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निर्जला एकादशी आज, मान्यता- संपूर्ण वर्ष पर्यंत की एकादशी का मिलता है फल

वर्ष पर्यंत एकादशी के व्रत करने की तुलना में निर्जला एकादशी का एक दिन व्रत करना विशेष महत्व रखता है.

निर्जला एकादशी
निर्जला एकादशी (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 25, 2026 at 11:31 AM IST

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भीलवाड़ा: जेष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देश भर में निर्जला एकादशी का पर्व मनाया जाता है. लोग बिना पानी पिए व्रत रखकर माता की पूजा अर्चना करते हैं. भीलवाड़ा जिले में भी आज जिला मुख्यालय पर स्थित ग्यारस मानता मंदिर में दिन पर भक्त विशेष पूजा अर्चना कर परिवार में सुख, शांति व समृद्धि की कामना की गई. वर्ष पर्यंत एकादशी के व्रत करने की तुलना में निर्जला एकादशी का एक दिन व्रत करना विशेष महत्व रखता है.

भीलवाड़ा के पंडित योगेंद्र शर्मा ने कहा कि निर्जला एकादशी एक विशेष एकादशी है जो 12 महीने में एक बार जेष्ठ माह की शुक्ल पक्ष को आती है. इसे भीम सैनी एकादशी भी कहते हैं. महर्षि वेद व्यास के आदेशानुसार निर्जला एकादशी को दिन भर बिना पानी के व्रत किया जाता है. भीम बालिष्ठ व भोजन करने में दक्ष था ऐसे में धार्मिक मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने पर मन शांत एकाग्र बल मिलता है.

भीलवाड़ा के पंडित योगेंद्र शर्मा (ETV Bharat Bhilwara)

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जेष्ठ माह में बहुत गर्मी होती है. एकादशी के दिन सुबह प्रातः से सूर्यास्त तक जल ग्रहण नहीं किया जाता है. मान्यता है कि ये व्रत करने वालों को संपूर्ण वर्ष पर्यंत की एकादशी का फल मिलता है. इसका धार्मिक महत्व इसीलिए है कि गर्मी में होने के साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है.

जलदान और सेवा का विशेष महत्व : निर्जला एकादशी पर जल, शरबत, मटका, छाता, पंखा, फल एवं अन्य शीतल पेय पदार्थों का दान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है. मान्यता है कि इस दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है. गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को जल पिलाना और जरूरतमंदों की सेवा करना भी इस व्रत का महत्वपूर्ण अंग माना गया है.

क्यों कहलाती है भीमसेनी या पांडव एकादशी : धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में पांडवों में भीमसेन नियमित रूप से सभी एकादशी व्रत नहीं रख पाते थे. तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें केवल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत रखने का उपदेश दिया. इसी कारण यह एकादशी भीमसेनी एकादशी, भीम एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है.

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