ऐतिहासिक तालवृक्ष मंदिर महाभारत युग का साक्षी, अज्ञातवास में पांडवों ने अर्जुन के पेड़ों पर छिपाए थे हथियार
अलवर के सरिस्का में स्थित प्राचीन तालवृक्ष मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है. पढ़िए...
Published : April 20, 2026 at 5:30 PM IST
अलवर : सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बना प्राचीन तालवृक्ष मंदिर ऋषि काल से महाभारत युग का साक्षी रहा है. मान्यता है कि यह स्थान ऋषि मांडव की तपोस्थली रहा है, यहां उन्होंने कठोर साधना की थी. वहीं, महाभारत युग में पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने यहां ताल के विराट वृक्षों में अपने शस्त्र छिपाए थे. प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में ताल (ताड़) के वृक्ष होने के कारण इसका नाम तालवृक्ष पड़ा. पूर्व राजशाही शासन में यहां मंदिर का निर्माण कराया गया, जो आस्था का केंद्र है. साथ ही पर्यटकों के लिए यहां सात फीट उंचे भूतेश्वर महादेव, गर्म व ठंडे पानी के कुंड, मां गंगा की प्रतिमा आकर्षण का केन्द्र है.
मंदिर के महंत नरेश शर्मा ने बताया कि अलवर जिले में स्थित प्राचीन तालवृक्ष धाम का ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व रहा है. मान्यता है कि प्राचीन काल में यहां ताल (अर्जुन) व खजूर के वृक्ष बहुतायत में होने के कारण इस स्थल का नाम तालवृक्ष रखा गया. पौराणिक मान्यता है कि तालवृक्ष मांडव ऋषि की तपोस्थली रहा है. यहां मांडव ऋषि ने साधना की थी. मांडव ऋषि की साधना के चलते तालवृक्ष धाम के पास स्थित गांव का नाम मुण्डावरा पड़ा. तालवृक्ष धाम का ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है. यहां महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपने हथियारों को ताल के विराट वृक्षों में छिपा दिया था, जिससे कौरवों की इस अस्त्रों पर नजर नहीं पड़े. मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने तालवृक्ष के समीप स्थित विराट नगर में विराट नरेश की सेवा की थी.
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धार्मिक महत्व का स्थान है तालवृक्ष : महंत नरेश शर्मा ने बताया कि तालवृक्ष धाम का धार्मिक महत्व भी कम नहीं है. यहां पाण्डु पुत्र अर्जुन के आराध्य शिव का सात फीट उंचा शिवलिंग विराजित है. यह शिवलिंग भूतेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है. भूतेश्वर महादेव मंदिर के शिखर पर कई हिंदू देवी, देवताओं की मूर्तियां तराशी हुई हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर खंडित हाल में हैं. इतिहास के जानकार हरिशंकर गोयल का कहना है कि मुगलकाल में औरंगजेब व मोहम्मद गजनवी के समय इन प्रतिमाओं को खण्डित करने का प्रयास किया गया था. भूतेश्वर मंदिर के प्रति लोगों में गहरी आस्था है और शनिवार, मंगलवार, पूर्णिमा व अमावस्या के दौरान बड़ी संख्या में लोग यहां शिवलिंग पर जलाभिषेक कर मन्नतें मांगते हैं. शिवरात्रि पर यहां जलाभिषेक का विशेष महत्व है. महंत नरेश शर्मा ने बताया कि तालवृक्ष धाम में गंगा मंदिर भी है. मान्यता है कि यहां मां गंगा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आमेर नरेश रामसिंह के शासन काल में बाबा पूर्ण दास ने कराई थी.
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खेत से निकली थी भगवान विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा : महंत शर्मा ने बताया कि तालवृक्ष धाम में पूर्व में भगवान विष्णु के वराह अवतार की अष्टधातु की प्रतिमा विराजित थी. बाद में यह ऐतिहासिक प्रतिमा चोरी हो गई. अभी यह ऐतिहासिक प्रतिमा अलवर के पुरातत्व विभाग के संग्रहालय में विराजित है. महंत ने कहा कि किंवदंती है कि भगवान विष्णु की यह वराह अवतार की अष्टधातु की प्रतिमा एक किसान को संवत 2020 में खेत में हल जोतते समय मिली. किसान की ओर से खेत में हल जोतते समय हल की नोक से यह प्रतिमा अटकी, बाद में इस प्रतिमा को जमीन से बाहर निकाल कर मंदिर बनाकर विराजित किया गया.
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चौथी पीढ़ी कर रही मंदिर की पूजा : मंदिर के महंत नरेश शर्मा ने बताया कि इस मंदिर की पूजा उनके पूर्वजों की ओर से की जा रही है. वर्तमान में इस मंदिर को उनके परिवार की चौथी पीढ़ी संभाल रही है. इससे पूर्व में उनके पिताजी ने करीब 75 साल तक मंदिर की पूजा अर्चना की. इसके बाद वह खुद मंदिर की देखभाल कर रहे हैं. मंदिर के पास ही उनका रहवास है, जहां वे रहकर मंदिर की पूजा अर्चना करते हैं.
अलवर, भोपाल व नैनीताल में मिलते थे ताल के पेड़ : महंत नरेश शर्मा ने बताया कि इस स्थान पर ताल के वृक्ष ज्यादा होने से इस स्थान का नाम तालवृक्ष पड़ा. उन्होंने पूर्वजों से सुना है कि पहले ताल के वृक्ष नैनीताल, भोपाल व अलवर में ही पाए जाते थे. इसके बाद वन विभाग की ओर से इन्हें इस जगह पर लगाया गया. इसके बाद आज देश के कोने-कोने में यह पेड़ मिलते हैं.