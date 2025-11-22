तीन दशकों का है अलवर मत्स्य उत्सव का सफर, हर साल बिखेर रहा संस्कृति की छटा
जानिए कैसे तीन दशकों से चल रहा अलवर का मत्स्य उत्सव आज भी सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ा रहा है...
Published : November 22, 2025 at 1:28 PM IST
अलवर : सांस्कृतिक तौर पर अलवर जिला शुरू से समृद्ध रहा है. यहां की मिश्रित संस्कृति को देश एवं विदेशों तक पहुंचाने के उद्देश्य से तीन दशक पूर्व शुरू हुआ अलवर मत्स्य उत्सव का सफर सफलता के आयाम तय मुकाम तक पहुंचने में कामयाब रहा है. अलवर जिले में सांस्कृतिक गतिविधियों का बड़ा पर्व मत्स्य उत्सव फिर सुर्खियों में है. इस साल 23 नवंबर को मत्स्य उत्सव का आगाज होने जा रहा है. अलवर में मत्स्य उत्सव का आयोजन अलवर की स्थापना के उपलक्ष्य में किया जाता है, जो कि 23 से 26 नवंबर तक चलता है.
इतिहासकार एडवोकेट हरिशंकर गोयल का कहना है कि तीन दशक पूर्व 1995 में पहली बार अलवर उत्सव की शुरुआत हुई. उस समय अलवर उत्सव का उद्देश्य अलवर की ऐतिहासिक धरोहर, लोक संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देना था. बाद में वर्ष 2004 में अलवर उत्सव का नाम बदलकर मत्स्य उत्सव कर दिया गया. इस बदलाव का प्रमुख कारण अलवर जिले की प्राचीन पहचान मत्स्य प्रदेश को फिर से स्थापित करना भी रहा. 1995 से अलवर उत्सव का सफर शुरू हुआ. बाद में 2004 में इसके नाम बदल कर मत्स्य उत्सव किया गया. शुरुआती दौर में अलवर उत्सव का आयोजन 7 दिन तक किया गया. इस दौरान यह आयोजन अलवर जिले के राजगढ़, तिजारा, नीमराणा, अलवर के सिटी पैलेस, बाला किला में अलवर उत्सव के विभिन्न आयोजन किए गए.
पढ़ें. बूंदी महोत्सव 2025: नवल सागर झील पर देशी-विदेशी सैलानियों ने किया दीपदान, सलमान अली आज बिखेरेंगे सुरों का जादू
मत्स्य उत्सव के स्वरूप में आया बदलाव : उन्होंने बताया कि 2003 में अलवर उत्सव का सात दिवसीय आयोजन भव्य तरीके से किया गया. 2003 के आयोजन में 21 एंबेसडर आए थे और उस दौरान विंटेज कारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई. सिटी पैलेस में हथियारों की प्रदर्शनी एवं 2.5 रुपए के नोट का भी प्रदर्शन किया गया. वर्ष 2004 में इस आयोजन का नाम बदलकर मत्स्य उत्सव कर दिया गया. अब यह आयोजन करीब 3 से 4 दिवसीय होता और इसे जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग मिलकर आयोजित करते हैं. अब मत्स्य उत्सव के आयोजन के दौरान अलवर जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. इन कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों के साथ ही बाहरी प्रदेशों के कलाकार भी अपनी मनमोहक प्रस्तुति देते रहे हैं.
सांस्कृतिक विविधता का परिचय देने का प्रयास : उन्होंने बताया कि वर्ष 1995 में जब प्रशासन ने अलवर उत्सव की शुरुआत की, तब यह एक सीमित दायरे वाला आयोजन था. केवल स्थानीय कलाकारों और संस्कृति प्रेमियों तक सीमित यह कार्यक्रम जिले की सांस्कृतिक विविधता का परिचय देने का एक प्रयास था. पारंपरिक नृत्यों, गीतों और स्थानीय शिल्प की छोटी प्रदर्शनियों के जरिए इस उत्सव ने अपनी प्रारंभिक पहचान बनाई. उस समय इस उत्सव का उद्देश्य अलवर की पुरानी सांस्कृतिक पहचान को लोगों तक पहुंचाना, स्थानीय कलाकारों को मंच देना और पर्यटन को बढ़ावा देना रहा.
पढ़ें. बूंदी महोत्सव: वेस्ट जोन कल्चर सेंटर की प्रस्तुतियों का जलवा, सोंगी मुखौटे, तलवार रास और भवाई नृत्य ने बांधा समां
पर्यटन स्थलों की भरमार, कार्यक्रम कुछ तक ही सिमटे : उन्होंने बताया कि अलवर जिले में 28 प्रमुख पर्यटन स्थल मौजूद हैं. इनमें बाला किला, सिलिसेढ़ झील, फतेह जंग गुंबद, मोती डूंगरी, विजयमंदिर, पांडुपोल, सरिस्का टाइगर रिजर्व, जयसमंद, नीलकंठ महादेव, भर्तृहरि और अन्य ऐतिहासिक स्थान शामिल हैं. इन पर्यटक स्थलों पर बड़ी संख्या में देसी-विदेशी पर्यटक आते रहे हैं. अलवर या मत्स्य उत्सव आयोजन की मूल अवधारणा जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विविध सांस्कृतिक आयोजन कर उन्हें देश व विदेशों में पहचान दिलाना है. अलवर जिले में प्रचुर मात्रा में पर्यटन स्थल होने के बाद भी मत्स्य उत्सव के आयोजन कुछ ही पर्यटन स्थलों तक सिमटे रहे हैं.
प्रयास बढ़े तो और भव्य हो सके मत्स्य उत्सव : उन्होंने बताया कि अलवर की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले मत्स्य उत्सव को थोड़े प्रयास कर और भव्य बनाया जा सकता है. इनमें मत्स्य उत्सव आयोजन समिति में जनभागीदारी बढ़ाने और जनता की राय को आयोजन में शामिल करने, पर्यटन स्थलों तक जाने वाली सड़कों की हालत में सुधार व वहां साफ सफाई कराना शामिल है. साथ ही पर्यटन स्थलों पर फिल्म बनाने की जरूरत, सभी वन्यजीवों व पर्यटन स्थलों को मत्स्य उत्सव के ब्रोशर में जगह देने की महती जरूरत है.
पढ़ें. बूंदी महोत्सव: ठीकरदा की धरती पर झूमे विदेशी सैलानी, विलेज सफारी में छलकी ग्रामीण संस्कृति
इस साल यह होंगे आयोजन : पर्यटन विभाग अधिकारी टीना यादव ने बताया कि 23 नवंबर से शुरू हो रहे मत्स्य उत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इस साल भव्य रूप से मत्स्य उत्सव मनाया जाएगा. उत्सव के दौरान 23 नवंबर को शाम कंपनी बाग में कथक कलाकार संगीता सिंघल के नेतृत्व में सूफी संगीत की प्रस्तुतियां होंगी. 24 नवंबर को कंपनी बाग में महाराष्ट्र का लावणी नृत्य, गुजरात की पारंपरिक लोक प्रस्तुतियां व मणिपुर का ढोल चोलम नृत्य कलाकारों की ओर से प्रस्तुत किया जाएगा. साथ ही बीकानेर का प्रसिद्ध चरी नृत्य भी पर्यटकों व शहर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा. 25 नवंबर को छतरी पर पद्मश्री गुलाबो विश्व प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य करेंगे. उन्होंने बताया साथ ही स्थानीय कलाकारों को भी इसके लिए मंच प्रदान किया जाएगा. 26 नवंबर को कंपनी बाग में फोटोग्राफी प्रदर्शनी व लाल डिग्गी पर अतुल अलवर कार्यक्रम होगा.