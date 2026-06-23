दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण: जानें, उनके संघर्ष की कहानी
झारखंड आंदोलन के प्रणेता और आम जनमानस के दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण से सम्मानित किया जा रहा है.
Published : June 23, 2026 at 6:30 AM IST
रांचीः झारखंड आंदोलन के प्रमुख शिल्पकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक नेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में शामिल पद्मभूषण से सम्मानित किया जाएगा.
मंगलवार 23 जून को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह सम्मान प्रदान करेंगी. दिवंगत शिबू सोरेन की ओर से उनकी पत्नी रूपी सोरेन पुरस्कार ग्रहण करेंगी.
बता दें कि केंद्र सरकार ने इसी साल 25 जनवरी को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी. यह पुरस्कार हर साल विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाते हैं. दिशोम गुरु को यह सम्मान लोक कल्याण के क्षेत्र में किए गए उनके कार्यों के लिए दिया गया है.
शिबू सोरेन से दिशोम गुरु तक का सफर
झारखंड में आदिवासियों के सर्वमान्य नेता शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ के नेमरा गांव में हुआ था. उनके पिता का नाम सोबरन सोरेन है. उनका प्रारंभिक शिक्षा रामगढ़ में ही हुई. 13 साल की उम्र में उनके पिता की ह्त्या कर दी गई. इस घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी.
इसके बाद उन्होंने महाजनों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया. उन्होंने ग्रामीणों को जागरुक किया. उनके इस आंदोलन काफी प्रभावी रहा. महाजनों से ग्रामीणों को जमीन दिलाने में वे काफी हद तक सफल रहे. लोग उन्हें प्यार और सम्मान से गुरुजी कहने लगे. शिबू सोरेन को राजनीतिक पहचान मिली संथाल इलाके से. यहां पर उन्हें दिशोम गुरु कहा जाने लगा.
जल, जंगल, जमीन की लड़ाई के नायक
शिबू सोरेन को झारखंड और देश भर में जल, जंगल, जमीन की लड़ाई और आदिवासी अस्मिता के सबसे बड़े योद्धा के तौर पर याद किया जाता है. उन्होंने 1970 के दशक में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कर अलग राज्य की मांग को संगठित स्वर दिया और आदिवासी व वंचित समुदायों के अधिकारों के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया.
साल 2000 में झारखंड राज्य के गठन के पीछे झामुमो और शिबू सोरेन की आंदोलनकारी भूमिका को निर्णायक माना जाता है. जिसने आंदोलन को सड़क से संसद तक पहुंचाया. राज्य गठन के बाद भी उन्होंने लगातार आदिवासी समाज, किसानों, श्रमिकों और जंगल-पहाड़ में बसे समुदायों की आवाज को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रखने का काम किया.
चार दशकों तक शिबू सोरेन झारखंड और देश की राजनीति पर वो छाये रहे. समाजसेवी, आंदोलनकारी, विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री के रूप उन्होंने अपनी छाप छोड़ी. वो झारखंड के तीन बार सीएम रहे. पहली बार 2005, दूसरी बार 2008 और तीसरी बार 2009 में वो मुख्यमंत्री बने.
दिशोम गुरु शिबू सोरेन दुमका से 8 बार सांसद बने, राज्यसभा सदस्य भी रहे. वहीं केंद्र में तीन बार मंत्री पद पर भी आसीन हुए. ग्राम पंचायत से देश की सबसे बड़ी पंचायत तक उन्होंने आदिवासी, गरीबों की आवाज बुलंद की. 81 साल की उम्र में 2025 में उनका निधन हो गया.
तीन बार मुख्यमंत्री, आठ बार सांसद
शिबू सोरेन का राजनीतिक सफर चार दशक से अधिक लंबा रहा, जिसमें उन्होंने संगठनकर्ता, आंदोलनकारी, सांसद और मुख्यमंत्री के रूप में अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं. वह झारखंड के तीन बार मुख्यमंत्री रहे. पहली बार 2005 में, फिर 2008 में और तीसरी और आखिरी बार 2009-2010 के बीच. हालांकि गठबंधन की राजनीति के कारण कार्यकाल लंबे समय तक नहीं चल सके. दुमका से वह आठ बार लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य भी रहे जबकि केंद्र में उन्हें तीन अलग-अलग कार्यकाल में कोयला मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई.
जनसभा से लेकर संसद तक उनकी पहचान एक निर्भीक और बेबाक आदिवासी नेता के रूप में रही, जिन्होंने अक्सर राजनीतिक जोखिम उठाते हुए भी अपने समुदाय के पक्ष में आवाज बुलंद की.
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