिन की प्रैक्टिस के बाद दिल्ली में आयोजित नेशनल चैम्पियनशिप में प्रतिभाग किया. पहली ही नेशनल चैम्पियनशिप में मैंने एक गोल्ड मेडल और एक ब्रांज मेडल जीता. इसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. लगातार चार साल से सिंगल और डबल में मेडल जीता रहा हूं.

पहली नेशनल चैम्पियनशिप में दो मेडल जीते : जतिन कुशवाहा ने बताया कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (IAMD) का हिमाचल प्रदेश के सोलन में कार्यालय है. जहां पर मैं 2022 में एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से मिलने गया था. मुझे पता चला कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित लोग बोसिया गेम खेल सकते हैं. यह एक इंटरनेशनल गेम है. उन्होंने मुझे गेम्स के कोच के बारे में जानकारी दी.

जतिन ने कहा, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन प्रॉब्लम तो होती है. चीजों को एसेप्ट करने में, चीजों को मैंनेज करने में और अपनी छोटी चीजों को केटर करने में बहुत दिक्कत होती है. लेकिन, जिंदगी शायद इसी का नाम है. इन दिक्कत से बाहर निकल कर विश्वस्तर पर अपने देश के लिए मेडल्स लेकर आना. सबसे अलग करने की जो चाहत है. वो ही हमें सबसे अलग करती है. एक अलग मोटिवेशन देती है. जिसकी बदौलत ही हम मेडल लेकर आते हैं.

जिंदगी इसी का नाम : पैरालंपिक खिलाड़ी जतिन कुशवाहा ने बताया, मैं कॉमर्स से प्रोस्ट ग्रेजुएट हूं. एमबीए के साथ ही फुटवियर में डिप्लोना होल्डर हूं. बचपन से ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्रॉब्लम है. मैं अपनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी को कोई प्रॉब्लम नहीं मानता हूं. मैं ये समझता हूं कि ये मेरे लिए गॉड गिफ्ट है. जिसकी वजह से मैं ये खेल पा रहा हूं.

कमला नगर में रहने वाले तीरथ कुशवाहा का शूज का कारोबार है. उनके दो बेटे और दो बेटियां हैं. चारों बच्चों में जतिन कुशवाहा सबसे बड़े हैं और जन्म से ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से ग्रसित हैं. जतिन शू कारोबारी के साथ ही एक इंटरनेशनल बोसिया गेम के खिलाड़ी हैं.

आगरा : कहते हैं जो जिंदगी की लड़ाई में कभी हार नहीं मानते हैं, उनकी जीत जरूर होती है. 10वीं नेशनल बोसिया प्रतियोगिता में दो गोल्ड जीतने वाले जतिन कुशवाहा की कहानी कुछ ऐसी ही है. जतिन कुशवाहा ने जिद, जुनून और मेहनत से चैपिंयन बनकर एक मिसाल पेश की है. बचपन से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से ग्रसित जतिन ने हार नहीं मानी. पहले पढ़ाई की. पिता के साथ शूज कारोबार में जुटे. हाल में ही गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित 10वीं नेशनल बोसिया प्रतियोगिता में जतिन कुशवाहा ने दो स्वर्ण पदक जीते हैं.

तीन देश में खेलने गया : जतिन कुशवाहा ने बताया, 2024 में बहरीन में आयोजित चैंपियनशिप में गया था. सिंगल में ब्रांज मेडल और डबल में सिल्वर मेडल जीता था. मेरी कैटेगरी में सिंगल का पहला इंटरनेशनल मेडल था. जो मेरे लिए बेहद खुशी की बात थी. एशियन पैरा गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं. इंटरनेशनल स्टेज पर खेलने गया था, मुझ पर प्रेशर था. तिरंगे का नाम रोशन का मौका था. जब पहली बार इंटरनेशनल टूर पर चाइना के चाओ शहर में गया तो वहां पर मैंने बहुत कर सीखा. चाइना के साथ ही हांगकांग और बहरीन में इंटरनेशनल टूर्नांमेंट में प्रतिभाग कर चुका हूं.

बोसिया गेम की चार कैटेगरी : जतिन ने बताया, बोसिया गेम में बीसी वन, बीसी टू, बीसी थ्री और बीसी फोर होती है. जो पर्सन टू पर्सन की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी की स्थिति के हिसाब से तय की जाती है. बोसिया गेम में मेरी बीसी फोर कैटेगरी है. बीसी फोर कैटेगरी में शारीरिक प्रॉब्लम से ग्रसित प्लेयर होते हैं. जिसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सेरेब्रल पाल्सी और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मरीज आते हैं. भारत की बात करें तो नेशनल स्तर के अलग अलग कैटेगरी के 150 प्लेयर हैं.

जतिन ने कहा, विश्वस्तर पर अपने देश के लिए मेडल्स लेकर आना. (Photo Credit; ETV Bharat)

गुजरात के अहमदाबाद में हुए नेशनल गेम्स में 20 से अधिक प्रदेश के चारों कैटेगरी में 148 प्लेयर थे. जिससे मेरी कैटेगरी में 24 प्लेयर थे. ये गेम ओलंपिक में 1986 से शामिल है. भारत में सात से आठ साल पहले आया है. जिसकी वजह ये रही कि भारत के इंटरनेशनल टूर्नांमेंट में प्लेस और मेडल नहीं थे. अब हम इस गेम में मेहनत कर रहे हैं. जिससे इंटरनेशनल स्तर पर भी मेडल जीत रहे हैं. जिससे सब लोग जानेंगे कि बोसिया गेम क्या है.

बोसिया, तीन बॉल का पूरा खेल : जतिन ने बताया, बोसिया गेम 12.5 ×6 मीटर के समतल कोर्ट पर खेला जाता है. कोर्ट दो तरह के होते हैं. जो चिकने और समतल होते हैं. दोनों ही कोर्ट पर हम प्रैक्टिस करते हैं. कोर्ट के चारों ओर 2 मीटर का खाली स्थान होता है. इस में बॉल फेंकने का क्षेत्र छह आयताकार बॉक्सों में विभाजित होता है. जिनके भीतर खिलाड़ियों को खेल के दौरान पूरी तरह से रहना होता है. इसमें व्हाइट, ब्लू और रेड कलर की बॉल होती हैं.

व्हाइट कलर की बॉल जैक बॉल होती है. जैक बॉल के पास बोसिया प्लेयर्स को ब्लू और रेड बॉल प्लेस करनी होती है. जैक बॉल से रेड और ब्लू बॉल के बीच की दूरी पर प्वॉइंट मिलते हैं. दुनिया में बोसिया गेम बनाने की आठ लाइसेंस धारक कंपनियां हैं. भारत में अभी तक कोई कंपनी ये बॉल नहीं बनाती है. बॉल टीपीई मेटेरियल और लेदर से बनती है.

जतिन एशियन पैरा गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

इस साल छह बड़े इवेंट : जतिन कुशवाहा ने बताया, इस साल छह नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट हैं. सबसे अहम गेम अक्टूबर माह में होने वाली पैरा एशियन गेम्स जापान के नगोया में हैं. जिसको लेकर देश के बोसिया प्लेयर तैयारी में जुटे हैं. भारत में अभी ये नया गेम है, जिसकी वजह से पैरालंपिक में भारत की इस गेम में सीट रिजर्व नहीं है. इसलिए, हमारा प्रयास है कि इस साल पैरालंपिक के लिए सीट रिजर्व करें. जो 2028 में अमेरिका में होने वाले हैं.

हमारी तैयारी अक्टूबर में होने वाले पैरा एशियन गेम्स को लेकर है. इससे पहले मई में इजिप्ट, जून में कजाकिस्तान, जुलाई में कनाडा और अगस्त में यूएस में हैं. मैंने हर इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. अब देखना है कि हमारी फेडरेशन किस प्लेयर को कहां पर खेलने भेजती है. मेरी यही चाहत है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मैच खेलूं और देश के लिए पैरालंपिक में मेडल लाऊं.

पॉजिटिविटी से आगे बढ़ें : जतिन कुशवाहा ने बताया, देश में जितने भी दिव्यांग हैं उनसे मेरा बस एक ही कहना है कि खुद को किसी से कम नहीं समझें. नेगेटिविटी से दूर रहें. जो आप कर सकते हैं वो शादय कोई और नहीं कर सकता है. भगवान ने जो स्किल आपको दी है वो किसी और को नहीं दी है. ऐसे में आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहें.

हां, मुझे पता है कि बहुत दिक्कतें आती हैं. मैं भी आप सब में से ही तो हूं. मैंने भी सोसाइटी की निगेटिव बातें सुनी हैं. सोसाइटी के ताने सुने हैं. यह बात खुद समझ सकते हैं. हम सब ये फील करते हैं. वो समझते हैं. आप सब अपने अंदर कुछ कर गुजरने का जोश, जुनून और जज्बा रखें. आप सभी वही जोश और जुनून दिखाएं. ताकि, किसी गेम में ही नहीं, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं वहां पर भी शानदार प्रदर्शन करें. जिससे एक नजीर बनें.

जतिन लगातार चार साल से सिंगल और डबल में मेडल जीत रहे हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी क्या है ? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक आनुवंशिक बीमारी है. जिसमें मांसपेशियां कमजोर होती हैं. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के प्रकार के आधार पर विशिष्ट संकेत और लक्षण अलग-अलग उम्र और अलग-अलग मांसपेशी समूहों में शुरू होते हैं. इस बीमारी के लक्षण बचपन में ही शुरू होते हैं. वयस्कता तक इस बीमारी के लक्षण बेहद गंभीर हो जाते हैं. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित मरीजों में बार-बार गिरने, लेटने या बैठने के बाद उठने में कठिनाई, डगमगाती चाल, मांसपेशियों में दर्द समेत अन्य समस्याएं आती हैं.



जतिन ने जीते मेडल

2023 में दिल्ली में आयोजित नेशनल गेम्स में दो गोल्ड मेडल जीते.

2024 में ग्वालियर में आयोजित नेशनल गेम्स में दो गोल्ड जीते.

2024 में बहरीन में आयोजित वर्ल्ड चैम्पियशिप में सिल्वर और ब्रांज मेडल जीते.

2025 में विशाखापट्टनम में आयोजित नेशनल गेम्स में दो गोल्ड मेडल जीते.

2026 में अहमदाबाद में आयोजित नेशनल गेम्स में दो गोल्ड मेडल जीते.

यह भी पढ़ें : मेरठ के रिकॉर्ड बनाने वाले रिटायर्ड डीएसपी की कहानी, एक ही इवेंट में जीते 9 मेडल