रनिंग बैंक खाते को जीरो बैलेंस में कैसे बदलें... जानिए प्रक्रिया, नियम और चार्ज
हर खाता सीधे जीरो बैलेंस खाते में नहीं बदला जा सकता. इसकी प्रक्रिया बैंक की नीति पर निर्भर है. पेश है आदित्य अत्रे की रिपोर्ट.
Published : October 12, 2026 at 5:16 PM IST
जयपुर: बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस रखना कई खाताधारकों के लिए परेशानी की वजह बन जाता है. खाताधारक के बैंक अकाउंट में तय की न्यूनतम राशि नहीं है तो बैंक कई बार शुल्क के रूप में पैसे भी काट लेते हैं. लिहाजा ऐसे खाताधारक अपने सामान्य बचत खाते को जीरो बैलेंस खाते में बदलने का विकल्प तलाशते हैं. इसके लिए यह समझना जरूरी है कि हर बैंक खाता सीधे जीरो बैलेंस खाते में नहीं बदला जा सकता. इसकी प्रक्रिया बैंक की नीति और संबंधित खाते की पात्रता पर निर्भर करती है. कुछ बैंक अपने ग्राहकों को रनिंग बैंक खाते को जीरो बैलेंस में बदलने की सुविधा देते हैं, लेकिन उसके बाद बैंक से जुड़ी कुछ सुविधाओं पर शुल्क लगने लगता है.
चुनिंदा बैंकों में यह सुविधा: ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव सूरजभान सिंह आमेरा का कहना है, रनिंग खाते को जीरो बैलेंस में बदलने के लिए खाताधारक को बैंक में आवेदन करना जरूरी है, लेकिन फिलहाल सिर्फ सरकारी क्षेत्र के कुछ चुनिंदा बैंकों में ही ये सुविधा उपलब्ध है. बैंक पात्रता की जांच के बाद खाते को बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (BSBDA) या अन्य जीरो बैलेंस बचत खाते में बदलने की सुविधा दे सकते हैं. खाता चालू खाता (Current Account) है तो उसके नियम अलग होंगे. कारोबारियों और फर्मों के चालू खातों को सामान्य बचत खाते की तरह जीरो बैलेंस खाते में बदलना आम तौर पर संभव नहीं होता.
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चुनिंदा अकाउंट्स को ही सुविधा: आमेरा का कहना है कि जीरो बैलेंस खाते की सुविधा सरकारी और निजी दोनों तरह के बैंकों में उपलब्ध हो, यह जरूरी नहीं है. भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के तहत BSBDA की सुविधा बैंकों को उपलब्ध करानी होती है. दूसरे प्रकार के जीरो बैलेंस खातों की पात्रता, सुविधाएं और शर्तें अलग-अलग हो सकती हैं, इसलिए खाताधारक को अपने बैंक की शाखा या आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी लेनी चाहिए. आमेरा का कहना है कि निजी क्षेत्र के बैंकों में यह सुविधा फिलहाल उपलब्ध नहीं है या चुनिंदा अकाउंट्स को ही यह सुविधा मिलती है.
जीरो बैलेंस खाते में ये सुविधाएं: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के अनुसार, खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की बाध्यता नहीं होती. इसमें नकद जमा करने, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पैसा प्राप्त करने और महीने में कम से कम चार निकासी की सुविधा मुफ्त मिलती है. एटीएम या एटीएम-कम-डेबिट कार्ड भी बिना शुल्क उपलब्ध कराते हैं. जमा राशि और जमा करने की संख्या पर मासिक सीमा नहीं है.
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इन सुविधाओं पर लगता शुल्क: आमेरा ने बताया कि जीरो बैलेंस खाते पर कुछ सुविधाओं पर बैंक शुल्क वसूल सकती है, जैसे चेकबुक और एटीएम से अतिरिक्त निकासी पर शुल्क लग सकता है. जीरो बैलेंस खाते में चेकबुक अनिवार्य सुविधा नहीं है. बैंक इसे अतिरिक्त सुविधा के रूप में मुफ्त या निर्धारित शुल्क पर दे सकता है, इसलिए खाता बदलने से पहले चेकबुक, अतिरिक्त निकासी और दूसरी सुविधाओं की शुल्क सूची जरूर जांचना जरूरी है. बैंक में एक जीरो बैलेंस खाता खुला है तो उसी बैंक में दूसरा बचत जमा खाता रखने की अनुमति नहीं होती. आवेदन देते समय लिखित सहमति और खाते में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी लेना जरूरी है.
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