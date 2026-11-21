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पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत ने बदला राजस्थान का सियासी समीकरण, जानें क्यों भाजपा को लगी पटखनी

जयपुर: राजस्थान के पंचायती राज चुनाव के नतीजों ने प्रदेश की सियासत में नई बहस छेड़ दी है. जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी मजबूत राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई है. चुनाव परिणामों को केवल भाजपा की हार के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह नतीजे ग्रामीण मतदाताओं के बीच सत्तारूढ़ दल के प्रति बढ़ती नाराजगी और बदलते राजनीतिक रुझान की ओर भी इशारा कर रहे हैं.

खास बात यह है कि भाजपा को केवल कांग्रेस से ही चुनौती नहीं मिली, बल्कि कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी), भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी), माकपा और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी मजबूत प्रदर्शन किया है. पंचायती राज चुनाव के शुक्रवार को आए नतीजों में जिला परिषद और पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मुकाबले कांग्रेस ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की है. जहां जिला परिषद की बात है कांग्रेस के खाते में 23, भाजपा के खाते में 5, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में 1 सीट आई है जबकि 8 जिला परिषदों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है. यहां निर्दलीय जिला प्रमुख तय करने वाले हैं. इसी तरह पंचायत समिति की बात करें तो कल 7543 सीटों पर हुए मतदान में से 7145 की मतगणना शुक्रवार को संपन्न हुई. इसमें 52.59 सीट प्रतिशत सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल की, जबकि सत्ताधारी भाजपा 30.99 प्रतिशत सीटों पर सिमट गई.

चुनाव की खास बात: इन चुनाव की खास बात रही कि जिला परिषद के 798 वार्ड में कांग्रेस ने जीत हासिल की तो बीजेपी 357 वार्ड पर सिमट गई. हनुमान बेनीवाल की आरएलपी तीसरे दल के रूप में उभरा. भारत आदिवासी पार्टी ने भी ट्राइबल बेल्ट में वर्चस्व कायम रखा. आरएलपी को 51 वार्ड, भारतीय आदिवासी पार्टी को 43 वार्ड, निर्दलीयों को 13, माकपा को 7 और बसपा को 6 वार्ड में जीत मिली. पंचायत समिति की बात करें तो 3758 वार्ड में कांग्रेस जीती जबकि 2213 में बीजेपी एवं 662 वार्ड में निर्दलीय जीते. आरएलपी ने 497, बाप ने 278, बसपा ने 50 एवं आम आदमी पार्टी ने दो सीट पर जीत हासिल की.

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राजनीतिक दृष्टि से नतीजों का महत्व: राजनीतिक दृष्टि से इन नतीजों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि दिसंबर 2023 में सत्ता में आई भाजपा को लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान की 25 में से 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद विधानसभा उपचुनावों में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ दल से जिस तरह के नतीजों की उम्मीद थी, वैसा प्रदर्शन नहीं दिखाई दिया. अब पंचायत राज चुनावों में कांग्रेस की बड़ी बढ़त ने भाजपा की चुनावी रणनीति, संगठन और सरकार के कामकाज को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

बड़ा सियासी उलटफेर: सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे चुनाव में भाजपा की भजनलाल शर्मा की सरकार के 3 साल पूरे होने से ठीक पहले आए नतीजे ने बड़ा सियासी उलटफेर किया है. राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का मानना है कि विपक्ष को इससे संजीवनी मिलेगी. कांग्रेस को भाजपा पर अब एडवांटेज मिलेगा. इन नतीजों के बाद अब पंचायत समिति और जिला परिषद में बोर्ड गठन को लेकर दोनों ही दल सक्रिय हो गए हैं.

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कांग्रेस की बड़ी बढ़त, भाजपा काफी पीछे: पंचायत चुनावों की मतगणना के दौरान सामने आए आंकड़ों में कांग्रेस लगातार भाजपा से आगे रही. प्रदेश में जिला परिषद सदस्य चुनाव के कुल 41 जिलों में से 37 के नतीजे आए हैं, जिनमे से 23 पर कांग्रेस, 5 पर भाजपा, 1 पर अन्य के अलावा 8 सीटों पर किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ. यहां निर्दलीय का बोलबाला रहेगा.

जोधपुर में भाजपा का सफाया: पंचायत समिति सदस्य चुनावों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन भाजपा से काफी बेहतर रहा. प्रदेश की 457 पंचायत समिति में से शुक्रवार को 419 पंचायत समिति के नतीजे की घोषणा हुई. इनमें 275 पर कांग्रेस, 63 पर भाजपा और 64 सीटों पर अन्य को बढ़त मिली है. जबकि 17 सीटों पर स्थिति स्पष्ट नहीं है. वहीं जोधपुर में किसी भी पंचायत समिति में BJP को नहीं मिला बहुमत. इन आंकड़ों से साफ है कि ग्रामीण राजनीति में कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले मजबूत स्थिति हासिल की है. साथ ही निर्दलीय और क्षेत्रीय दलों की बड़ी संख्या में जीत ने यह भी दिखाया है कि कई इलाकों में मतदाता राष्ट्रीय दलों के विकल्पों पर भी भरोसा जता रहे हैं.

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मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर में भाजपा को बड़ा झटका: इन चुनावों में सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर के परिणामों की हो रही है. यहां जिला परिषद की 31 सीटों में से कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत दर्ज कर भाजपा को बड़ा झटका दिया है. मुख्यमंत्री के गृह जिले में कांग्रेस की इस सफलता को भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है. पंचायत समिति चुनावों में भी भाजपा को कई क्षेत्रों में नुकसान उठाना पड़ा. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 4958 पंचायत समिति सीटों में कांग्रेस ने 2463 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा के खाते में 1512 सीटें आईं.

चुनावी प्रदर्शन भाजपा के लिए चिंता का विषय: पंचायत समितियों की संख्या और चुनावी प्रदर्शन की तुलना भी भाजपा के लिए चिंता का विषय है. पहले प्रदेश में 352 पंचायत समितियां थीं, जिनमें भाजपा ने 129 पर जीत दर्ज की थी. अब पंचायत समितियों की संख्या बढ़कर 457 हो गई, लेकिन भाजपा केवल 69 पंचायत समितियों में बहुमत हासिल कर सकी, जबकि कांग्रेस ने 264 पंचायत समितियों में जीत दर्ज की. यह अंतर ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों दलों की राजनीतिक स्थिति को समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण है. इसी तरह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सुमेरपुर में पंचायत समिति में कांग्रेस को बहुमत मिला है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र किस सांगानेर पंचायत समिति में आरएलपी को बहुमत मिला है.

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बाड़मेर से जोधपुर तक भाजपा के खिलाफ नाराजगी के संकेत: पश्चिमी राजस्थान के चुनाव परिणामों ने भाजपा की मुश्किलें और बढ़ाई हैं. बाड़मेर में 17 में से 15 पंचायत समितियों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा. बालोतरा में 11 में से 8 पंचायत समितियों में भाजपा पिछड़ गई. जालौर में 14 में से 13 और सिरोही में 8 में से 7 पंचायत समितियों में भाजपा को हार मिली. पाली में 9 में से 3 और ब्यावर में 7 में से 6 पंचायत समितियों में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा. जोधपुर में भाजपा के लिए स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण रही, जहां सभी 23 पंचायत समितियों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा. वहीं बीकानेर में 15 में से 13 पंचायत समितियों में भाजपा को शिकस्त मिली. इन नतीजों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भाजपा का पारंपरिक ग्रामीण और कोर वोट बैंक पार्टी से दूर हो रहा है? यदि ऐसा है तो इसके पीछे केवल स्थानीय उम्मीदवारों की कमजोरी नहीं, बल्कि सरकार के प्रति व्यापक असंतोष भी एक कारण हो सकता है.

क्या सरलीकरण यात्रा ने भाजपा को नुकसान पहुंचाया?: पंचायत चुनावों के नतीजों के बाद शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की ओर से निकाली गई सरलीकरण यात्रा भी राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गई है. भाटी समर्थकों का दावा है कि जिन-जिन जिलों से यह यात्रा गुजरी, वहां भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा. उनका कहना है कि यात्रा के माध्यम से भाजपा के परंपरागत वोट बैंक में नाराजगी को आवाज मिली और इसका असर चुनाव परिणामों में दिखाई दिया.

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शेष इलाकों में भी जा सकती है सरलीकरण यात्रा: सरलीकरण यात्रा की शुरुआत बाड़मेर से हुई थी. इसके बाद यात्रा बालोतरा, जालौर, सिरोही, पाली, ब्यावर, जोधपुर और बीकानेर सहित पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों से गुजरी. इन जिलों में भाजपा के कमजोर प्रदर्शन को यात्रा के प्रभाव से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि यह दावा पूरी तरह प्रमाणित नहीं है कि भाजपा की हार का प्रमुख कारण यही यात्रा रही. इसकी वजह यह भी है कि जिन क्षेत्रों से यह यात्रा नहीं गुजरी, वहां भी भाजपा का प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली नहीं रहा. फिर भी इन नतीजों ने यह संकेत जरूर दिया है कि भाजपा के पारंपरिक समर्थकों के बीच कहीं न कहीं नाराजगी मौजूद है. रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक इस प्रदर्शन से उत्साहित हैं. आने वाले समय में शेष राजस्थान में भी सरलीकरण यात्रा निकालने की संभावना जता रहे हैं. यदि ऐसा होता है तो भाजपा के लिए पश्चिमी राजस्थान से बाहर भी नई राजनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है.

आरएलपी ने दिखाई ताकत, नागौर और सांगानेर पर नजर: पंचायत चुनावों में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया है. आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने कई स्थानों पर सीमित संसाधनों और संगठनात्मक चुनौतियों के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया है. उन्होंने कहा कि पार्टी कई सीटों पर उम्मीदवार तक नहीं उतार पाई थी और कुछ क्षेत्रों में प्रचार भी नहीं कर सकी, इसके बावजूद किसानों और युवाओं ने अपने स्तर पर चुनावी मोर्चा संभाला.

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सर्वाधिक चर्चा सांगानेर की: बेनीवाल के अनुसार नागौर में आरएलपी अपना जिला प्रमुख बनाने की स्थिति में है. डीडवाना-कुचामन में भी पार्टी ने मजबूत स्थिति का दावा किया है. इसके अलावा बालोतरा, बीकानेर, चूरू और जयपुर के कई क्षेत्रों में पार्टी को सफलता मिलने की बात कही गई है. सबसे ज्यादा चर्चा सांगानेर की हो रही है, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र है.

बांसवाड़ा में बीएपी का कमाल, हनुमानगढ़ में माकपा का दबदबा: दक्षिणी राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी ने अपनी मजबूत पकड़ का प्रदर्शन किया है. बांसवाड़ा में बीएपी ने जिला परिषद की 17 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि पंचायत समिति की 97 सीटों पर भी पार्टी ने सफलता दर्ज की. पांच पंचायत समितियों में बीएपी को स्पष्ट बहुमत मिलने का दावा किया गया है. इन नतीजों में सांसद राजकुमार रोत की राजनीतिक सक्रियता और आदिवासी क्षेत्रों में पार्टी के प्रभाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.