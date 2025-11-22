खुद नहीं बन सके इंटरनेशनल प्लेयर, अब अरुंधति जैसे कई चैंपियन तैयार कर रहे अशोक
कोटा के अशोक गौतम इंटरनेशनल प्लेयर बनने का सपना अब अपने स्टूडेंट्स के जरिए पूरा कर रहे हैं. पढ़िए...
Published : November 22, 2025 at 3:31 PM IST|
Updated : November 22, 2025 at 4:08 PM IST
कोटा : कोटा की अरुंधति ने बॉक्सिंग के वर्ल्ड कप में गोल्डन पांच मारा है और कोटा का नाम ऊंचा किया है. अरुंधति को शुरुआती ट्रेनिंग कोटा के ही वुशु और बॉक्सिंग के कोच अशोक गौतम ने दी थी. आज भी वह उनसे बॉक्सिंग के कई ट्रिक्स सीखती हैं. कोटा आने पर वह महाबली स्पोर्ट्स एकेडमी पहुंचती हैं और अपने कोच से कई चीज डिसकस भी करती हैं. अशोक गौतम खुद नेशनल प्लेयर रहे हैं, लेकिन वह अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के चलते नहीं खेल पाए. वे इसका मौका चूक गए थे. इसके बावजूद भी अशोक गौतम ने हार नहीं मानी और उन्होंने उनके जैसे कई खिलाड़ी तैयार कर दिए हैं.
अशोक की ओर से तैयार किए गए खिलाड़ियों में से 10 खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधत्व कर चुके हैं. इनमें कई खिलाड़ी पदक भी जीत चुके हैं. नेशनल स्तर पर बात की जाए तो अशोक गौतम के तैयार किए गए खिलाड़ी 20 से ज्यादा गोल्ड मेडल ला चुके हैं. इनमें अरुंधति, दिव्यांशी व महिपाल सहित अन्य खिलाड़ी 10 इंटरनेशनल मेडल जीत चुके हैं. अशोक गौतम मूल रूप से कैथूनीपोल कोटा के रहने वाले हैं. उनके पिता कोटा में ही रोजगार करते थे. इसके बाद रोजगार के लिए चित्तौड़गढ़ चले गए. तब अशोक ने छोटी उम्र में ही परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण छोटे-मोटे रोजगार शुरू कर दिए. होटल व दुकानों पर काम किया. इसके बाद उनका परिवार बूंदी आ गया, तब वह बूंदी में भी काम करने लगे.
पढ़ें. बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2025: अरुंधति ने सेमीफाइनल में जर्मनी की लियोनी को हरा पदक किया पक्का
अशोक गौतम का कहना है कि उन्होंने अपने खेल को जारी रखने के लिए बूंदी रेलवे स्टेशन पर समोसे भी बेचने का काम किया है. इसके अलावा जब वो कोटा आ गए तो उन्होंने कोटा मंडी में ठेला चलाने से लेकर लोगों के घरों पर पुताई करने और मजदूरी के भी काम भी किए हैं. गौतम का कहना है कि परिवार की जरूरत होने से वह कम उम्र से ही कमाने लग गए थे. उनकी खेल की तरफ भी रुचि थी, इसीलिए खेल जारी रखा. एक समय ऐसा आया जब उनका चयन 2008 के वुशु के नेशनल कैंप में हो गया था, जिससे अंतरराष्ट्रीय टीम में उनका चयन होना था, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण वो नहीं जा पाए और वे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बनने से चूक गए.
पढ़ें. कजाकिस्तान में राजस्थान की बेटी का परचम, ब्रॉन्ज मेडल जीत बढ़ाया देश का मान
10 इंटरनेशनल प्लेयर और सैंकड़ों तमगे : अशोक गौतम का कहना है कि उन्होंने 10 इंटरनेशनल प्लेयर भी खड़े कर दिए हैं, जिनमें चार बॉक्सिंग के हैं. हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली अरुंधति के अलावा मनीषा गुर्जर, ईशा गुर्जर और महक शर्मा शामिल हैं. दूसरी तरफ वुशु में भी 6 इंटरनेशनल प्लेयर हैं. इन खिलाड़ियों में याशिता कुमावत, प्रियांशी गौतम, दिव्यांशी, महिपाल सिंह, तौसीफ और महक शर्मा शामिल हैं. महक शर्मा वुशु और बॉक्सिंग दोनों खेलती हैं. इसके साथ ही महिपाल राजस्थान का पहला खिलाड़ी है, जिसने वुशु में इंटरनेशनल मेडल जीता है. इसी तरह से दिव्यांशी शर्मा ने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है. इन खिलाड़ियों के राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सैकड़ों पदक हैं, जिनमें अधिकांश गोल्ड मेडल हैं.
पढ़ें. बॉक्सिंग विश्व कप: अरुंधति चौधरी ने चोटिल हाथ से मारा गोल्डन पंच, बास्केटबॉल छोड़कर बनी थी मुक्केबाज
खुद नहीं कर सके पढ़ाई पूरी : गौतम का कहना है कि उन्होंने 10वीं की पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन स्पोर्ट्स की तरफ उनका पूरा ध्यान था, जिसके बाद उन्होंने स्पोर्ट्स को ही अपना कर्म मान लिया. उन्होंने पहले बच्चों को सिखाना शुरू किया. बाद में स्पोर्ट्स एकेडमी खोल ली. आज सैकड़ों की संख्या में बच्चें उन्होंने तैयार कर दिए हैं. उनके तैयार किए गए बच्चों में 20 को स्पोर्ट्स कोटे से सरकारी नौकरी मिली है.
पढ़ें. राजस्थान की बेटी कियाना ने किया कमाल, वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2025 में जीता कांस्य पदक
खेल चुके बॉक्सिंग, वुशु, किक बॉक्सिंग, ताइक्वांडो व कुश्ती : गौतम का कहना है कि उन्होंने भी कई नेशनल प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट किया है. वे बॉक्सिंग, वुशु, किक बॉक्सिंग, ताइक्वांडो और कुश्ती भी खेल चुके हैं. उन्होंने शुरुआत कुश्ती से की थी. इसके बाद धीरे-धीरे अन्य खेल में भी भाग लेते रहे. ज्यादातर समय उनका मैदान पर ही निकलता था. वे कुश्ती में 11 बार स्टेट लेवल पर खेल चुके हैं. अशोक का कहना है कि 2010 और 2011 में वुशु के नेशनल प्लेयर रहे हैं. इसके बाद बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल 2011 में स्टेट प्रतियोगिता में लेकर आए. ताइक्वांडो में भी 2005 में नेशनल प्रतियोगिता में खेल चुके हैं. किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भी गोल्ड मेडल नेशनल प्रतियोगिता में ला चुके हैं.
पढे़ें. 13 वर्षीय जयपुर की केसर ने जोनल पैरा शूटिंग चैम्पियनशिप में जीता सिल्वर, नेशनल के लिए क्वालिफाई
अब बच्चों में देखते हैं भविष्य : उनका कहना है कि वे नहीं खेल पाए, लेकिन खिलाड़ी तैयार करके उन्हें काफी संतुष्टि मिलती है. वह ऐसा सोचते हैं कि जो वह नहीं कर पाए, इन बच्चों से करवा रहे हैं. वो अपना भविष्य इन्हीं में देख रहे हैं. उनका यह भी मानना है कि जिस तरह से बच्चों को वर्तमान में सुविधा मिल रही है, उन्हें वैसी सुविधा मिल जाती तो वह भी इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन करते. उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेश व देश के मुकाबले वर्तमान में सुविधा कोटा और राजस्थान में कम है. ये सुविधा भी नाकाफी नजर आती है. इनमें काफी बढ़ोतरी की जरूरत है. उन्होंने कहा कि कोटा वुशु और बॉक्सिंग के मामले में काफी उभरता हुआ सामने आ रहा है. सरकार को सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, ताकि खिलाड़ी कोटा से निकल देश का नाम रोशन करें और इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन करें.