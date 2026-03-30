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युवा कांग्रेस से निकले नेता बने सियासत के धुरंधर, मंत्री-विधायक से सांसद तक का सफर

युवा कांग्रेस के चर्चित चेहरों में जनार्दन सिंह गहलोत, रघु शर्मा, अश्क अली टांक, नीरज डांगी, रघुवीर मीणा, विष्णु मोदी जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं, जिन्होंने राजस्थान की सियासत में खूब नाम कमाया है. इसी तरह मुकेश भाकर, गणेश घोघरा, कुलदीप इंदौरा, अशोक चांदना ने भी राजस्थान की सियासत में खुद को स्थापित किया है.

जयपुर : राजस्थान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए इन दिनों चुनावी सरगर्मी तेज है. अध्यक्ष बनने के लिए करीब 20 से ज्यादा नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं. राजस्थान अध्यक्ष पद पर कौन काबिज होगा, यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन अगर युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के इतिहास की बात करें तो युवा कांग्रेस अध्यक्ष बने नेता सियासत के धुरंधर साबित हुए हैं. राजस्थान से लेकर केंद्र की सियासत तक में ये नेता सक्रिय रहे हैं और विधायक-सांसद, मंत्री तक का सफर तय किया है.

1962 से लेकर अब तक 19 अध्यक्ष रहे : राजस्थान युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद की बात करें तो 1960 में राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी ने इसकी स्थापना की थी. वहीं, राजस्थान में 1962 से लेकर अब तक 19 अध्यक्ष बने हैं. 1962 में पहली बार फूलचंद जैन राजस्थान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे. इसके बाद सोमनाथ त्रेहन, प्रताप नारायण वर्मा, जनार्दन सिंह गहलोत, राजेंद्र के शेखर, भगवानदास रामचंदानी, विष्णु मोदी, केसी बिश्नोई, रघु शर्मा, अश्क अली टांक, रघुवीर मीणा, कुलदीप इंदौरा, नीरज डांगी, पवन गोदारा, सुमित भगासरा, मुकेश भाकर, गणेश घोघरा और अभिमन्यु पूनिया अध्यक्ष बने थे.

युवाओं का सबसे बड़ा संगठन : पूर्व मंत्री और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे रघु शर्मा का कहना है कि युवा कांग्रेस की स्थापना 1960 में हुई थी. तब बड़ी संख्या में युवा इस संगठन से जुड़े थे. विधानसभा, लोकसभा चुनाव हो या फिर पार्टी के लिए संघर्ष करने की बात हो, युवा कांग्रेस ने हमेशा इसमें अग्रणी भूमिका निभाई है. युवा कांग्रेस को कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता है. यही वजह है कि पार्टी ने भी युवा कांग्रेस से निकले नेताओं को राजनीति में भागीदारी दी थी और वो विधायक, सांसद, मंत्री तक बने और केंद्र की सियासत में भी सक्रिय रहे.

यूथ कांग्रेस से बने प्रखर नेता. (ETV Bharat gfx)

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विपक्ष में मिलता है निखरने का मौका : युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीरज डांगी का कहना है कि युवा कांग्रेस में एक पूरी लीडरशिप तैयार होती है. जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती है, तब युवा कांग्रेस अध्यक्ष को पूरे राजस्थान में सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना होता है. जब विपक्ष में होते हैं तब सड़क पर संघर्ष करते हैं और संघर्ष से ही निखार आता है. युवा कांग्रेस से निकले हुए बहुत सारे नेता ऐसे हैं, जो बाद में राजनीति में स्थापित हुए. आगे चलकर सांसद, विधायक और मंत्री तक बने. यही वजह है कि युवा कांग्रेस से निकले नेताओं को पार्टी नेतृत्व भी मौका देता है.

साल 2010 से पहले मनोनीत होते थे अध्यक्ष : युवा कांग्रेस में साल 2010 से पहले प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता था. योग्यता के आधार पर स्टेट लीडरशिप और केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष चुनकर भेजते थे. साल 2010 में पहली बार तब युवा कांग्रेस के प्रभारी रहे राहुल गांधी युवा कांग्रेस में चुनाव कराने का फार्मूला लेकर आए थे. लिंगदोह समिति की सिफारिश पर युवा कांग्रेस में पहली बार अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग से चुनाव कराया गया था. तब से ही युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होते आए हैं.