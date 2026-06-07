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कितनी रैंक पर मिलेगा IIT, NIT और IIIT? जानिए एडमिशन का पूरा गणित और एक्सपर्ट की सलाह

पटना : जेईई-एडवांस्ड 2026 का परिणाम जारी होने के साथ ही देश के लाखों इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों की नजर अब जोसा यानी जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी काउंसलिंग पर टिक गई है. 2 जून से शुरू जोसा काउंसलिंग के जरिए देश के सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) और अन्य सरकारी वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. ऐसे में छात्रों और अभिभावकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कितनी रैंक पर किस संस्थान में प्रवेश मिल सकता है और काउंसलिंग के दौरान किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

कटऑफ हो सकता है अधिक : इस वर्ष जेईई-एडवांस्ड में कुल 56,880 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं. इनमें 46,773 छात्र और 10,107 छात्राएं शामिल हैं. विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार आईआईटी की कटऑफ पिछले वर्ष की तुलना में कुछ अधिक जा सकती है. इसकी एक वजह प्रश्नपत्र का स्वरूप और नकारात्मक अंकन में अपेक्षाकृत कमी को माना जा रहा है, जिसके कारण अधिक छात्रों ने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं.

फिजिक्स के शिक्षक इंजीनियर पीयूष कुमार ने बताया कि आईआईटी पटना के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्षों में कुछ शाखाओं में लगभग 15 से 17 हजार ऑल इंडिया रैंक तक छात्रों को प्रवेश मिला है. सिविल, मैकेनिकल और कुछ अन्य शाखाओं में अपेक्षाकृत पीछे की रैंक वाले अभ्यर्थियों को भी अवसर मिला है. हालांकि कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल जैसी लोकप्रिय शाखाओं में कटऑफ काफी कम रहती है.

''एनआईटी और आईआईआईटी में दाखिला पूरी तरह जेईई-मेन रैंक के आधार पर होता है. यहां कई राउंड में सीट आवंटन किया जाता है. यदि किसी छात्र को आवंटित सीट पसंद आ जाती है तो वह उसे फ्रीज कर सकता है. इसके लिए निर्धारित सीट स्वीकृति शुल्क लगभग 35000 राशि जमा करना होता है. वहीं यदि छात्र बेहतर विकल्प की उम्मीद में आगे बढ़ना चाहता है तो वह फ्लोट या स्लाइड विकल्प का उपयोग कर सकता है. इससे अगले राउंड में बेहतर सीट मिलने की संभावना बनी रहती है.''- पीयूष कुमार, शिक्षक

'1 लाख तक की रैंक वाले छात्र काउंसलिंग में भाग लें' : एनआईटी में 50 प्रतिशत सीटें संबंधित राज्य के छात्रों के लिए स्टेट कोटा के तहत आरक्षित रहती हैं. पिछले वर्ष एनआईटी पटना में स्टेट कोटा के तहत लगभग ऑल इंडिया रैंक 49 हजार तक छात्रों को प्रवेश मिला था. वहीं ऑल इंडिया कोटा के तहत लगभग 40 हजार रैंक तक छात्रों को यहां सीट मिली थी. उनका मानना है कि एक लाख तक की रैंक वाले छात्रों को भी काउंसलिंग में अवश्य भाग लेना चाहिए, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों और कुछ अन्य एनआईटी में अंतिम राउंड तक सीटें उपलब्ध रहती हैं.

IIIT भी है विकल्प : इसी प्रकार दो लाख तक की रैंक वाले कई छात्रों को भी विभिन्न IIIT और सरकारी वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के अवसर मिल जाते हैं. इसलिए केवल रैंक देखकर काउंसलिंग से बाहर नहीं होना चाहिए. कई बार अंतिम राउंड में अप्रत्याशित रूप से अच्छी सीटें उपलब्ध हो जाती हैं.

''हम छात्रों को कम से कम 100 विकल्प भरने की सलाह देते हैं. इनमें लगभग 30 प्रतिशत विकल्प महत्वाकांक्षी यानी ड्रीम कॉलेज के होने चाहिए, 30 प्रतिशत विकल्प ऐसे होने चाहिए जहां प्रवेश मिलने की अच्छी संभावना हो यानी रैंक के अनुसार जो व्यावहारिक हो और शेष 40 प्रतिशत विकल्प पूरी तरह सुरक्षित श्रेणी के होने चाहिए. इससे किसी भी स्थिति में सीट मिलने की संभावना बढ़ जाती है.''- पीयूष कुमार, शिक्षक

फिजिक्स के शिक्षक इंजीनियर पीयूष कुमार (ETV Bharat)

13 जून को पहले फाइनल सीट अलॉटमेंट राउंड का परिणाम : फिजिक्स के शिक्षक इंजीनियर पीयूष कुमार के अनुसार इस बार जोसा काउंसलिंग में दो मॉक सीट अलॉटमेंट राउंड होंगे. इसके बाद 13 जून को पहले फाइनल सीट अलॉटमेंट राउंड का परिणाम जारी किया जाएगा. काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए छात्रों को जोसा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने जेईई आवेदन संख्या, पासवर्ड और कैप्चा के माध्यम से लॉगिन करना होगा. इसके बाद उन्हें अपनी रैंक और उपलब्ध विकल्पों के आधार पर कॉलेज एवं ब्रांच की प्राथमिकताएं भरनी होंगी.

''छात्रों के सामने सबसे पहले यह निर्णय लेने की चुनौती होती है कि वे जेईई-एडवांस्ड के माध्यम से आईआईटी में प्रवेश लेना चाहते हैं या फिर जेईई-मेन की रैंक के आधार पर एनआईटी, आईआईआईटी तथा अन्य सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों का विकल्प चुनेंगे. जेईई-एडवांस्ड के माध्यम से केवल आईआईटी में दाखिला संभव है, जबकि जेईई-मेन के आधार पर एनआईटी, आईआईआईटी और जीएफटीआई संस्थानों में प्रवेश मिलता है.''- पीयूष कुमार, शिक्षक