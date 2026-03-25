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घरों या मंदिरों में आखिर क्यों लगाया जाता है महावीरी झंडा, जानिए कब से हुई इसकी शुरुआत

रामनवमी के दौरान घरों और मंदिरों में लगे पताकों को लेकर स्वामी सत्यनारायण ने जानकारी दी.

RAMNAVAMI IN RANCHI
दुकान में मौजूद पताके (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 25, 2026 at 4:08 PM IST

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रांची: रामनवमी को लेकर बाजार महावीरी पताका से इन दिनों पटा हुआ है. छोटे-बड़े या यूं कहें कि असीमित प्रकार से बना यह झंडा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से खास महत्व रखता है. इस मौके पर लोग घर से लेकर मंदिरों में बड़े ही श्रद्धा के साथ इसे लगाते हैं जो सालों भर रहता है. सनातन धर्म में इसे हनुमान जी की शक्ति, भक्ति, विजय और वीरता का प्रतीक माना जाता है. रामनवमी पर विशेष रूप से फहराया जाने वाला इस लाल त्रिकोणीय ध्वज के महत्व को लेकर ईटीवी भारत संवाददाता भुवन किशोर झा से खास बातचीत में स्वामी सत्यनारायण से बात की.

स्वामी सत्यानारायण ने कहा कि यह नकारात्मकता को दूर कर, घर में सुख-समृद्धि लाता है और आध्यात्मिक जागृति व साहस का संचार करता है. यह सांस्कृतिक एकता और परंपरा का भी प्रतीक है, जिसे महाभारत काल से कौरव पांडव युद्ध के समय से लगाने का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि महाभारत के समय भगवान श्रीकृष्ण के कहने पर पांडवों ने इस झंडे का अपने रथों पर इस्तेमाल कर कौरव जिसकी संख्या अधिक होने के बावजूद जीत दर्ज करने में सफलता पाई थी.

स्वामी सत्यनारायण से ईटीवी भारत संवाददाता की खास बातचीत (ईटीवी भारत)

पुराने महावीरी पताका का करें विसर्जन और रामनवमी पर लगाएं नया झंडा

स्वामी सत्यनारायण के अनुसार पुराने महावीरी झंडा को रामनवमी के मौके पर अपने निकट के मंदिरों या पीपल पेड़ के नीचे रखकर, उन्हें विसर्जित करना चाहिए और नये झंडे को घर या मंदिर के शिखर के ऊपर लगाना चाहिए. जिससे सालों भर बाधा दूर होगी और बजरंगबली की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होगी.

झंडा या ध्वजा को वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा में जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उत्तर-पश्चिम कोण यानी वायव्य कोण में राहु का निवास होता है. ध्वजा या झंडा लगाने से घर में रहने वाले सदस्यों के रोग, शोक और दोष का नाश होता है. घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है. घरों में पीला सिंदूर, लाल या केशरिया रंग के कपड़े पर स्वास्तिक या ॐ या हनुमान जी का चित्र लगा हुआ झंडा लगाना चाहिए. इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

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