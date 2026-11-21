पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत ने बदला राजस्थान का सियासी समीकरण, जानें क्यों भाजपा को लगी पटखनी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में भी भाजपा की करारी हार. कांग्रेस का जिला परिषद की 31 में से 21 सीटों पर कब्जा.
Published : November 21, 2026 at 11:39 AM IST
जयपुर: राजस्थान के पंचायती राज चुनाव के नतीजों ने प्रदेश की सियासत में नई बहस छेड़ दी है. जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी मजबूत राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई है. चुनाव परिणामों को केवल भाजपा की हार के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह नतीजे ग्रामीण मतदाताओं के बीच सत्तारूढ़ दल के प्रति बढ़ती नाराजगी और बदलते राजनीतिक रुझान की ओर भी इशारा कर रहे हैं.
खास बात यह है कि भाजपा को केवल कांग्रेस से ही चुनौती नहीं मिली, बल्कि कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी), भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी), माकपा और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी मजबूत प्रदर्शन किया है. पंचायती राज चुनाव के शुक्रवार को आए नतीजों में जिला परिषद और पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मुकाबले कांग्रेस ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की है. जहां जिला परिषद की बात है कांग्रेस के खाते में 23, भाजपा के खाते में 5, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में 1 सीट आई है जबकि 8 जिला परिषदों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है. यहां निर्दलीय जिला प्रमुख तय करने वाले हैं. इसी तरह पंचायत समिति की बात करें तो कल 7543 सीटों पर हुए मतदान में से 7145 की मतगणना शुक्रवार को संपन्न हुई. इसमें 52.59 सीट प्रतिशत सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल की, जबकि सत्ताधारी भाजपा 30.99 प्रतिशत सीटों पर सिमट गई.
#WATCH जयपुर: पंचायत चुनाव के नतीजों पर राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा, "ये ऐतिहासिक नतीजे हैं। मैं राजस्थान की जनता का धन्यवाद करता हूँ। ये नतीजे भाजपा के तीन साल के कुशासन को दर्शाते हैं। कानून-व्यवस्था पूरी तरह चौपट है, खुलेआम हत्याएं, तानाशाही, गुंडागर्दी बढ़ी, और अपहरण, बलात्कार व साइबर फ्रॉड जैसे अपराध आम बात हो गए। नशीले पदार्थों की तस्करी का जाल काफी फैल गया है। जनहित के लिए कोई काम नहीं हुआ...जो चुनाव हर 5 साल में होने चाहिए थे, उनमें 7 साल तक की देरी की गई। ऐसा करके उन्होंने सीधे तौर पर संविधान पर हमला किया और जनता ने उन्हें इसका जवाब दिया..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 20, 2026
चुनाव की खास बात: इन चुनाव की खास बात रही कि जिला परिषद के 798 वार्ड में कांग्रेस ने जीत हासिल की तो बीजेपी 357 वार्ड पर सिमट गई. हनुमान बेनीवाल की आरएलपी तीसरे दल के रूप में उभरा. भारत आदिवासी पार्टी ने भी ट्राइबल बेल्ट में वर्चस्व कायम रखा. आरएलपी को 51 वार्ड, भारतीय आदिवासी पार्टी को 43 वार्ड, निर्दलीयों को 13, माकपा को 7 और बसपा को 6 वार्ड में जीत मिली. पंचायत समिति की बात करें तो 3758 वार्ड में कांग्रेस जीती जबकि 2213 में बीजेपी एवं 662 वार्ड में निर्दलीय जीते. आरएलपी ने 497, बाप ने 278, बसपा ने 50 एवं आम आदमी पार्टी ने दो सीट पर जीत हासिल की.
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राजनीतिक दृष्टि से नतीजों का महत्व: राजनीतिक दृष्टि से इन नतीजों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि दिसंबर 2023 में सत्ता में आई भाजपा को लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान की 25 में से 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद विधानसभा उपचुनावों में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ दल से जिस तरह के नतीजों की उम्मीद थी, वैसा प्रदर्शन नहीं दिखाई दिया. अब पंचायत राज चुनावों में कांग्रेस की बड़ी बढ़त ने भाजपा की चुनावी रणनीति, संगठन और सरकार के कामकाज को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.
बड़ा सियासी उलटफेर: सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे चुनाव में भाजपा की भजनलाल शर्मा की सरकार के 3 साल पूरे होने से ठीक पहले आए नतीजे ने बड़ा सियासी उलटफेर किया है. राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का मानना है कि विपक्ष को इससे संजीवनी मिलेगी. कांग्रेस को भाजपा पर अब एडवांटेज मिलेगा. इन नतीजों के बाद अब पंचायत समिति और जिला परिषद में बोर्ड गठन को लेकर दोनों ही दल सक्रिय हो गए हैं.
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कांग्रेस की बड़ी बढ़त, भाजपा काफी पीछे: पंचायत चुनावों की मतगणना के दौरान सामने आए आंकड़ों में कांग्रेस लगातार भाजपा से आगे रही. प्रदेश में जिला परिषद सदस्य चुनाव के कुल 41 जिलों में से 37 के नतीजे आए हैं, जिनमे से 23 पर कांग्रेस, 5 पर भाजपा, 1 पर अन्य के अलावा 8 सीटों पर किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ. यहां निर्दलीय का बोलबाला रहेगा.
जोधपुर में भाजपा का सफाया: पंचायत समिति सदस्य चुनावों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन भाजपा से काफी बेहतर रहा. प्रदेश की 457 पंचायत समिति में से शुक्रवार को 419 पंचायत समिति के नतीजे की घोषणा हुई. इनमें 275 पर कांग्रेस, 63 पर भाजपा और 64 सीटों पर अन्य को बढ़त मिली है. जबकि 17 सीटों पर स्थिति स्पष्ट नहीं है. वहीं जोधपुर में किसी भी पंचायत समिति में BJP को नहीं मिला बहुमत. इन आंकड़ों से साफ है कि ग्रामीण राजनीति में कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले मजबूत स्थिति हासिल की है. साथ ही निर्दलीय और क्षेत्रीय दलों की बड़ी संख्या में जीत ने यह भी दिखाया है कि कई इलाकों में मतदाता राष्ट्रीय दलों के विकल्पों पर भी भरोसा जता रहे हैं.
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मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर में भाजपा को बड़ा झटका: इन चुनावों में सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर के परिणामों की हो रही है. यहां जिला परिषद की 31 सीटों में से कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत दर्ज कर भाजपा को बड़ा झटका दिया है. मुख्यमंत्री के गृह जिले में कांग्रेस की इस सफलता को भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है. पंचायत समिति चुनावों में भी भाजपा को कई क्षेत्रों में नुकसान उठाना पड़ा. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 4958 पंचायत समिति सीटों में कांग्रेस ने 2463 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा के खाते में 1512 सीटें आईं.
चुनावी प्रदर्शन भाजपा के लिए चिंता का विषय: पंचायत समितियों की संख्या और चुनावी प्रदर्शन की तुलना भी भाजपा के लिए चिंता का विषय है. पहले प्रदेश में 352 पंचायत समितियां थीं, जिनमें भाजपा ने 129 पर जीत दर्ज की थी. अब पंचायत समितियों की संख्या बढ़कर 457 हो गई, लेकिन भाजपा केवल 69 पंचायत समितियों में बहुमत हासिल कर सकी, जबकि कांग्रेस ने 264 पंचायत समितियों में जीत दर्ज की. यह अंतर ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों दलों की राजनीतिक स्थिति को समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण है. इसी तरह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सुमेरपुर में पंचायत समिति में कांग्रेस को बहुमत मिला है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र किस सांगानेर पंचायत समिति में आरएलपी को बहुमत मिला है.
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बाड़मेर से जोधपुर तक भाजपा के खिलाफ नाराजगी के संकेत: पश्चिमी राजस्थान के चुनाव परिणामों ने भाजपा की मुश्किलें और बढ़ाई हैं. बाड़मेर में 17 में से 15 पंचायत समितियों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा. बालोतरा में 11 में से 8 पंचायत समितियों में भाजपा पिछड़ गई. जालौर में 14 में से 13 और सिरोही में 8 में से 7 पंचायत समितियों में भाजपा को हार मिली. पाली में 9 में से 3 और ब्यावर में 7 में से 6 पंचायत समितियों में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा. जोधपुर में भाजपा के लिए स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण रही, जहां सभी 23 पंचायत समितियों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा. वहीं बीकानेर में 15 में से 13 पंचायत समितियों में भाजपा को शिकस्त मिली. इन नतीजों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भाजपा का पारंपरिक ग्रामीण और कोर वोट बैंक पार्टी से दूर हो रहा है? यदि ऐसा है तो इसके पीछे केवल स्थानीय उम्मीदवारों की कमजोरी नहीं, बल्कि सरकार के प्रति व्यापक असंतोष भी एक कारण हो सकता है.
हो तैयार #सरलीकरण https://t.co/eNp6g25V6W— Ravindra Singh Bhati (@RavindraBhati__) October 1, 2026
क्या सरलीकरण यात्रा ने भाजपा को नुकसान पहुंचाया?: पंचायत चुनावों के नतीजों के बाद शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की ओर से निकाली गई सरलीकरण यात्रा भी राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गई है. भाटी समर्थकों का दावा है कि जिन-जिन जिलों से यह यात्रा गुजरी, वहां भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा. उनका कहना है कि यात्रा के माध्यम से भाजपा के परंपरागत वोट बैंक में नाराजगी को आवाज मिली और इसका असर चुनाव परिणामों में दिखाई दिया.
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शेष इलाकों में भी जा सकती है सरलीकरण यात्रा: सरलीकरण यात्रा की शुरुआत बाड़मेर से हुई थी. इसके बाद यात्रा बालोतरा, जालौर, सिरोही, पाली, ब्यावर, जोधपुर और बीकानेर सहित पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों से गुजरी. इन जिलों में भाजपा के कमजोर प्रदर्शन को यात्रा के प्रभाव से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि यह दावा पूरी तरह प्रमाणित नहीं है कि भाजपा की हार का प्रमुख कारण यही यात्रा रही. इसकी वजह यह भी है कि जिन क्षेत्रों से यह यात्रा नहीं गुजरी, वहां भी भाजपा का प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली नहीं रहा. फिर भी इन नतीजों ने यह संकेत जरूर दिया है कि भाजपा के पारंपरिक समर्थकों के बीच कहीं न कहीं नाराजगी मौजूद है. रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक इस प्रदर्शन से उत्साहित हैं. आने वाले समय में शेष राजस्थान में भी सरलीकरण यात्रा निकालने की संभावना जता रहे हैं. यदि ऐसा होता है तो भाजपा के लिए पश्चिमी राजस्थान से बाहर भी नई राजनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है.
राजस्थान पंचायती राज आम चुनाव -2026 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने वाले सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। यह जीत जनता के विश्वास ,पार्टी परिवार के सदस्यों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। मुझे विश्वास है कि आप सभी जनप्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, आमजन की समस्याओं के समाधान तथा किसानों, युवाओं और वंचित वर्गों की आवाज को मजबूती से उठाने का कार्य करेंगे। इस चुनाव में जिन पार्टी उम्मीदवारों ने जीत हासिल नहीं की है, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी को मिलकर प्रदेश के गांव, गरीब, मजदुर, किसान, दलित,वंचित पिछड़े और अल्पसंख्यको के हितों की लड़ाई लड़नी है | मैं उन तमाम मतदाताओं का पुन: हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशीयों के समर्थन में मतदान किया | #पंचायती_राज_चुनाव_2026— HANUMAN BENIWAL (@hanumanbeniwal) November 20, 2026
आरएलपी ने दिखाई ताकत, नागौर और सांगानेर पर नजर: पंचायत चुनावों में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया है. आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने कई स्थानों पर सीमित संसाधनों और संगठनात्मक चुनौतियों के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया है. उन्होंने कहा कि पार्टी कई सीटों पर उम्मीदवार तक नहीं उतार पाई थी और कुछ क्षेत्रों में प्रचार भी नहीं कर सकी, इसके बावजूद किसानों और युवाओं ने अपने स्तर पर चुनावी मोर्चा संभाला.
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सर्वाधिक चर्चा सांगानेर की: बेनीवाल के अनुसार नागौर में आरएलपी अपना जिला प्रमुख बनाने की स्थिति में है. डीडवाना-कुचामन में भी पार्टी ने मजबूत स्थिति का दावा किया है. इसके अलावा बालोतरा, बीकानेर, चूरू और जयपुर के कई क्षेत्रों में पार्टी को सफलता मिलने की बात कही गई है. सबसे ज्यादा चर्चा सांगानेर की हो रही है, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र है.
https://t.co/XuJQ2iFII0— Bharat Adivasi Party (@BAP12INDIA) November 20, 2026
बांसवाड़ा में बीएपी का कमाल, हनुमानगढ़ में माकपा का दबदबा: दक्षिणी राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी ने अपनी मजबूत पकड़ का प्रदर्शन किया है. बांसवाड़ा में बीएपी ने जिला परिषद की 17 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि पंचायत समिति की 97 सीटों पर भी पार्टी ने सफलता दर्ज की. पांच पंचायत समितियों में बीएपी को स्पष्ट बहुमत मिलने का दावा किया गया है. इन नतीजों में सांसद राजकुमार रोत की राजनीतिक सक्रियता और आदिवासी क्षेत्रों में पार्टी के प्रभाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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राजपुरा में माकपा का बोर्ड: दूसरी ओर, हनुमानगढ़ जिले की राजपुरा पंचायत समिति में माकपा ने शानदार प्रदर्शन किया. यहां 19 सीटों में से 14 सीटों पर माकपा ने जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 4 और कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली. राजपुरा और भादरा पंचायत समितियों में भी माकपा को बहुमत मिलने की बात सामने आई है. इससे स्पष्ट है कि राजस्थान के अलग-अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय और वैचारिक आधार वाले दल भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर रहे हैं.
कांग्रेस ने जीत का श्रेय राहुल गांधी और खड़गे के नेतृत्व को दिया: चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जीत को पार्टी के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया. उन्होंने कहा कि यह किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं, बल्कि राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मार्गदर्शन, पार्टी की नीतियों और कार्यकर्ताओं की एकजुटता का नतीजा है. डोटासरा के अनुसार कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के तीन साल के शासन की विफलताओं को जनता के बीच पहुंचाया, जिसका लाभ पार्टी को मिला.
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डोटासरा का सीएम से सवाल: डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उस बयान पर भी राजनीतिक टिप्पणी की, जिसमें पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल बताया गया था. उन्होंने कहा कि अब फाइनल में कौन मुकाबला करेगा, यह भाजपा को तय करना होगा. कांग्रेस की इस टिप्पणी के जरिए पार्टी ने पंचायत चुनावों के नतीजों को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भी राजनीतिक संदेश के रूप में पेश करने की कोशिश की है.
गहलोत ने सरकार के काम पर उठाए सवाल: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पंचायत चुनावों में कांग्रेस की सफलता को भाजपा सरकार के प्रति जनता की नाराजगी का परिणाम बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपने घोषणा पत्र और बजट में किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है. आम लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं और उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
VIDEO | Jaipur: Former Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot, speaking on the panchayat election results, says, "The main reason behind the public's decisive rejection of the government was misgovernance. People were troubled, their work was not getting done, corruption had increased significantly, and there was nobody to listen to their grievances. Public anger kept growing. They claimed to have accomplished more in one year than the previous government had in five years. People soon realised that even after four months in office, the government had done no work and gave it a setback in the parliamentary elections. I had appealed to the people of the state to avenge the hooliganism by the ruling party in municipal corporations, municipalities and other local bodies through the panchayat elections. I am happy that they have done so. Our Pradesh Congress Committee involved all of us in the process. We held meetings and monitored the exercise, while the District Congress Committees, office-bearers and block presidents worked together." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 20, 2026
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प्रचार पर करोड़ों रुपए लगाने का आरोप: गहलोत ने सरकार के विज्ञापन और प्रचार अभियान पर भी सवाल उठाए. उनका आरोप था कि सरकार ने प्रचार-प्रसार पर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च किए, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता को अपेक्षित राहत नहीं मिली. उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शिक्षा, चिकित्सा, बुनियादी ढांचे, कॉलेजों की स्थापना, प्रशासनिक सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में किए गए कार्यों को भी गिनाया. गहलोत के मुताबिक जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन मतदाताओं ने चुनाव में अपना जवाब दे दिया.
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VIDEO | Jaipur: Reacting to the Panchayat election results, Rajasthan BJP president Madan Rathore says, "All the allegations that Congress has been making so far, claiming that we misused power, misused EVMs or that the SIR was misused, have now been proven false. We have accepted the people's mandate, and Congress should have done the same. Wherever Congress has lost, it should have introspected, just as we are doing. We are reviewing our performance, and Congress should have done so too. It is not right to blame others. When Congress wins, its leaders make tall claims and issue statements, but when it loses, it blames various institutions, including those that function impartially. This is not right. Just as we have accepted the people's mandate, Congress should also accept it." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 20, 2026
भाजपा ने जनादेश स्वीकारा, हार की समीक्षा का किया ऐलान: पंचायत चुनावों में कमजोर प्रदर्शन के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जनादेश स्वीकार करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव परिणामों को पार्टी स्वीकार करती है और यह समीक्षा की जाएगी कि कहां-कहां त्रुटियां हुईं. राठौड़ ने भरोसा दिलाया कि भाजपा पहले की तरह जनसेवा के लिए समर्पित रहेगी और आने वाले समय में अधिक ताकत और समय लगाकर जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करेगी.
तलाशने होंगे सवालों के जवाब: हालांकि भाजपा के सामने चुनौती केवल चुनावी हार की समीक्षा करने तक सीमित नहीं है. पार्टी को यह भी समझना होगा कि आखिर ग्रामीण मतदाताओं के बीच उसके प्रति असंतोष किन कारणों से बढ़ा है. क्या स्थानीय जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता इसका कारण है? क्या सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक अपेक्षित तरीके से नहीं पहुंच रहा? या फिर संगठन और सरकार के बीच समन्वय की कमी ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है? इन सवालों के जवाब तलाशना भाजपा के लिए जरूरी होगा.
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स्थानीय समस्याएं तय करती हैं ग्रामीण चुनाव: राजस्थान के पंचायत चुनावों को यूजीसी जैसे राष्ट्रीय या शैक्षणिक मुद्दों से जोड़ने पर भी राजनीतिक विश्लेषकों ने सवाल उठाए हैं. वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक आर.के. सिंह का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यूजीसी जैसे मुद्दों की समझ और उनका सीधा चुनावी प्रभाव बेहद सीमित होता है.
प्रत्याशी की छवि भी तय करती नतीजे: गांवों में मतदाता अपने रोजमर्रा के जीवन से जुड़े मुद्दों को अधिक महत्व देते हैं. विश्लेषण आर.के. सिंह के अनुसार ग्रामीण चुनावों में पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे निर्णायक भूमिका निभाते हैं. इसके अलावा उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि, उसकी क्षेत्र में उपलब्धता, जातीय और सामाजिक समीकरण तथा सरकार के प्रति जनता का नजरिया भी हार-जीत तय करते हैं. ऐसे में पंचायत चुनावों के नतीजों को केवल किसी एक राष्ट्रीय मुद्दे या राजनीतिक अभियान से जोड़कर देखना सही नहीं होगा.
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भाजपा के लिए चेतावनी, कांग्रेस के लिए अवसर: पंचायत राज चुनावों के नतीजे भाजपा के लिए एक बड़ी राजनीतिक चेतावनी के रूप में सामने आए हैं. लोकसभा चुनाव में नुकसान, नगर निकाय चुनावों में अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन और अब पंचायत चुनावों में कांग्रेस की बड़ी बढ़त एक ऐसी कड़ी बनाती दिखाई दे रही है, जिस पर भाजपा नेतृत्व को गंभीरता से विचार करना होगा. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी का कमजोर प्रदर्शन यह संकेत देता है कि सत्ता में होने के बावजूद जनता का भरोसा बनाए रखना आसान नहीं है.
कांग्रेस के लिए संजीवनी: कांग्रेस के लिए यह परिणाम राजनीतिक संजीवनी की तरह हैं. पार्टी ने न केवल भाजपा को पीछे छोड़ा है, बल्कि आरएलपी, बीएपी और अन्य दलों के बीच भी अपनी स्थिति मजबूत दिखाई है. हालांकि पंचायत चुनावों की जीत को सीधे विधानसभा चुनावों की जीत मान लेना जल्दबाजी होगी. कांग्रेस को इस बढ़त को संगठनात्मक मजबूती और जनता के बीच लगातार सक्रियता में बदलना होगा.
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अब सबसे बड़ा सवाल: सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा इस हार को केवल स्थानीय चुनावों का परिणाम मानकर आगे बढ़ जाएगी या इसके पीछे छिपे जनाक्रोश को समझने की कोशिश करेगी? क्योंकि चुनाव में हार होना लोकतंत्र का सामान्य हिस्सा है, लेकिन जब मतदाता बड़ी संख्या में सत्तारूढ़ दल से दूरी बनाने लगें तो यह केवल हार नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश होता है. भाजपा के लिए अब सबसे जरूरी काम इस संदेश को पढ़ना और जनता की नाराजगी के वास्तविक कारणों को समझना है. इतिहास बताता है कि जो राजनीतिक दल हार से सबक नहीं लेते, उनके सामने आगे भी मुश्किलें खड़ी होती हैं.
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