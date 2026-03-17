छोटे से गांव से पुलिस अफसर बनने तक का सफर, राजसमंद एसपी बने IPS हेमंत कलाल
IPS हेमंत कलाल को राजसमंद के जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में पहली पोस्टिंग मिली है. जानिए कैसा था उनका सफर...
Published : March 17, 2026 at 1:38 PM IST
राजसमंद : राजस्थान में आदिवासी बाहुल्य जिले डूंगरपुर के एक छोटे से गांव दामड़ी से निकलकर राजसमंद के जिला पुलिस अधीक्षक की कुर्सी तक पहुंचने वाले IPS हेमंत कलाल की कहानी कई लोगों को प्रेरणा देती है. एसपी हेमंत ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खास टिप्स सुझाए हैं.
राजसमंद में जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल ने बताया कि बचपन से आईपीएस ऑफिसर का सपना नहीं था, मगर कॉलेज की पढ़ाई के दौरान आईएएस व आईपीएस का ख्याल आया और उसी आधार पर पढ़ाई शुरू की. बड़ी बहन शिक्षिका हैं. किराणा व्यवसायी पिता मोहनलाल और माता सीतादेवी गृहिणी होते हुए भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे. गांव का सादा माहौल, सामान्य पारिवारिक परिस्थितियां, सीमित साधन के बावजूद नियमित पढ़ाई की बदौलत ही वह UPSC एग्जाम क्लियर कर पाए.
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बढ़ते साइबर क्राइम व नशा रोकना प्राथमिकता : एसपी हेमंत ने कहा कि आज हर तरफ साइबर क्राइम बढ़ रहा है और नशे की प्रवृत्ति भी घातक है. इसकी रोकथाम ही उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी. साथ ही महिला अपराध पर अंकुश और कानून व शांति व्यवस्था बनी रहे, इस पर फोकस रहेगा. साथ ही आमजन को पुलिस से जोड़ने के प्रयास करेंगे, ताकि लोगों के हालात को सीधे जान सकें और उनकी बात को भौतिक रूप से जान सकें. जनता व पुलिस के बीच नियमित संवाद भी जरूरी है, इसे भी आगे बढ़ाएंगे.
गांव की पगडंडी से शुरू हुआ सफर : हेमंत कलाल की प्रारंभिक शिक्षा गांव के निजी स्कूल से हुई. फिर उदयपुर के गुरु नानक स्कूल से स्कूलिंग पूरी कर कॉलेज की पढ़ाई पूरी की. हेमंत बोले कि ग्रामीण परिवेश से निकलने वाले हर छात्र के लिए भाषा, संसाधन, एक्सपोजर, प्रतियोगी माहौल न मिलना आदि चुनौती है, लेकिन पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखी. खुद को अनुशासित रखा और लक्ष्य पर फोकस किया, जिसकी वजह से यूपीएसई क्लियर हो गई.
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UPSC में 371वीं रैंक और सपना हकीकत बना : हेमंत बोले कि UPSC की तैयारी काेरोनाकाल में कठिन परिस्थितियों में की. उस हालात में मोबाइल व तकनीक के जरिए पिछले प्रश्न पत्रों को देखा और धैर्य, संयम, अनुशासन और मानसिक मजबूती के साथ एग्जाम दिया. UPSC में 371वीं रैंक हासिल कर 2021 बैच के आईपीएस अधिकारी के रूप में चयन हो गया. हेमंत कहते हैं कि यदि मेहनत सच्ची हो, दिशा सही हो और इरादे मजबूत हों तो दामड़ी जैसे गांव से भी देश की सर्वोच्च सेवा तक पहुंचा जा सकता है.
प्रशिक्षण के दौरान शतरंज में जीता गोल्ड : हेमंत का व्यक्तित्व केवल मेधावी छात्र तक सीमित नहीं रहा. प्रशिक्षण के दौरान लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में आयोजित शतरंज प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता. साथ ही सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान वे हैंडबॉल टीम के कप्तान भी रहे. जोधपुर व दौसा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रहते हुए कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का व्यावहारिक अनुभव हासिल किया. अब राजसंद जिले में जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में पहली पोस्टिंग मिली है. पदभार ग्रहण करने के बाद एसपी ने श्री द्वारकाधीश मंदिर व नाथद्वारा में श्रीनाथजी के दर्शन भी किए.
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