मादा मगरमच्छ का 100 साल पुराना शव आज भी है नृसिंह घाट पर है मौजूद, जानिए कारण

पुष्कर में भगवान नृसिंह घाट पर मादा मगरमच्छ का 100 साल पुराना शव प्रदर्शनी के लिए रखा हुआ है. पढ़िए...

भगवान नृसिंह घाट पर मादा मगरमच्छ
भगवान नृसिंह घाट पर मादा मगरमच्छ (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 4, 2025 at 5:17 PM IST

अजमेर : तीर्थ नगरी पुष्कर हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है. यहां बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाने के बाद पूजा अर्चना कर सरोवर की परिक्रमा करते हैं. सरोवर के 52 घाट परिक्रमा मार्ग है. तीर्थ यात्री परिक्रमा करते हुए भगवान नृसिंह घाट पहुंचते हैं तो वहां एक सदी से भी अधिक पहले आतंक का पर्याय बने मगरमच्छ को जरूर देखते हैं. 100 साल से घाट के ऊपर मादा मगरमच्छ का शव पड़ा हुआ है.

एक समय ऐसा भी था जब स्थानीय ही नहीं तीर्थ यात्री भी पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाने से डरते थे. लोग सरोवर के घाट पर आते और स्नान के लिए बाल्टी या अन्य बर्तन भरते और घाट की सीढ़ियां तुरंत चढ़ जाते थे. उस समय सरोवर के जल में खड़ा होना मतलब मौत को दावत देने के समान था. भगवान नृसिंह घाट पर स्थित नृसिंह मंदिर में पुजारी पंडित निर्मल गुरु मिश्रा बताते हैं कि 100 बरस से मादा मगरमच्छ और एक मगरमच्छ के बच्चे का शव घाट पर प्रदर्शनी के तौर पर रखा हुआ है. यह उस दौर की याद दिलाता है जब सरोवर में मगरमच्छों का आतंक था.

मादा मगरमच्छ का 100 साल पुराना शव पुष्कर घाट पर है, जानिए क्यों... (ETV Bharat Ajmer)

100 से भी ज्यादा मगरमच्छ थे : उन्होंने बताया कि सरोवर में रहने वाले कई मगरमच्छ आदमखोर बन चुके थे. कई स्थानीय और तीर्थ यात्रियों को अपना शिकार बना चुके थे. उस दौर में 100 से भी ज्यादा मगरमच्छ सरोवर में थे. मगरमच्छों के खौफ के कारण लोग डरते हुए सरोवर तक जाते थे. बार-बार मगरमच्छों के इंसानों पर हमले होने के कारण तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने सरोवर के जल से मगरमच्छों को निकलवाया और उन्हें कोटा की चंबल नदी में छुड़वा दिया. उस वक्त कुछ मगरमच्छ सरोवर में रह गए. इनमें एक विशालकाय मगरमच्छ भी था. कुछ मगरमच्छ को पकड़ने की काफी कोशिश की गई, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया और सरोवर में उसका खौफ बरकरा रहा.

मगरमच्छों के आतंक का इतिहास
मगरमच्छों के आतंक का इतिहास (ETV Bharat GFX)

अफसर के पिता को खा गया : पंडित निर्मल गुरु मिश्रा बताते हैं कि उस दौर में एक ब्रिटिश अधिकारी के पिता को सनातन संस्कृति से काफी लगाव था. वह अक्सर पुष्कर आकर सरोवर के तट पर पूजा पाठ किया करते थे. स्थानीय ब्राह्मणों ने उन्हें समझाया भी के वह सरोवर में उतरकर जप न करें, लेकिन उन्होंने सब की बात को अनसुना कर दिया. एक दिन शाम को जब वह सरोवर में उतरकर जप कर रहे थे तब मगरमच्छ उन्हें खींचकर गहराई में ले गया और उन्हें खा गया.

तत्कालीन थाना प्रभारी ने मारी गोली : इस घटना का जब अंग्रेज अफसर को पता चला तो वह पुष्कर आया और उसने भी मगरमच्छ को पकड़वाने की काफी कोशिश की. इस दौरान ही तत्कालीन समय में पुष्कर थाने में थाना प्रभारी ने सरोवर में विशाल मगरमच्छ को देखा तो उसे गोली मार दी. इसके बाद थाना प्रभारी को पैसे देकर बर्खास्त कर दिया गया. इस तरह विशालकाय मगरमच्छ का अंत हो गया, लेकिन आतंक अभी खत्म नहीं हुआ था.

नृसिंह घाट पर मगरमच्छ के शव को प्रदर्शनी के तौर पर रखा गया है
नृसिंह घाट पर मगरमच्छ के शव को प्रदर्शनी के तौर पर रखा गया है (ETV Bharat Ajmer)

मादा मगरमच्छ आदमखोर : पंडित मिश्रा बताते हैं कि सरोवर में मादा मगरमच्छ रह गई थी जो आदमखोर थी. इस मादा मगरमच्छ ने कई लोगों को शिकार बनाया था. एक दिन भूखी मगरमच्छ मोर का शिकार करने की फिराक में थी. उस वक्त सरोवर के चारों ओर कुएं भी थे. मोर कुएं की मुंडेर पर बैठा था, जैसे ही मादा मगरमच्छ मोर पर झपटी मोर तो प्राण बचाकर उड़ गया, लेकिन मगरमच्छ संकरे कुएं में फंस गई और भूख प्यास से उसकी मौत हो गई. उसकी मौत के बाद से ही पुष्कर सरोवर से मगरमच्छ के आतंक का भी अंत हो गया.

पोस्टमार्टम में सोना-चांदी निकला : उन्होंने बताया कि तत्कालीन समय पर एक चिकित्सक मंदिर के पास ही रहा करते थे. वे मगरमच्छ के शव को लेकर दिल्ली गए, जहां उसका पोस्टमार्टम भी हुआ. इसके पोस्टमार्टम में तीन नरमुंड और सोना चांदी भी मिले. सोना चांदी सरकार के कोष में जमा हो गए. उसके बाद मगरमच्छ के शव को कानपुर ले जाया गया जहां उसके शरीर पर केमिकल लगाकर भीतर भूसा भर दिया गया. बाद में मादा मगरमच्छ को पुष्कर के नरसिंह घाट पर लाया गया जहां उसे प्रदर्शनी के तौर पर रखा गया, ताकि उस आतंक के दौर को लोग याद रख सकें.

पुष्कर सरोवर में पहले रहते थे 100 से अधिक मगरमच्छ
पुष्कर सरोवर में पहले रहते थे 100 से अधिक मगरमच्छ (ETV Bharat Ajmer)

देखभाल की दरकार : पुष्कर के नृसिंह घाट पर रखे मादा मगरमच्छ के ऊपर एक मगरमच्छ का बच्चा भी है, जो घाट पर ही मरा हुआ पाया गया था. पंडित निर्मल गुरु मिश्रा बताते हैं कि मगरमच्छ के शव की हालत काफी खराब हो चुकी है. प्रदर्शनी के तौर पर यहां रखने के बाद किसी ने उसकी सुध नहीं ली. यह मादा मगरमच्छ उस दौर के आतंक की पर्याय है और पुरातत्व महत्व रखती है, लेकिन सरकार और किसी भी संस्था का कभी भी इसके जीर्ण शीर्ण होने की ओर ध्यान नहीं गया है. कुछ सालों में यह मगरमच्छ का शव पूरी तरह से खत्म हो जाएगा.

शव के साथ जुड़ी है खौफ की यादें : पुष्कर में ज्योतिष पंडित कैलाश नाथ दाधीच बताते हैं कि पूर्वजों से सुना था कि पुष्कर सरोवर के जल में नर और मादा समेत कई मगरमच्छ विचरण किया करते थे. सरोवर में मगरमच्छ होने से यहां का जल भी काफी निर्मल और स्वच्छ था. उस दौर में सरोवर में रहने वाले मगरमच्छों का काफी डर भी था. घाट पर कई लोग मगरमच्छ के शव को देखने के लिए आते हैं. धीरे-धीरे मगरमच्छ का पूरा शरीर खत्म हो जाएगा और उस दौर के आतंक की यादें भी उसके साथ ही खत्म हो जाएंगी.

