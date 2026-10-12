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रनिंग बैंक खाते को जीरो बैलेंस में कैसे बदलें... जानिए प्रक्रिया, नियम और चार्ज

रनिंग बैंक खाते को जीरो बैलेंस में कैसे बदलें ( ETV Bharat gfx )

जयपुर: बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस रखना कई खाताधारकों के लिए परेशानी की वजह बन जाता है. खाताधारक के बैंक अकाउंट में तय की न्यूनतम राशि नहीं है तो बैंक कई बार शुल्क के रूप में पैसे भी काट लेते हैं. लिहाजा ऐसे खाताधारक अपने सामान्य बचत खाते को जीरो बैलेंस खाते में बदलने का विकल्प तलाशते हैं. इसके लिए यह समझना जरूरी है कि हर बैंक खाता सीधे जीरो बैलेंस खाते में नहीं बदला जा सकता. इसकी प्रक्रिया बैंक की नीति और संबंधित खाते की पात्रता पर निर्भर करती है. कुछ बैंक अपने ग्राहकों को रनिंग बैंक खाते को जीरो बैलेंस में बदलने की सुविधा देते हैं, लेकिन उसके बाद बैंक से जुड़ी कुछ सुविधाओं पर शुल्क लगने लगता है.