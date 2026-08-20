Special: 8 साल की उम्र में पैर खोया, हौसला नहीं, पैरा शूटर रुद्रांश को मिलेगा अर्जुन अवॉर्ड, मां का सपना बेटा पैरालिंपिक में गोल्ड जीते
जानिए पैरा शूटर रुद्रांश की कहानी, जिन्होंने अपनी कमी को ताकत बनाया और अब उन्हें अर्जुन अवार्ड मिलने जा रहा है. श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट...
Published : August 20, 2026 at 8:04 PM IST|
Updated : August 20, 2026 at 8:21 PM IST
भरतपुर : एक हादसे में पैर गंवाने के बाद जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने वाले रुद्रांश खंडेलवाल ने हार मानने के बजाय शूटिंग को अपना सहारा बनाया और आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई पदक जीत चुके रुद्रांश अब अर्जुन अवॉर्ड की दहलीज पर हैं. बेटे की इस उपलब्धि से मां विनीता खंडेलवाल बेहद खुश हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा है रुद्रांश पैरालिंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीते और पोडियम पर तिरंगा सबसे ऊपर लहराए.
11 साल पहले हुआ था हादसा : विनीता खंडेलवाल ने बताया कि 24 जनवरी 2015 को परिवार एक शादी में गया था. वे स्टेज कार्यक्रम देखने के लिए चले गए. इसी दौरान वहां आतिशबाजी के लिए रखी सामग्री में ब्लास्ट हो गया. हादसा इतना भयावह था कि कुछ देर तक समझ ही नहीं आया कि बच्चों को कैसे बाहर निकाला जाए. हादसे में रुद्रांश बुरी तरह घायल हो गया. कड़ाके की सर्दी के बीच परिवार किसी तरह रुद्रांश को लेकर निजी अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं मिला. इसके बाद उसे आरबीएम अस्पताल ले कर गए, जहां से हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया.
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8 साल का था रुद्रांश : उन्होंने बताया कि परिवार उसे लेकर एसएमएस अस्पताल जयपुर पहुंचा. वहां से उसे निजी अस्पताल ले जाया गया और वहां से मेदांता अस्पताल दिल्ली रेफर किया गया. 26 जनवरी को मेदांता पहुंचने तक शरीर में खून बहुत कम रह गया था और संक्रमण तेजी से फैल चुका था. रुद्रांश का ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव था. डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि संक्रमण रोकने के लिए पैर काटना पड़ेगा. आखिरकार रुद्रांश का पैर काटना पड़ा. उस समय रुद्रांश सिर्फ आठ साल का था. संयुक्त परिवार में पांच बच्चे साथ रहते थे. सभी साथ खेलते, उठते-बैठते थे. रुद्रांश को भी लगता था कि वह बाकी बच्चों की तरह खेलेगा. मैं उसे लगातार यही कहती थी कि 'तू भी खेलेगा'.
प्रोस्थेटिक पैर के सहारे सारे काम किए : उन्होंने बताया कि कृत्रिम पैर लगने के बाद रुद्रांश ने फिर चलना शुरू किया. उसका सबसे बड़ा शौक साइकिल चलाना, जींस पहनना और जूते पहनना था. जब उसने पूछा कि अब वह साइकिल कैसे चलाएगा तो मां उसे हमेशा कहती थी कि 'तू चलाएगा'. इसके बाद उसने प्रोस्थेटिक पैर के सहारे साइकिल चलाना भी सीख लिया. रुद्रांश ने अपनी ऊर्जा और जिद से उन तमाम चीजों को पूरा किया, जिन्हें वह करना चाहता था. इसके बाद साल 2016 में वो दिन आया, जिसके बाद रुद्रांश ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा. इसी साल शूटिंग के सफर की शुरुआत हुई.
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ऐसे शुरू हुआ शूटिंग का सफर : विनीता ने बताया कि रुद्रांश के पिता बिजनस करते हैं और वो निजी कॉलेज में लेक्चरर हैं कॉलेज के बच्चों को शूटिंग के लिए सत्यप्रकाश लुहाच सर और उनके बेटे कार्तिकेय की शूटिंग रेंज में ले जाया जाता था. वहीं, उनकी मुलाकात कोच सुमित राठी से हुई. विनीता ने सुमित राठी से पूछा कि क्या उनका बेटा भी शूटिंग खेल सकता है? उन्होंने जवाब दिया कि क्यों नहीं खेल सकता? आप बच्चे को लाओ, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी है. विनीता को सत्यप्रकाश लुहाच के शब्द आज भी याद हैं. उस समय खेल अधिकारी रहे लुहाच ने उनसे कहा था कि उनका बच्चा ओलंपिक जाएगा और पैरालिंपिक में भी खेलेगा. रुद्रांश ने आखिरकार पैरालिंपिक का सफर तय कर इन शब्दों को सच कर दिखाया.
आसान नहीं था सफर : विनीता ने बताया कि रुद्रांश की शुरुआती ट्रेनिंग आसान नहीं थी. कई बार सीढ़ियों से गिरा. कई बार उसे खुद भी लगा कि वह यह सब कैसे कर पाएगा, लेकिन परिवार की मदद और अपनी मेहनत से वह लगातार आगे बढ़ता गया. शुरुआती स्टेट प्रतियोगिताओं में ही उसने सिल्वर मेडल जीता. इसके बाद उसे अलग-अलग जगह सम्मान मिलने लगा. इन उपलब्धियों ने उसके भीतर विश्वास पैदा किया और वह लगातार आगे बढ़ता गया. उसने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं.
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नेशनल-इंटरनेशनल मंच पर कई पदक : विनीता ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर वह करीब 70 पदक जीत चुका है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके खाते में करीब 25 पदक हैं. ओलंपिक से पहले खेले गए उसके अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं रहा, जिसमें उसने पदक नहीं जीता हो. एशियन गेम्स में डबल सिल्वर मेडल जीतना उसके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में रहा. इसी प्रदर्शन ने उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में पहचान दिलाई. राष्ट्रीय प्रदर्शन के आधार पर उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ और उसने बड़े मंचों पर लगातार अपनी प्रतिभा साबित की.
मां करती थी बेटे के रिजल्ट का इंतजार : विनीता ने बताया कि रुद्रांश जब अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने विदेश जाता था तो उनके लिए हर मुकाबला किसी परीक्षा से कम नहीं होता था. दक्षिण कोरिया और चीन में होने वाली प्रतियोगिताओं के दौरान समय का अंतर इतना था कि वहां मुकाबले रात में होते और यहां दिन का समय होता. कई बार रातभर जागकर वह बेटे के परिणाम का इंतजार करती थीं. मुकाबले हमेशा लाइव देख पाना संभव नहीं होता था. कोच और टीम के सदस्य ग्रुप में परिणाम साझा करते थे और वह लगातार मोबाइल पर नजर बनाए रखती थी. अचानक रुद्रांश का मैसेज आता 'मम्मी, हो गया मेरा और ये मेडल है'.
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अब अर्जुन अवॉर्ड : रुद्रांश की उपलब्धियों की सूची में अब अर्जुन अवॉर्ड भी जुड़ने जा रहा है. विनीता ने बताया कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (PCI) के अध्यक्ष जेपी नौटियाल ने उन्हें संदेश देकर बताया कि अवॉर्ड की सूची में रुद्रांश का चयन फाइनल हो चुका है. बाद में इंदौरिया सर और सत्यप्रकाश लुहाच सर से भी उन्हें इसकी जानकारी मिली. विनीता ने बताया कि अर्जुन अवॉर्ड हर एथलीट का सपना होता है. कई वर्षों के प्रदर्शन और उपलब्धियों को देखने के बाद खिलाड़ियों का चयन होता है, इसीलिए बेटे के इस सम्मान के लिए चुने जाने पर उन्हें बेहद गर्व है.
उन्होंने बताया कि उनकी सबसे बड़ी इच्छा है कि रुद्रांश पैरालिंपिक में गोल्ड मेडल जीते. रुद्रांश अब आगे की प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटा है. दक्षिण कोरिया में 6 सितंबर से विश्व चैंपियनशिप शुरू होने वाली है. यह प्रतियोगिता उसके लिए इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे पैरालिंपिक की राह में ऐसे अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों का प्रदर्शन अहम रहेगा. रुद्रांश 10 मीटर और 50 मीटर स्पर्धाओं के साथ पी5 कैटेगरी में भी खेलता है. उसकी रैंकिंग भी इन स्पर्धाओं में मजबूत है और वर्ल्ड रैंकिंग में उसका नाम ऊंचाई पर पहुंच रहा है.