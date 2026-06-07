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कितनी रैंक पर मिलेगा IIT, NIT और IIIT? जानिए एडमिशन का पूरा गणित और एक्सपर्ट की सलाह

एक तरफ रिजल्ट आ चुका है, दूसरी तरफ काउंसिलिंग भी शुरू हो गई है. ऐसे में छात्रों के दिमाग में कई प्रश्न हैं. पढ़ें आगे.

IIT NIT IIIT ADMISSION
आईआईआईटी भागलपुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 7, 2026 at 6:42 AM IST

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Updated : June 7, 2026 at 7:22 AM IST

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पटना : जेईई-एडवांस्ड 2026 का परिणाम जारी होने के साथ ही देश के लाखों इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों की नजर अब जोसा यानी जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी काउंसलिंग पर टिक गई है. 2 जून से शुरू जोसा काउंसलिंग के जरिए देश के सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) और अन्य सरकारी वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. ऐसे में छात्रों और अभिभावकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कितनी रैंक पर किस संस्थान में प्रवेश मिल सकता है और काउंसलिंग के दौरान किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

कटऑफ हो सकता है अधिक : इस वर्ष जेईई-एडवांस्ड में कुल 56,880 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं. इनमें 46,773 छात्र और 10,107 छात्राएं शामिल हैं. विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार आईआईटी की कटऑफ पिछले वर्ष की तुलना में कुछ अधिक जा सकती है. इसकी एक वजह प्रश्नपत्र का स्वरूप और नकारात्मक अंकन में अपेक्षाकृत कमी को माना जा रहा है, जिसके कारण अधिक छात्रों ने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं.

फिजिक्स के शिक्षक इंजीनियर पीयूष कुमार ने बताया कि आईआईटी पटना के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्षों में कुछ शाखाओं में लगभग 15 से 17 हजार ऑल इंडिया रैंक तक छात्रों को प्रवेश मिला है. सिविल, मैकेनिकल और कुछ अन्य शाखाओं में अपेक्षाकृत पीछे की रैंक वाले अभ्यर्थियों को भी अवसर मिला है. हालांकि कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल जैसी लोकप्रिय शाखाओं में कटऑफ काफी कम रहती है.

''एनआईटी और आईआईआईटी में दाखिला पूरी तरह जेईई-मेन रैंक के आधार पर होता है. यहां कई राउंड में सीट आवंटन किया जाता है. यदि किसी छात्र को आवंटित सीट पसंद आ जाती है तो वह उसे फ्रीज कर सकता है. इसके लिए निर्धारित सीट स्वीकृति शुल्क लगभग 35000 राशि जमा करना होता है. वहीं यदि छात्र बेहतर विकल्प की उम्मीद में आगे बढ़ना चाहता है तो वह फ्लोट या स्लाइड विकल्प का उपयोग कर सकता है. इससे अगले राउंड में बेहतर सीट मिलने की संभावना बनी रहती है.''- पीयूष कुमार, शिक्षक

'1 लाख तक की रैंक वाले छात्र काउंसलिंग में भाग लें' : एनआईटी में 50 प्रतिशत सीटें संबंधित राज्य के छात्रों के लिए स्टेट कोटा के तहत आरक्षित रहती हैं. पिछले वर्ष एनआईटी पटना में स्टेट कोटा के तहत लगभग ऑल इंडिया रैंक 49 हजार तक छात्रों को प्रवेश मिला था. वहीं ऑल इंडिया कोटा के तहत लगभग 40 हजार रैंक तक छात्रों को यहां सीट मिली थी. उनका मानना है कि एक लाख तक की रैंक वाले छात्रों को भी काउंसलिंग में अवश्य भाग लेना चाहिए, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों और कुछ अन्य एनआईटी में अंतिम राउंड तक सीटें उपलब्ध रहती हैं.

IIIT भी है विकल्प : इसी प्रकार दो लाख तक की रैंक वाले कई छात्रों को भी विभिन्न IIIT और सरकारी वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के अवसर मिल जाते हैं. इसलिए केवल रैंक देखकर काउंसलिंग से बाहर नहीं होना चाहिए. कई बार अंतिम राउंड में अप्रत्याशित रूप से अच्छी सीटें उपलब्ध हो जाती हैं.

''हम छात्रों को कम से कम 100 विकल्प भरने की सलाह देते हैं. इनमें लगभग 30 प्रतिशत विकल्प महत्वाकांक्षी यानी ड्रीम कॉलेज के होने चाहिए, 30 प्रतिशत विकल्प ऐसे होने चाहिए जहां प्रवेश मिलने की अच्छी संभावना हो यानी रैंक के अनुसार जो व्यावहारिक हो और शेष 40 प्रतिशत विकल्प पूरी तरह सुरक्षित श्रेणी के होने चाहिए. इससे किसी भी स्थिति में सीट मिलने की संभावना बढ़ जाती है.''- पीयूष कुमार, शिक्षक

फिजिक्स के शिक्षक इंजीनियर पीयूष कुमार
फिजिक्स के शिक्षक इंजीनियर पीयूष कुमार (ETV Bharat)

13 जून को पहले फाइनल सीट अलॉटमेंट राउंड का परिणाम : फिजिक्स के शिक्षक इंजीनियर पीयूष कुमार के अनुसार इस बार जोसा काउंसलिंग में दो मॉक सीट अलॉटमेंट राउंड होंगे. इसके बाद 13 जून को पहले फाइनल सीट अलॉटमेंट राउंड का परिणाम जारी किया जाएगा. काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए छात्रों को जोसा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने जेईई आवेदन संख्या, पासवर्ड और कैप्चा के माध्यम से लॉगिन करना होगा. इसके बाद उन्हें अपनी रैंक और उपलब्ध विकल्पों के आधार पर कॉलेज एवं ब्रांच की प्राथमिकताएं भरनी होंगी.

''छात्रों के सामने सबसे पहले यह निर्णय लेने की चुनौती होती है कि वे जेईई-एडवांस्ड के माध्यम से आईआईटी में प्रवेश लेना चाहते हैं या फिर जेईई-मेन की रैंक के आधार पर एनआईटी, आईआईआईटी तथा अन्य सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों का विकल्प चुनेंगे. जेईई-एडवांस्ड के माध्यम से केवल आईआईटी में दाखिला संभव है, जबकि जेईई-मेन के आधार पर एनआईटी, आईआईआईटी और जीएफटीआई संस्थानों में प्रवेश मिलता है.''- पीयूष कुमार, शिक्षक

IIT में प्रवेश के लिए रैंक : पीयूष कुमार आगे बताते हैं कि आईआईटी में प्रवेश के लिए रैंक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. पिछले वर्ष के आंकड़ों पर नजर डालें तो सामान्य वर्ग के कुछ अभ्यर्थियों को लगभग 18 हजार ऑल इंडिया रैंक तक भी आईआईटी में सीट मिली थी. वहीं ईडब्ल्यूएस श्रेणी में लगभग 4 हजार कैटेगरी रैंक और ओबीसी वर्ग में लगभग 6 हजार कैटेगरी रैंक तक छात्रों को आईआईटी में प्रवेश मिला था.

''केवल आईआईटी का टैग देखकर ब्रांच का चयन करना हमेशा लाभदायक नहीं होता. यदि किसी छात्र को आईआईटी में कम पसंदीदा ब्रांच मिल रही हो और दूसरी ओर किसी शीर्ष एनआईटी में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल जैसी अच्छी ब्रांच मिल रही हो, तो दूसरे विकल्प पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.''- पीयूष कुमार, शिक्षक

NIT में भी बेहतर ऑप्शन : पीयूष कुमार ने कहा कि संस्थान और शाखा दोनों का संतुलन बनाना जरूरी है. देश के शीर्ष एनआईटी में तिरुचिरापल्ली, वारंगल, सुरथकल, कालीकट, इलाहाबाद और राउरकेला जैसे संस्थान शामिल हैं. इन संस्थानों की कई शाखाएं प्लेसमेंट और अकादमिक गुणवत्ता के मामले में कई आईआईटी की निचली शाखाओं को कड़ी टक्कर देती हैं. ऐसे में छात्रों को केवल संस्थान का नाम देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए.

पीयूष कुमार बताते हैं कि जिन छात्रों की रैंक अपेक्षाकृत पीछे है, वे टियर-2 एनआईटी पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं. इनमें एनआईटी पटना, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी भोपाल, एनआईटी जालंधर और अन्य संस्थान शामिल हैं. इन कॉलेजों में अच्छी शाखा प्राप्त कर छात्र बेहतर करियर बना सकते हैं. उनका मानना है कि कम पसंदीदा शाखा के साथ किसी बड़े संस्थान में जाने की अपेक्षा अच्छी ब्रांच के साथ उपयुक्त संस्थान चुनना अधिक लाभकारी हो सकता है.

''IIIT भी अब छात्रों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. विशेष रूप से कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में इन संस्थानों का प्रदर्शन लगातार बेहतर रहा है. IIIT हैदराबाद- बेंगलुरु-दिल्ली और कई अन्य संस्थान प्लेसमेंट के मामले में देश के अग्रणी तकनीकी संस्थानों में गिने जाते हैं. कई IIIT के औसत पैकेज शीर्ष एनआईटी के बराबर या उससे बेहतर हैं. ऐसे में जिन छात्रों को एनआईटी में पसंदीदा शाखा नहीं मिल रही हो, उनके लिए IIIT एक मजबूत विकल्प साबित हो सकता है. IIIT हैदराबाद का कंप्यूटर साइंस का औसत पैकेज विगत वर्ष 32 लाख का रहा है.''- पीयूष कुमार, शिक्षक

'प्रत्येक राउंड पर नजर रखना जरूरी' : शिक्षकों का कहना है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है. कई छात्र शुरुआती राउंड में मनचाहा कॉलेज नहीं मिलने पर प्रक्रिया छोड़ देते हैं, जबकि बाद के राउंड में उन्हें बेहतर अवसर मिल सकते हैं. इसलिए प्रत्येक राउंड पर नजर रखना, पिछले वर्षों की कटऑफ का अध्ययन करना और विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर विकल्प भरना बेहद जरूरी है.

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Last Updated : June 7, 2026 at 7:22 AM IST

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