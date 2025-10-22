ETV Bharat / state

आज है गोवर्धन पूजा, इसी दिन पड़ा था भगवान श्रीकृष्ण का गोवर्धनधारी नाम

बीकानेर : दीपावली के अगले दिन यानी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा पर्व मनाया जाता है. इस बार गोवर्धन पर्व 22 अक्टूबर को मनाया जा रहा है. इस बार दीपावली के पर्व को लेकर मत अंतर था, लेकिन गोवर्धन पूजा पर्व को लेकर कोई मत अंतर नहीं है.

दीपावली से नहीं बाद में शुरू हुई पूजा : बीकानेर के पंडित राजेंद्र किराडू कहते हैं कि दीपावली के अगले दिन यानी कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा होती है, लेकिन इसकी शुरुआत दीपावली से नहीं बल्कि बाद में द्वापर युग में हुई, जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था. श्री कृष्ण ने इंद्र का अहंकार खत्म कर प्रकृति को सम्मान देने के उद्देश्य से गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू करवाई. तब से गोवर्धन पर्वत की पूजा की परंपरा शुरू हुई. वह कहते हैं कि इसके शुरू होने के पीछे एक कथा है.

शास्त्रों के अनुसार कृष्ण ने इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए ब्रजवासियों को इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की बात कही. श्रीकृष्ण ने उन लोगों से कहा कि वर्षा करना तो इंद्रदेव का काम है, लेकिन हमारी गायें तो वहीं चरती हैं और हमें फल-फूल, सब्जियां आदि भी गोवर्धन पर्वत से प्राप्त होती हैं. इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की बजाए गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे. जब बृजवासियों ने इंद्र की पूजा अर्चना बंद कर गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना शुरू की तो इससे इंद्र नाराज हो गए और अतिवृष्टि कर बृजवासियों को परेशान करना शुरू कर दिया.