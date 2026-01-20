ETV Bharat / state

बेटे के क्रिकेट के जुनून के लिए पिता ने छोड़ी डॉक्टरी, अब अमोल का रणजी में हुआ चयन

रणजी टीम में चयन होने से पहले अमोल ने अंडर 14 राजस्थान टीम, अंडर 16, अंडर 23 स्तर पर प्रतिनिधित्व किया.

अमोल चेलानी
अमोल चेलानी (Source : Amol Chelani Family)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 20, 2026 at 12:02 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर : विश्व कप 2011 में भारत की जीत के बाद कई युवाओं में क्रिकेटर बनने का सपना बुना. इनमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे रहे, जो आज विभिन्न मंचों पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं. ऐसे ही अलवर शहर स्कीम नंबर दो निवासी अमोल चेलानी हैं, जिन्होंने 7 साल की उम्र में क्रिकेट खेलने की शुरुआत की और आज वह अपनी काबिलियत के दम पर रणजी स्तर के लिए चयनित हुए हैं. अमोल इससे पहले कई स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं. अमोल अलवर जिले के 5 वें ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनका रणजी स्तर के लिए चयन हुआ है.

अमोल के पिता डॉ. संजय चेलानी ने बताया कि अमोल ने 7 साल की उम्र में क्रिकेट खेलने की शुरुआत की. अमोल के क्रिकेट खेलने की शुरुआत के दौरान कई लोगों ने कहा कि डॉक्टर पिता को अपने बच्चे को भी डॉक्टर बनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने बच्चे को खुद का भविष्य चुनने की आजादी दी. इसी का नतीजा है कि आज अमोल का रणजी के लिए चयन हुआ है. अमोल को उसके दादा नंदलाल चेलानी रोजाना प्रैक्टिस के लिए लेकर जाते थे. बेटे अमोल की क्रिकेट के प्रति लगन को देखते हुए उन्होंने अपने घर के उपर ही नेट लगाकर मैदान बना दिया, जिस पर वे खुद उसकी निरंतर प्रैक्टिस कराते थे.

अमोल के पिता डॉ. संजय चेलानी से बातचीत (Source : Amol Chelani Family and ETV Bharat Alwar)

पढ़ें. भरतपुर के तेज गेंदबाज मोहित गुप्ता का रणजी ट्रॉफी कैंप में चयन

बेटे के लिए छोड़ी डॉक्टर की प्रैक्टिस : उन्होंने बताया कि बेटे के क्रिकेट प्रति जुनून को देखते हुए वह हर शनिवार व रविवार को उसे दिल्ली एक एकेडमी में प्रैक्टिस के लिए लेकर जाते थे. वे शनिवार को सुबह 3 बजे दिल्ली के लिए ट्रेन से रवाना होते और रविवार को देर रात ट्रेन से लौट आते. इस दौरान अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस 75 प्रतिशत तक कम कर दी. वे करीब छह साल तक बेटे को क्रिकेट खेलाने के लिए दिल्ली ले जाते रहे. सोमवार से शुक्रवार तक अमोल अलवर में प्रैक्टिस करता और दो दिन दिल्ली में. उसकी प्रैक्टिस के दौरान दादा व पिता साथ रहते, जिससे उसे कोई परेशानी नहीं हो.

पढ़ें. रणजी ट्रॉफी कैंप में भरतपुर का जलवा, पहली बार तीन खिलाड़ियों को मिला मौका

क्रिकेट खेलने जयपुर गया : उन्होंने बताया कि अमोल को क्रिकेट में आगे बढ़ाने में उसके दादा व दादी की पूरा सहयोग रहा. दादी ने अमोल से कहा था कि क्रिकेट कभी मत छोड़ना. इसी बात को ध्यान में रखकर अमोल ने 2018 में दादी के निधन के तीन बाद ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और वह जयपुर क्रिकेट खेलने गया. अंडर 16 टीम में अमोल का चयन होने पर भारी मन के साथ जयपुर खेलने गया, इसके बाद भी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही.

अमोल का सफर
अमोल का सफर (ETV BHarat GFX)

पढ़ें. अंडर-14 राजस्थान क्रिकेट टीम में भरतपुर के दो होनहारों का चयन, अनमोल शर्मा बने कप्तान

पढ़ाई में अच्छा पर खेल पर दिया ध्यान : उन्होंने बताया कि अमोल शुरू से ही पढ़ने में अच्छा था, लेकिन 2011 के बाद से उसका क्रिकेट से लगाव बढ़ गया. 12वीं कक्षा के बाद उसका दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश हो गया, वहां भी उसने पढ़ाई के साथ क्रिकेट खेलना जारी रखा. अमोल ने दिल्ली विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया. अमोल ने क्रिकेट पर भी ध्यान दिया, इसी का नतीजा है कि अमोल का आज क्रिकेट में राजस्थान रणजी टीम में चयन हुआ है.

एक दूसरे को मिठाई खिलाते अमोल और उनका परिवार
एक दूसरे को मिठाई खिलाते अमोल और उनका परिवार (Source : Amol Chelani Family)

पढ़ें.भरतपुर की नीतू शर्मा का राजस्थान सीनियर महिला क्रिकेट कैंप में चयन

कई स्तरों पर किया प्रतिनिधित्व : उन्होंने बताया कि रणजी टीम में चयन होने से पहले अमोल ने अंडर 14 राजस्थान टीम, अंडर 16, अंडर 23 स्तर पर प्रतिनिधित्व किया. अमोल को जब रणजी टीम में चयन की सूचना मिली तो एक बार उसे विश्वास ही नहीं हुआ. कारण है कि अमोल अंडर 23 टीम में चयन की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन उसका रणजी टीम में चयन होने की खबर मिलने पर परिवार में खुशी का माहौल हो गया.

क्रिकेट प्रैक्टिस करते अमोल
क्रिकेट प्रैक्टिस करते अमोल (Source : Amol Chelani Family)

पढ़ें.अंडर-14 चैलेंजर ट्रॉफी: भरतपुर के तीन क्रिकेटरों का चयन

अलवर से रणजी तक पहुंचे 5 खिलाड़ी : अमोल के कोच प्रमोद यादव ने बताया कि अमोल का विकेटकीपर बैट्समैन के तौर पर रणजी स्तर के लिए चयन हुआ है. अमोल अलवर जिले के 5वें ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनका रणजी स्तर के लिए चयन हुआ है. उनसे पहले प्रमोद यादव, मनजीत सिंह, विकास, राहुल यादव रणजी स्तर तक पहुंच चुके हैं. उन्होंने बताया कि अमोल एक अच्छा खिलाड़ी है. आज अमोल की मेहनत का उसे इनाम मिला. वहीं, अमोल चेलानी ने बताया कि परिवार व कोच के मार्गदर्शन से वह इस स्तर तक पहुंचे हैं. अपनी सफलता के लिए कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया, जिसका उन्हें परिमाण मिला है. अभी वे रणजी तक पहुंचे हैं, लेकिन उनका सपना देश का प्रतिनिधित्व करना है, इसके लिए वह अपनी मेहनत जारी रखेंगे.

TAGGED:

AMOL CHELANI SELECTED FOR RANJI
JOURNEY OF AMOL CHELANI
अमोल का रणजी में चयन
अमोल चेलानी का रणजी में चयन
CRICKETER AMOL CHELANI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.