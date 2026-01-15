जानिए रिटायरमेंट की उम्र में चैंपियन बने कपल की कहानी
बजरंग सिंह की पत्नी आशा सिंह का चयन टोक्यो मैराथन के लिए हुआ है. 1 मार्च 2026 को टोक्यो मैराथन होगा.
लखनऊ : रिटायर कर्नल बजरंग सिंह और उनकी पत्नी आशा सिंह ने साबित कर दिया है कि उम्र महज एक आंकड़ा है, जब जज्बा और लगन साथ हो. जब ज्यादातर लोग 50-60 की उम्र में आराम की जिंदगी चुन लेते हैं, तब इस दंपति ने दौड़ना शुरू किया और अब वह दुनिया भर में प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं.
कर्नल बजरंग सिंह 2014 में 56 साल की उम्र में रिटायर हुए. इसके दो साल बाद 2016 में दौड़ लगानी शुरू की. उत्तर प्रदेश से बोस्टन मैराथन क्वालीफाई करने और पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने. दुनिया के 6 प्रमुख मैराथन (विश्व मैराथन मेजर्स) बोस्टन, लंदन, शिकागो, न्यूयॉर्क, बर्लिन और सिडनी सफलतापूर्वक पूरे किए हैं. 2024 में सिडनी में विश्व एज ग्रुप मैराथन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया. बजरंग सिंह की उम्र वर्तमान में 67 साल है.
50 की उम्र में शुरू किया दौड़ना : आशा सिंह ने 50 वर्ष की उम्र में 2016 में रनिंग शुरू की. भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कर्नल बजरंग सिंह ने उन्हें ट्रेनिंग दी और साथ दौड़े. शुरू में यह शौक था, लेकिन अब पैशन में बदल गया है. अब तक इस कपल ने 200 से अधिक पुरस्कार जीते हैं और पिछले नौ सालों में लगभग 50 हजार किलोमीटर की विभिन्न रेस में हिस्सा लिया है. आशा सिंह की वर्तमान में उम्र 60 साल है.
यह जोड़ी विशेष रूप से मैराथन के लिए जानी जाती है. दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित सात मैराथन टोक्यो, बोस्टन, लंदन, बर्लिन, शिकागो, न्यूयॉर्क और अब सिडनी. इनमें से छह मैराथन में बजरंग और आशा एक साथ दौड़ चुके हैं. उन्होंने लंदन, शिकागो, बर्लिन, बोस्टन और अन्य प्रमुख इवेंट्स में शानदार प्रदर्शन किया.
बर्लिन मैराथन में रहे टॉप : बर्लिन मैराथन में भारतीय प्रतिभागियों में उन्होंने टॉप पोजीशन हासिल की. अब केवल टोक्यो मैराथन बाकी है. टोक्यो पूरा करने के बाद यह दंपति गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाने की दहलीज पर होंगे, क्योंकि वे संभवतः सबसे उम्रदराज दंपति होंगे, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में विश्व स्तरीय मैराथन पूरी की है.
गिनीज या इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पहले से ही इस जोड़ी ने 'मोस्ट वर्ल्ड मेजर मैराथन कंप्लीटेड बाय अ मैरिड कपल' का रिकॉर्ड बनाया है. आशा सिंह ने अकेले भी कई रिकॉर्ड बनाए हैं.
हर वक्त रहे एक दूसरे के साथ : 50 की उम्र के बाद अल्ट्रा-रनिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन, 100 किमी की रेस में भागीदारी और 50 दिनों में रोजाना 50+ किमी दौड़कर विश्व रिकॉर्ड. इस दंपति की सफलता की कुंजी है एक-दूसरे का साथ, अनुशासन और समाज की उम्र संबंधी धारणाओं को चुनौती देना.
बजरंग सिंह कहते हैं, हम दौड़ते हैं क्योंकि हम जिंदा महसूस करना चाहते हैं. आशा सिंह, एक गृहिणी से एथलीट बनीं, महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं कि उम्र कोई बाधा नहीं. उनकी कहानी बताती है कि सपने उम्र नहीं देखते. अगर इरादा पक्का हो, तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.
अगली बार टोक्यो में मेरा नाम होगा : बजरंग सिंह बताते हैं, टोक्यो मैराथन में लकी ड्रा के जरिए एंट्री मिलती है, इस बार मेरी पत्नी का नाम लकी ड्रा में आया मगर मेरा नहीं. पूरी उम्मीद है कि अगली बार मेरा नाम होगा. बजरंग सिंह ने कहा, हम पिछले 10 साल में करीब 50,000 किलोमीटर दौड़ चुके हैं. साल 2016 में इसकी शुरुआत पुणे में एक छोटी मैराथन से हुई थी. धीरे-धीरे यह संख्या बढ़ती चली गई.
आशा सिंह की उम्र 60 साल है. उन्होंने 51 साल की उम्र में दौड़ना शुरू किया. वे तीन बड़े बच्चों की मां और तीन पोते-पोतियों की दादी हैं. जब उनके बच्चे अपनी जिंदगी में अच्छे से बस गए, तब उन्होंने अपने पति कर्नल बजरंग सिंह के साथ कुछ नया उत्साह और चुनौतियां तलाशने के लिए दौड़ना शुरू किया.
इच्छा शक्ति पर निर्भर : आशा सिंह ने कहा, कुछ महिलाएं कहती हैं कि बढ़ती उम्र में उनसे दौड़ा और चला नहीं जाता, ऐसा कुछ नहीं है सब कुछ इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है. इस उम्र में मुझे ना तो शुगर है ना ब्लड प्रेशर है. हाल ही में लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में 12 घंटे दौड़कर मैंने एक मैराथन जीती है. जिसमें कुछ विश्राम करने का अवसर जरूर मिलता है, फिर भी मैंने कम से कम विश्राम करके यह प्रतियोगिता जीती थी.
आशा सिंह ने 2016 में 10 किमी की दौड़ से शुरुआत करने के बाद लगभग सभी प्रकारों में शानदार प्रदर्शन किया है. 5 किमी, 10 किमी, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, अल्ट्रा मैराथन, रोड और स्टेडियम दौड़. उन्होंने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार भाग लिया.
